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Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу
Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу - 15.09.2022 Украина.ру
Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивают сотрудничество ради дружбы, а не против кого-то, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-15T11:29
2022-09-15T11:29
2022-09-15T11:33
новости
шос
самарканд
саммит
украина
песков
запад
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Он также добавил, что тема Украины, безусловно, будет обсуждаться на саммите, так как "эта тема сейчас везде", но не будет главной.В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Эти встречи Песков назвал приоритетными.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, шос, самарканд, саммит, украина, песков, запад
Новости, ШОС, Самарканд, саммит, Украина, Песков, Запад
Ради дружбы: Песков объяснил, противостоит ли ШОС Западу
11:29 15.09.2022 (обновлено: 11:33 15.09.2022)
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивают сотрудничество ради дружбы, а не против кого-то, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Никто не ставит такие задачи (противостояние с западными политическими союзами – ред.). И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия.
Он также добавил, что тема Украины, безусловно, будет обсуждаться на саммите, так как "эта тема сейчас везде", но не будет главной.
В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Эти встречи Песков назвал приоритетными.
Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.