https://ukraina.ru/20220915/1038748895.html
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского - 15.09.2022 Украина.ру
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
В четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского
2022-09-15T10:34
2022-09-15T10:34
2022-09-15T10:34
новости
киев
владимир зеленский
кортеж
дтп
украина
авария
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На кадрах видно, как врачи скорой помощи переносят пострадавшего мужчину в спецавтомобиль.Известно, что при столкновении автомобиля Зеленского с легковой машиной пострадал ее водитель, он госпитализирован в тяжелом состоянии.Зеленского тоже осмотрели врачи, он не пострадал.Накануне вечером Зеленский вернулся из Харьковской области, где встретился с военнослужащими в Изюме вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
https://ukraina.ru/20220914/1038739289.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, владимир зеленский, кортеж, дтп, украина, авария
Новости, Киев, Владимир Зеленский, кортеж, ДТП, Украина, авария
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
В четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского