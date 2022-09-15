https://ukraina.ru/20220915/1038719148.html

Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки

Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки

Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки

Как только люди начинают забывать прошлое — начинается новая война. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк

2022-09-15T04:30

2022-09-15T04:30

2022-09-15T04:30

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"Декоммунизация [на Украине] началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины так или иначе роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас — Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась", - рассказал он.Военкор добавил, что в Европе и в Киеве давно преобладали похожие взгляды, и этот процесс в итоге привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм. Спецслужбы этой страны начали поддерживать националистические объединения, и теперь по улицам проходят факельные шествия.

https://ukraina.ru/20220913/1038649098.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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