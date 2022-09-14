Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
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Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
Служить в ВСУ будут все, включая женщин, а призыв могут отменить. О планах реформировать украинскую армию 14 сентября в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-09-14T17:56
2022-09-14T17:56
новости
всу
армия
реформы
денис шмыгаль
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По его словам, правительство Украины уже имеет четкое представление об этой реформе, но реализовать ее можно будет "после войны".Он уточнил, что все граждане, "по крайней мере, все мужчины", должны быть военнообязанными и проходить военные курсы.Также, по мнению Шмыгаля, призыв должен быть отменен. По его словам, солдаты-срочники "теряют время, чтобы научиться маршировать". Шмыгаль объяснил, что "мужчине достаточно 2-3 месяца" военных курсов.
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новости, всу, армия, реформы, денис шмыгаль
Новости, ВСУ, Армия, реформы, Денис Шмыгаль

Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ

17:56 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Служить в ВСУ будут все, включая женщин, а призыв могут отменить. О планах реформировать украинскую армию 14 сентября в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, правительство Украины уже имеет четкое представление об этой реформе, но реализовать ее можно будет "после войны".

Мы понимаем, что после войны армия не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО.

Он уточнил, что все граждане, "по крайней мере, все мужчины", должны быть военнообязанными и проходить военные курсы.
Также, по мнению Шмыгаля, призыв должен быть отменен. По его словам, солдаты-срочники "теряют время, чтобы научиться маршировать". Шмыгаль объяснил, что "мужчине достаточно 2-3 месяца" военных курсов.
Зеленский Изюм
16:02
Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
 
НовостиВСУАрмияреформыДенис Шмыгаль
 
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17:56Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
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