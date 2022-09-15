https://ukraina.ru/20220915/1038754758.html

Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу

Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу - 15.09.2022 Украина.ру

Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивают сотрудничество ради дружбы, а не против кого-то, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-15T11:29

2022-09-15T11:29

2022-09-15T11:33

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Он также добавил, что тема Украины, безусловно, будет обсуждаться на саммите, так как "эта тема сейчас везде", но не будет главной.В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Эти встречи Песков назвал приоритетными.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

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