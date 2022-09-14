https://ukraina.ru/20220914/1038731927.html

Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании

Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании - 14.09.2022 Украина.ру

Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании

Представители западных государств уговаривали Владимира Зеленского не возвращаться на Украину из Мюнхена, где на конференции по безопасности 19 февраля выступал украинский лидер. Такую информацию "Новому времени" 13 сентября озвучил замглавы Офиса президента (ОП) Андрей Сибига

2022-09-14T15:56

2022-09-14T15:56

2022-09-14T16:00

новости

владимир зеленский

запад

правительство

мюнхенская конференция

сво

украина

капитуляция

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Пятьдесят восьмая Мюнхенская конференция по безопасности прошла 18-20 февраля 2022 года. В ее работе, в том числе, принимал и Зеленский. По словам замглавы ОП, который отвечает там за международное направление, во время пребывания Зеленского в Германии ему поступило предложение не возвращаться на родину, сформировав правительство в изгнании. "Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в Киев в тот же день]", - рассказал Сибига. Несколько дней назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва требует тотальной капитуляции киевского режима на условиях России. По всем признакам, у власти на Украине находится больной человек, занимающийся ядерным шантажом. И останавливать его нужно всему миру, не только России, сказал ранее эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса, Владимир Ераносян.

https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html

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новости, владимир зеленский, запад, правительство, мюнхенская конференция, сво, украина, капитуляция