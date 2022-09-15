https://ukraina.ru/20220915/1038719148.html
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Как только люди начинают забывать прошлое — начинается новая война. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк
2022-09-15T04:30
2022-09-15T04:30
2022-09-15T04:30
новости
спецоперация
украина
история
память
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"Декоммунизация [на Украине] началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины так или иначе роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас — Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась", - рассказал он.Военкор добавил, что в Европе и в Киеве давно преобладали похожие взгляды, и этот процесс в итоге привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм. Спецслужбы этой страны начали поддерживать националистические объединения, и теперь по улицам проходят факельные шествия.
https://ukraina.ru/20220913/1038649098.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, украина, история, память
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Как только люди начинают забывать прошлое — начинается новая война. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк
"Декоммунизация [на Украине] началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины так или иначе роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас — Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась", - рассказал он.
Военкор добавил, что в Европе и в Киеве давно преобладали похожие взгляды, и этот процесс в итоге привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм. Спецслужбы этой страны начали поддерживать националистические объединения, и теперь по улицам проходят факельные шествия.
"Поэтому нужно помнить, и не просто помнить, а чтить память тех людей, которые в середине прошлого века уничтожили нацизм, — хотя, к сожалению, не добили до конца. Эта идея всплыла через 70 лет, причем всплыла основательно, и с этим приходится бороться уже даже не внукам, а правнукам тех людей, которые воевали", - резюмировал Григорюк.