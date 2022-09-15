https://ukraina.ru/20220915/1038733627.html

Гарантии без гарантий. Эксперты о новой концепции киевской безопасности

Гарантии без гарантий. Эксперты о новой концепции киевской безопасности - 15.09.2022 Украина.ру

Гарантии без гарантий. Эксперты о новой концепции киевской безопасности

В Киеве обнародовали документ по гарантиям безопасности, уже названный проектом Ермака — Расмусена. Документ раскритиковали по обе стороны фронта. Главный... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T08:57

2022-09-15T08:57

2022-09-15T08:57

виктория титова

эксклюзив

гарантии

гарантии безопасности

безопасность

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андрей ермак

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В Киеве обнародовали документ по гарантиям безопасности, уже названный проектом Ермака — Расмусена. Документ раскритиковали по обе стороны фронта. Главный вывод: Украину по-прежнему не приглашают в НАТО.Общественный деятель Татьяна Поп считает, что торги продолжаются: «А это что за "голуби мира"? Глава евродипломатии Боррель внезапно заявил, что "ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине 'как можно скорее', но решать будет руководство Украины". И почти тут же Шольц позвонил Путину, долго обсуждали украинскую ситуацию, и, как сообщают официальные источники, канцлер "высказался в пользу дипломатического урегулирования". Напоминаю, еще не так давно первый грезил "победой Украины на поле боя", а второй заявлял, что "нельзя допустить победы России". Это их киевский проект "гарантий безопасности", который Медведев назвал "прологом Третьей мировой", так взбодрил?»Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий убежден, что документ направлен на дальнейшую эскалацию: «Проект "Киевского соглашения по безопасности" — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме.Абсолютно все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским, закрепить санкционное давление на нашу страну. Иными словами, на деле ни о какой безопасности в целом речи и не идет.Ну а пункт, который "не отменяет намерения Украины вступить в НАТО" — это лишнее подтверждение правильности и своевременности решения о проведении Россией спецоперации на Украине. Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться. И последствия в случае реализации...И эти так называемые "гарантии" прямо противоположно расходятся с задачами по денацификации и демилитаризации Украины. Скорее наоборот, это перечень того, с чем Россия уже никогда не согласится. Спецоперация будет продолжена и доведена до конца».Украинский пиарщик Юрий Радухин назвал договор по гарантиям безопасности фейковым: «#Сентябрь 2022 года стал для Украины месяцем, когда наша держава объективно обладает наибольшим военным, политическим и геополитическим потенциалом за всю историю Независимости. Что открывает невероятно широкое окно возможностей для Украины. Но это окно возможностей долго открытым не будет. Поэтому украинское политическое руководство ОБЯЗАНО воспользоваться широким окном возможностей по МАКСИМУМУ!#Максимум Гарантий безопасности для Украины в будущем — это исключительно членство в НАТО! Альтернатив НАТО для Украины никаких нет! Именно сейчас от Киева необходима мощная инициатива по вступлению Украины в НАТО и без всяких ПДЧ! Такой возможности как есть сегодня для вступления в НАТО, история теперь подарит Украине не скоро. Если вообще подарит!#Вместе с тем, мы наблюдаем работу ОПУ над какими-то фейковыми договорами по гарантиям безопасности, которые только уводят Украину в сторону от НАТО.#Ермак и Расмуссен представили Зеленскому проект "Киевского договора безопасности", над которым они работали в поте яйца. Проект есть в публичном доступе, и он по сути представляет набор сплошных намерений без обязательств сторон-подписантов. Также в проекте документа нет многого. В том числе ничего не написано как и кем будет осуществляться финансирование мероприятий, предусмотренных в проекте. Другими словами, этот проект ничем не отличается от Будапештского меморандума или бумаги. Она скорее не будапештская, а обуховская туалетная.#Здесь можно много анализировать и писать конструктивной критики проекта, но оно ни к чему. #Единственный вопрос: почему ко всему, что уводит Украину от жизненных стратегически важных целей, всегда имеет отношение Ермак?! Это стало уже закономерностью в политической жизни Украины!Как курс страны в "молоко" или другая буза государственной политики — так ищи Ермака! За три года его кудри уже примелькались не только внутри Украины, но и для международного сообщества! #Президент Зеленский, у вас, очевидно, другое мнение?!»Блогер Юлия Кругляковская тоже удивилась, почему именно Ермак представил этот документ: «Объясните мне почему гарантии безопасности страны обсуждаются завхозом офиса? Вопрос, конечно, риторический...»Блогер Люси Дикерсон отметила, что в НАТО Украину упорно не берут: «Теперь за новости — вчера Кукуев опубликовал предварительный текст гипотетических гарантий безопасности Каганата, которые ему должны обеспечить США, Великобритания, Австралия и Турция (почему Канаду забыли, не знаю, видать, думают, что в Канаде такая развеселая пацифистская деревня с легализованной марихуаной и потешным премьер-министром, что их всерьез никто не воспринимает)... Согласно этому тексту, если отбросить весь словесный мусор и прочую шелуху, эти четыре страны на всякий случай должны обеспечить милитаристскую и экономическую (путем наложения санкция на Россию) поддержку Кукуеву с тем, чтобы обуздать «жажду реванша» у России...Сию бумагу писали под предводительством Фога Расмунсена, бывшего натовского начальника, который сейчас подвизается на поприще раздачи советов всяким туземным царькам о том, как им бороться с Россией... ДокУмент будет внимательно изучен и рассмотрен заинтересованными сторонами, которым фактически предлагают взять на себя обязательства и ответственность по военной помощи Каганату без вступления оного в блок НАТО...То есть вроде как не в НАТО, но в то же самое время вроде бы как и в ней, родимой...»

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https://ukraina.ru/20220915/1038714433.html

https://ukraina.ru/20220914/1038723869.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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