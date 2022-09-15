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"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины

"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины - 15.09.2022 Украина.ру

"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины

Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко

2022-09-15T07:36

2022-09-15T07:36

2022-09-15T07:36

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беженцы

запорожская область

украина

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Она рассказала, что несколько десятков автомобилей пытаются выехать в Запорожскую область, некоторые из них направляются в Россию.На пункте пропуска образовалась огромная очередь, ожидающих стараются поддержать сотрудники районной администрации, они раздают воду и продуктовые наборы, добавила глава администрации.По ее словам, в Васильевке украинским беженцам готовы предоставить жилье, а также обеспечить всем необходимым.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беженцы, запорожская область, украина