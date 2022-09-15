Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
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Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
Как только люди начинают забывать прошлое — начинается новая война. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк
2022-09-15T04:30
2022-09-15T04:30
новости
спецоперация
украина
история
память
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"Декоммунизация [на Украине] началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины так или иначе роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас — Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась", - рассказал он.Военкор добавил, что в Европе и в Киеве давно преобладали похожие взгляды, и этот процесс в итоге привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм. Спецслужбы этой страны начали поддерживать националистические объединения, и теперь по улицам проходят факельные шествия.
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новости, спецоперация, украина, история, память
Новости, Спецоперация, Украина, История, память

Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки

04:30 15.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Как только люди начинают забывать прошлое — начинается новая война. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк
"Декоммунизация [на Украине] началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины так или иначе роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас — Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась", - рассказал он.
Военкор добавил, что в Европе и в Киеве давно преобладали похожие взгляды, и этот процесс в итоге привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм. Спецслужбы этой страны начали поддерживать националистические объединения, и теперь по улицам проходят факельные шествия.
"Поэтому нужно помнить, и не просто помнить, а чтить память тех людей, которые в середине прошлого века уничтожили нацизм, — хотя, к сожалению, не добили до конца. Эта идея всплыла через 70 лет, причем всплыла основательно, и с этим приходится бороться уже даже не внукам, а правнукам тех людей, которые воевали", - резюмировал Григорюк.
Денис Григорюк интервью - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 07:24
Военкор Денис Григорюк: Как только начинают забывать прошлое — начинается новая война
 
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