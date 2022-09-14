https://ukraina.ru/20220914/1038737217.html

Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ

Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ

Служить в ВСУ будут все, включая женщин, а призыв могут отменить. О планах реформировать украинскую армию 14 сентября в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2022-09-14T17:56

2022-09-14T17:56

2022-09-14T17:56

новости

всу

армия

реформы

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e71a93fd50ba13a531f5349cecfec0b8.jpg.webp

По его словам, правительство Украины уже имеет четкое представление об этой реформе, но реализовать ее можно будет "после войны".Он уточнил, что все граждане, "по крайней мере, все мужчины", должны быть военнообязанными и проходить военные курсы.Также, по мнению Шмыгаля, призыв должен быть отменен. По его словам, солдаты-срочники "теряют время, чтобы научиться маршировать". Шмыгаль объяснил, что "мужчине достаточно 2-3 месяца" военных курсов.

https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, армия, реформы, денис шмыгаль