https://ukraina.ru/20220915/1038741012.html

Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир

Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир - 15.09.2022 Украина.ру

Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является "уникальным объединением нового типа" для России, она вносит весомый вклад в создание нового многополярного и справедливого мира, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии открытия саммита в Самарканде

2022-09-15T08:13

2022-09-15T08:13

2022-09-15T08:13

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По ее мнению, для России "ШОС всегда была уникальным объединением нового типа, которое исповедует созидательную философию, выстраивается на принципах равноправия, открытости, уважения интересов друг друга, вносит значительный вклад в формирование нового многополярного, справедливого мироустройства".Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

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