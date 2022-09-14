Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине - 14.09.2022 Украина.ру
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Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине - 14.09.2022 Украина.ру
Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
Украинский телеведущий Борис Бурда, известный в России как участник популярных интеллектуальных игр, рассказал, что на его родине сейчас происходят "ужасные и крайне опасные вещи". Своим мнением он поделился 14 сентября в интервью одному из YouTube-каналов
2022-09-14T17:30
2022-09-14T17:30
новости
бурда
украина
испания
сво
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Бурда покинул Украину за несколько дней до начала российской спецоперации, по сей день он проживает в Испании. До недавнего времени он избегал открыто комментировать события на родине. "Ничем хорошим это кончиться не может. Все это - одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Все остальные желания по сравнению с этим настолько мелки и неинтересны, что я как-то даже стесняюсь об этом говорить", - сказал Бурда.По его мнению, происходящее на Украине не демонстрирует реальное состояние отношений народов двух стран, речь в конфликте идет об "отношениях правящих верхушек".При этом 72-летний Бурда подчеркнул, что считает виноватой Россию.Борис Бурда - одессит, окончил местный политехнический институт. С начала 1990-х играл в московском телеклубе "Что? Где? Когда?", где стал одним из самых титулованных и известных знатоков. Также неоднократно принимал участие в "Своей игре", а также в "Брейн-ринге", где вместе с Анатолием Вассерманом представлял команду Одессы. В 1997 году начал вести свое кулинарное шоу на телеканале "Интер", которое было закрыто спустя 9 лет из-за того, что Бурда отказался вести программу на украинском языке. Позднее вел аналогичные передачи на российском ТВ.Известен своей поддержкой двух украинских Майданов (2004 и 2013-2014 гг.), при этом указывал на опасность национализма.
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новости, бурда, украина, испания, сво
Новости, Бурда, Украина, Испания, СВО

Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине

17:30 14.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБурда
Бурда - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Украинский телеведущий Борис Бурда, известный в России как участник популярных интеллектуальных игр, рассказал, что на его родине сейчас происходят "ужасные и крайне опасные вещи". Своим мнением он поделился 14 сентября в интервью одному из YouTube-каналов
Бурда покинул Украину за несколько дней до начала российской спецоперации, по сей день он проживает в Испании. До недавнего времени он избегал открыто комментировать события на родине.
"Ничем хорошим это кончиться не может. Все это - одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Все остальные желания по сравнению с этим настолько мелки и неинтересны, что я как-то даже стесняюсь об этом говорить", - сказал Бурда.
По его мнению, происходящее на Украине не демонстрирует реальное состояние отношений народов двух стран, речь в конфликте идет об "отношениях правящих верхушек".
При этом 72-летний Бурда подчеркнул, что считает виноватой Россию.
Борис Бурда - одессит, окончил местный политехнический институт. С начала 1990-х играл в московском телеклубе "Что? Где? Когда?", где стал одним из самых титулованных и известных знатоков. Также неоднократно принимал участие в "Своей игре", а также в "Брейн-ринге", где вместе с Анатолием Вассерманом представлял команду Одессы.
В 1997 году начал вести свое кулинарное шоу на телеканале "Интер", которое было закрыто спустя 9 лет из-за того, что Бурда отказался вести программу на украинском языке. Позднее вел аналогичные передачи на российском ТВ.
Известен своей поддержкой двух украинских Майданов (2004 и 2013-2014 гг.), при этом указывал на опасность национализма.
Бурда - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа 2021, 11:43
«Вставляю острый шампур в молодое мясо»: Борис Бурда засветился в скандальном видеоклипеИзвестный игрок интеллектуальных игр, телеведущий, одессит Борис Бурда засветился в новом клипе украинской мем-поп-группы «Жетон» на песню «Кетчунез». Ролик был выложен в YouTube 12 августа
 
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