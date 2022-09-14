Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября
Зеленский приехал в Изюм, во Владивостоке арестовали шпиона, ВКС России наносит удары по частям ВСУ в Балаклее и Купянске
Зеленский встретился с военными в Изюме
В захваченный ВСУ Изюм 14 сентября приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с военнослужащими ВСУ и поучаствовал в церемонии поднятия флага.
Журналисты также отметили, что на бронежилете одного из окружающих Зеленского военных "красуется" СС-овский шеврон "Мертвая голова". Подобный "конфуз" уже случался с украинским президентом на 9 мая. Тогда он быстро отредактировал пост, на котором был военный с этим же символом.
В поездке Зеленского сопровождали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.
В интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул бесчеловечное отношение Зеленского к своим военным – ради наступления на Харьковском направлении были предприняты неудачные попытки атак ВСУ в Херсонской области, в которых украинская армия потеряла беспрецедентно много бойцов.
Если это действительно так, то возникает резонный вопрос о бесчеловечном отношении президента Зеленского и его военного руководства к украинским военнослужащим. Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тыс. убитыми и 8 тыс. ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ.
Сам Зеленский заявил о том, что видит в Харьковской области "то же, что в Буче", повторяя давно опровергнутый фейк украинской пропаганды о "зверствах российских войск" в Киевской области.
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру объяснял, что провокация, аналогичная Буче, скорее всего будет в этом регионе.
Даже если мы совершим контрнаступление, отобьем эти территории — что будет с этими людьми, когда мы придем? Не устроят ли сейчас опять эту фейковую Бучу, рассказав, что при отступлении российские военные резали всех подряд?
Кроме того, СМИ сообщают, что в Изюме президент встретился только с военными, гражданских не видно ни на одном фото, так как мирные жители находятся на "фильтрации".
Удары по ВСУ в Харьковской области и на юге
ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий, в Харьковской и Херсонской областях украинская армия несет тяжелые потери, сообщили в Минобороны РФ 14 сентября.
Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новосёлка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники.
Кроме того, сообщается о массированных огневых ударах в Двуречной, Балаклее и Купянске Харьковской области по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. По данным ведомства, потери составили 150 украинских военных убитыми и раненными.
Не меньшими за сутки были потери техники для ВСУ: в районе города Красный Лиман (Лиман) ДНР уничтожена украинская боевая машина РСЗО "Ураган", в районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Также истребители ВКС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Кинбурнской косы Херсонской области.
ФСБ выявляет предателей и шпионов
В Приморском крае, во Владивостоке задержан местный житель, который передавал данные о военных частях региона СБУ, сообщили в пресс-служба ФСБ РФ.
Подозреваемый в госизмене снимал в интересах украинской разведки объекты критической и военной инфраструктуры Приморья.
Днем ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. Работник авиазавода также передавал данные на Украину.
Установлено, что, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику "Одесского авиационного завода".
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил о том, что законопроект об ужесточении наказания за госизмену внесут в Госдуму в ближайшее время.
Ужесточение уголовного наказания за госизмену необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства.
В своем телеграм-канале он в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.