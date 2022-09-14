https://ukraina.ru/20220914/1038732088.html

ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети

ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети - 14.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети

При обстреле Докучаевска Донецкой Народной Республики пострадали трое детей, сообщает 14 сентября штаб территориальной обороны ДНР

2022-09-14T15:59

2022-09-14T15:59

2022-09-14T15:59

новости

докучаевск

днр

обстрелы

детский сад

дети

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Также штаб 14 сентября сообщил об обстреле города Ясиноватая и разрушении большинства дорог, ведущих к нему, в том числе и дороги, которую используют для поставок продовольствия.Накануне украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров.Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

https://ukraina.ru/20220914/1038726629.html

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новости, докучаевск, днр, обстрелы, детский сад, дети