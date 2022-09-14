https://ukraina.ru/20220914/1038734515.html
"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване" - 14.09.2022 Украина.ру
"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился ко всем, кто следит за ситуацией на Украине и ведется на фейки западной или киевской пропаганды – российская армия никуда не отступает. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале 14 сентября
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:33
новости
кадыров
спецоперация
провокация
отстранение
армия
сво
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Кадыров отметил, что многие действия ВС РФ продиктованы гуманностью, так как "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан" и стремлением минимизировать человеческие жертвы.Также он подчеркнул, что армейское командование прекрасно разбирается в тонкостях военного дела и не позволяет противнику извлекать выгоду из своих действий.По мнению Кадырова, граждане, которым не безразличен ход СВО могут быть добровольцами, или помогать им, хотя бы подбадривать военных комментариями в интернете."Так что, друзья, давайте не будем махать шашкой на диване, а лучше найдем нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой", - заключил глава Чечни.В интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя положение в Харьковской области отметил, что главный и весомый позитивный момент в том, что российские военные не попали в окружение. "Меры, которые наши приняли, оказались недостаточны и неэффективны. Но из позитивных вещей – выведены вовремя войска с минимальными потерями, не произошло окружения",- сказал он и добавил, что ВС РФ успешно уничтожают силы противника, сосредоточенные в этом регионе.
https://ukraina.ru/20220914/1038706455.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кадыров, спецоперация, провокация, отстранение, армия, сво
"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился ко всем, кто следит за ситуацией на Украине и ведется на фейки западной или киевской пропаганды – российская армия никуда не отступает. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале 14 сентября
Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая.
Кадыров отметил, что многие действия ВС РФ продиктованы гуманностью, так как "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан" и стремлением минимизировать человеческие жертвы.
Также он подчеркнул, что армейское командование прекрасно разбирается в тонкостях военного дела и не позволяет противнику извлекать выгоду из своих действий.
По мнению Кадырова, граждане, которым не безразличен ход СВО могут быть добровольцами, или помогать им, хотя бы подбадривать военных комментариями в интернете.
"Так что, друзья, давайте не будем махать шашкой на диване, а лучше найдем нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой", - заключил глава Чечни.
В интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя положение в Харьковской области отметил, что главный и весомый позитивный момент в том, что российские военные не попали в окружение. "Меры, которые наши приняли, оказались недостаточны и неэффективны. Но из позитивных вещей – выведены вовремя войска с минимальными потерями, не произошло окружения",- сказал он и добавил, что ВС РФ успешно уничтожают силы противника, сосредоточенные в этом регионе.