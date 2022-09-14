ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети - 14.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети - 14.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
При обстреле Докучаевска Донецкой Народной Республики пострадали трое детей, сообщает 14 сентября штаб территориальной обороны ДНР
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
новости
докучаевск
днр
обстрелы
детский сад
дети
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Также штаб 14 сентября сообщил об обстреле города Ясиноватая и разрушении большинства дорог, ведущих к нему, в том числе и дороги, которую используют для поставок продовольствия.Накануне украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров.Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
https://ukraina.ru/20220914/1038726629.html
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новости, докучаевск, днр, обстрелы, детский сад, дети
Новости, Докучаевск, ДНР, обстрелы, детский сад, дети

ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети

15:59 14.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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При обстреле Докучаевска Донецкой Народной Республики пострадали трое детей, сообщает 14 сентября штаб территориальной обороны ДНР
В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в Докучаевске число раненых возросло до 5 человек, из них 3 детей 2018 г. р., 2017 г. р. и 2016 г. Р.
Также штаб 14 сентября сообщил об обстреле города Ясиноватая и разрушении большинства дорог, ведущих к нему, в том числе и дороги, которую используют для поставок продовольствия.
Накануне украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров.
Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14:21
Идет обстрел Белгородской области – СМИВ среду 14 сентября СМИ сообщают об обстреле села Красный Хутор Белгородской области, ссылаясь нам местные власти
 
НовостиДокучаевскДНРобстрелыдетский саддети
 
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15:59ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
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