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"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины
Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко
2022-09-15T07:36
2022-09-15T07:36
2022-09-15T07:36
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беженцы
запорожская область
украина
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Она рассказала, что несколько десятков автомобилей пытаются выехать в Запорожскую область, некоторые из них направляются в Россию.На пункте пропуска образовалась огромная очередь, ожидающих стараются поддержать сотрудники районной администрации, они раздают воду и продуктовые наборы, добавила глава администрации.По ее словам, в Васильевке украинским беженцам готовы предоставить жилье, а также обеспечить всем необходимым.
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новости, беженцы, запорожская область, украина
Новости, беженцы, Запорожская область, Украина
"Сотни машин в день": в Запорожской области рассказали о росте потока беженцев с Украины
Поток беженцев с украинской стороны через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области значительно увеличился на фоне ситуации в Харьковской области, сказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко
Она рассказала, что несколько десятков автомобилей пытаются выехать в Запорожскую область, некоторые из них направляются в Россию.
На пункте пропуска образовалась огромная очередь, ожидающих стараются поддержать сотрудники районной администрации, они раздают воду и продуктовые наборы, добавила глава администрации.
"Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент больше тысячи (в день – ред.). Возвращаются и местные, которые выехали с нашей территории ранее, из Мариуполя, Донецкой области, Луганской", - сказала Романиченко.
По ее словам, в Васильевке украинским беженцам готовы предоставить жилье, а также обеспечить всем необходимым.