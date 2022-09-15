Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир - 15.09.2022 Украина.ру
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Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир
Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир - 15.09.2022 Украина.ру
Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является "уникальным объединением нового типа" для России, она вносит весомый вклад в создание нового многополярного и справедливого мира, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии открытия саммита в Самарканде
2022-09-15T08:13
2022-09-15T08:13
шос
новости
россия
самарканд
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По ее мнению, для России "ШОС всегда была уникальным объединением нового типа, которое исповедует созидательную философию, выстраивается на принципах равноправия, открытости, уважения интересов друг друга, вносит значительный вклад в формирование нового многополярного, справедливого мироустройства".Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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шос, новости, россия, самарканд
ШОС, Новости, Россия, Самарканд

Постпред РФ Степкина: ШОС помогает строить новый многополярный мир

08:13 15.09.2022
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является "уникальным объединением нового типа" для России, она вносит весомый вклад в создание нового многополярного и справедливого мира, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии открытия саммита в Самарканде
"Азиатский вектор – это традиционно самодостаточное, активное и важное направление российской внешней политики, и то, что наша страна географически расположена в этом регионе, уже диктует нам необходимость участвовать в проходящих в Азии процессах, в интеграционном строительстве. Это находит отражение и во всех наших доктринальных документах", - заявила Степкина, отвечая на вопрос о том, не стала ли Россия менее активна в работе в рамках различных механизмов ШОС из-за ситуации на Украине.
По ее мнению, для России "ШОС всегда была уникальным объединением нового типа, которое исповедует созидательную философию, выстраивается на принципах равноправия, открытости, уважения интересов друг друга, вносит значительный вклад в формирование нового многополярного, справедливого мироустройства".
Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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