https://ukraina.ru/20220915/1038748895.html

Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского

Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского - 15.09.2022 Украина.ру

Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского

В четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского

2022-09-15T10:34

2022-09-15T10:34

2022-09-15T10:34

новости

киев

владимир зеленский

кортеж

дтп

украина

авария

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На кадрах видно, как врачи скорой помощи переносят пострадавшего мужчину в спецавтомобиль.Известно, что при столкновении автомобиля Зеленского с легковой машиной пострадал ее водитель, он госпитализирован в тяжелом состоянии.Зеленского тоже осмотрели врачи, он не пострадал.Накануне вечером Зеленский вернулся из Харьковской области, где встретился с военнослужащими в Изюме вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

https://ukraina.ru/20220914/1038739289.html

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2022

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новости, киев, владимир зеленский, кортеж, дтп, украина, авария