https://ukraina.ru/20220915/1038714433.html

"Золотая рыбка на посылках". Украина предлагает Европе взять себя на вечное содержание

"Золотая рыбка на посылках". Украина предлагает Европе взять себя на вечное содержание - 15.09.2022 Украина.ру

"Золотая рыбка на посылках". Украина предлагает Европе взять себя на вечное содержание

Во вторник 13 сентября Офис Зеленского и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представили проект гарантий безопасности для Украины, который разрабатывался с... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T08:50

2022-09-15T08:50

2022-09-15T09:24

дмитрий ковалевич

эксклюзив

нато

украина

европа

офис президента

андрей ярмак

снбо

рф

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038715167_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_24288226049af7f6da49bd0c36347297.jpg.webp

Во вторник 13 сентября Офис Зеленского и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представили проект гарантий безопасности для Украины, который разрабатывался с марта совместно Андреем Ермаком и западными структурами, включая НАТО.Странам Запада в нем предлагается гарантировать безопасность Украины, включая территории Крыма и Донбасса, то есть втянуть их в прямой конфликт с РФ и республиками Донбасса. В числе гарантов числится практически весь блок НАТО плюс Австралия и Швеция. Примечательно, что из списка потенциальных гарантов исчезли Китай и ряд нейтральных стран, которые предполагались предыдущими проектами безопасности.В новом варианте, гаранты обязаны будут ради «защиты безопасности и целостности Украины» мобилизовать свои необходимые политические, финансовые и военные ресурсы. Фактически страны ЕС по этому документу обязаны будут взять Украину себе на долговременное содержание и обеспечивать постоянные поставки оружия и денег Киеву, а не периодические подачки, как это происходит сейчас. Как бы ни тяжело было экономике европейских стран, они обязаны будут не снимать санкции против РФ до тех пор, пока Киев не даст на это добро, а произойти это может лишь после выплаты Россией всех репараций, размер которых Киев увеличивает с каждым днем. Проще говоря, у стран Европы есть обязательства, а у Киева — только «хотелки».Вместе тем в документе отдельно прописан пункт о неизменности стремления Украины в НАТО. По сути, гарантии безопасности — это альтернатива вступлению Украины в североатлантический блок, действующая до реального вступления в альянс.Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, а также подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что эти гарантии не должны заставлять Украину принимать нейтральный статус или ограничивать численность ее вооруженных сил. Предложенные Киевом гарантии предполагают также поставку Украине систем ПВО / ПРО, включая дальнобойные баллистические ракеты, способные бить по десяткам регионов РФ. Цель таких гарантий — дать Киеву возможность вести войну против РФ в долгосрочной перспективе, ощущая поддержку ядерного блока НАТО. Цели же Украины в этом конфликте объяснил 11 сентября глава СНБО Украины Алексей Данилов, что они остановятся только после распада РФ.Кроме того, страны-гаранты даже в случае прекращения военных действий должны будут оказывать Киеву всяческую военную и финансовую помощь на случай новой потенциальной войны. Киев также настоятельно рекомендует гарантам осуществлять многолетние инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины. Резюмировать киевский проект гарантий, адресованных западным союзникам, можно фразой обнаглевшей старухи их известной сказки Пушкина: «Чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках».Предлагаемый Киевом (и НАТО) документ должен по идее загнать недовольных европейских союзников в стойло и не позволять им проводить самостоятельную экономическую политику. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на проект гарантий и написал, что они могут стать предпосылкой к новой мировой войне. «И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон», — предупреждает европейцев Дмитрий Медведев.Поскольку к созданию «хотелок» Киева приложил руку бывший генсек альянса, очевидно, одной из целей является консолидация блока и прекращение шатаний Германии, Турции и прочих неустойчивых членов НАТО, которые пытаются саботировать войну против РФ и в перспективе — против Китая.С наступлением похолодания при нынешних ценах на газ и прочие энергоресурсы некоторые союзники по НАТО еще больше захотят «пропетлять» и сократить вливания в бездонную бочку Украины. Следовательно, предложенные Киевом гарантии, это касается еще юридической фиксации обязательств, которые должны стать бременем, от которого нельзя будет отказаться даже при угрозе коллапса собственной экономики. По реакции западных правительств и готовности обсуждать список их обязательств перед Киевом можно будет судить об остатках суверенитета в этих странах. Не исключено, что после обсуждений и консультаций киевские «хотелки» будут дополнены рядом условий, вписанных западными юристами мелким шрифтом, которые нивелируют суть обязательств. В таком случае и Киев, и ЕС, — обе стороны смогут заявить о своей «победе».

https://ukraina.ru/20220913/1038697662.html

https://ukraina.ru/20220913/1038691345.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

дмитрий ковалевич, эксклюзив, нато, украина, европа, офис президента, андрей ярмак, снбо, рф, крым, донбасс, гарантии, гарантии безопасности