Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038748895.html
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского - 15.09.2022 Украина.ру
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
В четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского
2022-09-15T10:34
2022-09-15T10:34
новости
киев
владимир зеленский
кортеж
дтп
украина
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102086/97/1020869735_0:165:1049:755_1920x0_80_0_0_a691144a0e4c046fa5b372e1084430ea.jpg.webp
На кадрах видно, как врачи скорой помощи переносят пострадавшего мужчину в спецавтомобиль.Известно, что при столкновении автомобиля Зеленского с легковой машиной пострадал ее водитель, он госпитализирован в тяжелом состоянии.Зеленского тоже осмотрели врачи, он не пострадал.Накануне вечером Зеленский вернулся из Харьковской области, где встретился с военнослужащими в Изюме вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
https://ukraina.ru/20220914/1038739289.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102086/97/1020869735_42:0:1049:755_1920x0_80_0_0_cd6c151dbcbc50fe6cd6087c79af73cf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, владимир зеленский, кортеж, дтп, украина, авария
Новости, Киев, Владимир Зеленский, кортеж, ДТП, Украина, авария

Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского

10:34 15.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головне управління ДСНС України у м.Києві / Перейти в фотобанкДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головне управління ДСНС України у м.Києві
Перейти в фотобанк
Читать в
В четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского
На кадрах видно, как врачи скорой помощи переносят пострадавшего мужчину в спецавтомобиль.
Известно, что при столкновении автомобиля Зеленского с легковой машиной пострадал ее водитель, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Зеленского тоже осмотрели врачи, он не пострадал.
Накануне вечером Зеленский вернулся из Харьковской области, где встретился с военнослужащими в Изюме вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Вчера, 19:00
Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентябряЗеленский приехал в Изюм, во Владивостоке арестовали шпиона, ВКС России наносит удары по частям ВСУ в Балаклее и Купянске
 
НовостиКиевВладимир ЗеленскийкортежДТПУкраинаавария
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ради дружбы: Песков объяснит, противостоит ли ШОС Западу
11:19Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
11:18Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский
11:17Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм"
11:06Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев"
11:06Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
10:50"Как для свиней": еда для беженцев от властей Украины ужаснула население
10:34Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
10:30В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире
10:20Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
09:42В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"
09:34"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"
09:30Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить
09:29Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей
09:13Зеленский попал в ДТП в Киеве
09:04"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России
09:00Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября
08:57Гарантии без гарантий. Эксперты о новой концепции киевской безопасности
08:50"Золотая рыбка на посылках". Украина предлагает Европе взять себя на вечное содержание
08:47В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"
Лента новостейМолния