https://ukraina.ru/20220914/1038737844.html
"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео - 14.09.2022 Украина.ру
"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал об "эффективности" антироссийских санкций и экономическом положении стран ЕС, а также прокомментировал проект бюджета Украины на 2023 год:
2022-09-14T17:48
2022-09-14T17:48
2022-09-14T17:48
михаил делягин
видео
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00:52 - Антироссийские санкции: есть ли у Европы что-то против России, кроме запрета на выдачу виз?04:24 - Высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля: сколько ещё протянет Европа в таком режиме?05:20 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину? 06:57 - Проект бюджета Украины на 2023 год предусматривает, что расходы составят 69,9 миллиарда долларов, вдвое превысив доходы: к чему приведет дефицит бюджета?09:18 - Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца: стоит ли продолжать зерновое соглашение под эгидой ООН? 11:00 - Влияние СВО на экономику стран ЕС, Украины и России;14:44 – Украинская пропаганда в Изюме: ожидать ли второй Бучи? Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. Он продлился 1,5 часа. Как заявили в Берлине, в первую очередь лидеры говорили о ситуации на территории Украины. Шольц призвал как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, прекратить огонь и вывести российские войска. В Кремле же сообщили, что Путин заострил внимание канцлера на нарушениях гуманитарного права со стороны Киева. Поговорили также о зерновой сделке. Российский президент еще раз отметил, что география морских поставок украинского зерна оказалась несбалансированной. Лишь малая часть зерна в итоге отправилась в нуждающиеся страны, подчеркнул Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил делягин, видео, видео
"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру рассказал об "эффективности" антироссийских санкций и экономическом положении стран ЕС, а также прокомментировал проект бюджета Украины на 2023 год:
00:52 - Антироссийские санкции: есть ли у Европы что-то против России, кроме запрета на выдачу виз?
04:24 - Высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля: сколько ещё протянет Европа в таком режиме?
05:20 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?
06:57 - Проект бюджета Украины на 2023 год предусматривает, что расходы составят 69,9 миллиарда долларов, вдвое превысив доходы: к чему приведет дефицит бюджета?
09:18 - Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца: стоит ли продолжать зерновое соглашение под эгидой ООН?
11:00 - Влияние СВО на экономику стран ЕС, Украины и России;
14:44 – Украинская пропаганда в Изюме: ожидать ли второй Бучи?
Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. Он продлился 1,5 часа. Как заявили в Берлине, в первую очередь лидеры говорили о ситуации на территории Украины. Шольц призвал как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, прекратить огонь и вывести российские войска. В Кремле же сообщили, что Путин заострил внимание канцлера на нарушениях гуманитарного права со стороны Киева. Поговорили также о зерновой сделке. Российский президент еще раз отметил, что география морских поставок украинского зерна оказалась несбалансированной. Лишь малая часть зерна в итоге отправилась в нуждающиеся страны, подчеркнул Путин.