"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038740107.html
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины
Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко
2022-09-15T07:36
2022-09-15T07:36
новости
беженцы
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/46/1034064689_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_e905667569f31940c75463e79e123e3d.jpg.webp
Она рассказала, что несколько десятков автомобилей пытаются выехать в Запорожскую область, некоторые из них направляются в Россию.На пункте пропуска образовалась огромная очередь, ожидающих стараются поддержать сотрудники районной администрации, они раздают воду и продуктовые наборы, добавила глава администрации.По ее словам, в Васильевке украинским беженцам готовы предоставить жилье, а также обеспечить всем необходимым.
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/46/1034064689_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7661f47538fc8e265b7cbd308d0b1e16.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, запорожская область, украина
Новости, беженцы, Запорожская область, Украина

"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины

07:36 15.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко
Она рассказала, что несколько десятков автомобилей пытаются выехать в Запорожскую область, некоторые из них направляются в Россию.
На пункте пропуска образовалась огромная очередь, ожидающих стараются поддержать сотрудники районной администрации, они раздают воду и продуктовые наборы, добавила глава администрации.
"Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент больше тысячи (в день – ред.). Возвращаются и местные, которые выехали с нашей территории ранее, из Мариуполя, Донецкой области, Луганской", - сказала Романиченко.
По ее словам, в Васильевке украинским беженцам готовы предоставить жилье, а также обеспечить всем необходимым.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
НовостибеженцыЗапорожская областьУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
11:18Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский
11:17Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм"
11:06Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев"
11:06Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режима
10:50"Как для свиней": еда для беженцев от властей Украины ужаснула население
10:34Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием Зеленского
10:30В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире
10:20Под Херсоном уничтожили десант украинских морпехов
09:42В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"
09:34"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"
09:30Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить
09:29Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей
09:13Зеленский попал в ДТП в Киеве
09:04"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России
09:00Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября
08:57Гарантии без гарантий. Эксперты о новой концепции киевской безопасности
08:50"Золотая рыбка на посылках". Украина предлагает Европе взять себя на вечное содержание
08:47В США заявили, что Украину нужно обеспечить необходимой военной помощью для "наступления"
08:29"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
Лента новостейМолния