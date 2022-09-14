Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038731927.html
Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании
Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании - 14.09.2022 Украина.ру
Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании
Представители западных государств уговаривали Владимира Зеленского не возвращаться на Украину из Мюнхена, где на конференции по безопасности 19 февраля выступал украинский лидер. Такую информацию "Новому времени" 13 сентября озвучил замглавы Офиса президента (ОП) Андрей Сибига
2022-09-14T15:56
2022-09-14T16:00
новости
владимир зеленский
запад
правительство
мюнхенская конференция
сво
украина
капитуляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038096776_0:88:1043:675_1920x0_80_0_0_9e9746a486ec5fa310fdb5ae76910493.jpg
Пятьдесят восьмая Мюнхенская конференция по безопасности прошла 18-20 февраля 2022 года. В ее работе, в том числе, принимал и Зеленский. По словам замглавы ОП, который отвечает там за международное направление, во время пребывания Зеленского в Германии ему поступило предложение не возвращаться на родину, сформировав правительство в изгнании. "Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в Киев в тот же день]", - рассказал Сибига. Несколько дней назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России. По всем признакам, у власти на Украине находится больной человек, занимающийся ядерным шантажом. И останавливать его нужно всему миру, не только России, сказал ранее эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса, Владимир Ераносян.
https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038096776_54:0:981:695_1920x0_80_0_0_ac654480322e2b8f3d6c75cdc7f68e84.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, запад, правительство, мюнхенская конференция, сво, украина, капитуляция
Новости, Владимир Зеленский, Запад, правительство, Мюнхенская конференция, СВО, Украина, капитуляция

Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании

15:56 14.09.2022 (обновлено: 16:00 14.09.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ООН
Зеленский ООН
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Представители западных государств уговаривали Владимира Зеленского не возвращаться на Украину из Мюнхена, где на конференции по безопасности 19 февраля выступал украинский лидер. Такую информацию "Новому времени" 13 сентября озвучил замглавы Офиса президента (ОП) Андрей Сибига
Пятьдесят восьмая Мюнхенская конференция по безопасности прошла 18-20 февраля 2022 года. В ее работе, в том числе, принимал и Зеленский.
По словам замглавы ОП, который отвечает там за международное направление, во время пребывания Зеленского в Германии ему поступило предложение не возвращаться на родину, сформировав правительство в изгнании.
"Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в Киев в тот же день]", - рассказал Сибига.
Несколько дней назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России.
По всем признакам, у власти на Украине находится больной человек, занимающийся ядерным шантажом. И останавливать его нужно всему миру, не только России, сказал ранее эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса, Владимир Ераносян.
Зеленский YES
13:29
Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
 
НовостиВладимир ЗеленскийЗападправительствоМюнхенская конференцияСВОУкраинакапитуляция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
15:59ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
15:56Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании
15:37Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео
15:11Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?
15:07Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
14:37Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане
14:32Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
14:23Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
14:21Идет обстрел Белгородской области – СМИ
14:08Визовая война. США беспрецедентно нарушили международные обязательства в отношении России
14:04Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
13:54ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
13:44"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности
13:33Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
13:29Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
12:49Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО
12:47Зеленский объявился в Изюме
Лента новостейМолния