https://ukraina.ru/20220914/1038734515.html

"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"

"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване" - 14.09.2022 Украина.ру

"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился ко всем, кто следит за ситуацией на Украине и ведется на фейки западной или киевской пропаганды – российская армия никуда не отступает. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале 14 сентября

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:33

новости

кадыров

спецоперация

провокация

отстранение

армия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_d647f3276bf9fa93a2572fdb11a8e1b5.jpg

Кадыров отметил, что многие действия ВС РФ продиктованы гуманностью, так как "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан" и стремлением минимизировать человеческие жертвы.Также он подчеркнул, что армейское командование прекрасно разбирается в тонкостях военного дела и не позволяет противнику извлекать выгоду из своих действий.По мнению Кадырова, граждане, которым не безразличен ход СВО могут быть добровольцами, или помогать им, хотя бы подбадривать военных комментариями в интернете."Так что, друзья, давайте не будем махать шашкой на диване, а лучше найдем нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой", - заключил глава Чечни.В интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя положение в Харьковской области отметил, что главный и весомый позитивный момент в том, что российские военные не попали в окружение. "Меры, которые наши приняли, оказались недостаточны и неэффективны. Но из позитивных вещей – выведены вовремя войска с минимальными потерями, не произошло окружения",- сказал он и добавил, что ВС РФ успешно уничтожают силы противника, сосредоточенные в этом регионе.

https://ukraina.ru/20220914/1038706455.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, спецоперация, провокация, отстранение, армия, сво