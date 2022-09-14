https://ukraina.ru/20220914/1038739289.html

Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября

Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру

Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября

Зеленский приехал в Изюм, во Владивостоке арестовали шпиона, ВКС России наносит удары по частям ВСУ в Балаклее и Купянске

2022-09-14T19:00

2022-09-14T19:00

2022-09-14T19:00

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

изюм

шпионы

владивосток

вкс

харьковская область

минобороны рф

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Зеленский встретился с военными в ИзюмеВ захваченный ВСУ Изюм 14 сентября приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с военнослужащими ВСУ и поучаствовал в церемонии поднятия флага.Журналисты также отметили, что на бронежилете одного из окружающих Зеленского военных "красуется" СС-овский шеврон "Мертвая голова". Подобный "конфуз" уже случался с украинским президентом на 9 мая. Тогда он быстро отредактировал пост, на котором был военный с этим же символом.В поездке Зеленского сопровождали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.В интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул бесчеловечное отношение Зеленского к своим военным – ради наступления на Харьковском направлении были предприняты неудачные попытки атак ВСУ в Херсонской области, в которых украинская армия потеряла беспрецедентно много бойцов.Сам Зеленский заявил о том, что видит в Харьковской области "то же, что в Буче", повторяя давно опровергнутый фейк украинской пропаганды о "зверствах российских войск" в Киевской области.Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру объяснял, что провокация, аналогичная Буче, скорее всего будет в этом регионе.Кроме того, СМИ сообщают, что в Изюме президент встретился только с военными, гражданских не видно ни на одном фото, так как мирные жители находятся на "фильтрации".Удары по ВСУ в Харьковской области и на югеВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий, в Харьковской и Херсонской областях украинская армия несет тяжелые потери, сообщили в Минобороны РФ 14 сентября.Кроме того, сообщается о массированных огневых ударах в Двуречной, Балаклее и Купянске Харьковской области по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. По данным ведомства, потери составили 150 украинских военных убитыми и раненными.Не меньшими за сутки были потери техники для ВСУ: в районе города Красный Лиман (Лиман) ДНР уничтожена украинская боевая машина РСЗО "Ураган", в районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Также истребители ВКС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Кинбурнской косы Херсонской области.ФСБ выявляет предателей и шпионовВ Приморском крае, во Владивостоке задержан местный житель, который передавал данные о военных частях региона СБУ, сообщили в пресс-служба ФСБ РФ.Днем ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. Работник авиазавода также передавал данные на Украину.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил о том, что законопроект об ужесточении наказания за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время.В своем телеграм-канале он в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.

https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, изюм, шпионы, владивосток, вкс, харьковская область, минобороны рф