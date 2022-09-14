https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html

Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября

Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T16:02

2022-09-14T16:02

2022-09-14T17:00

эксклюзив

потери всу

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Сбит вертолёт Ми-8 с диверсантами ВСУ. Фронт приблизился к границам ЛНР. Зеленский в Изюме сфотографировался с «Мёртвой головой». В Минобороны России сообщили об уничтожении вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.Кинбурнская коса расположена в Херсонской области, на южной стороне Днепровского залива, напротив контролируемой киевским режимом Николаевской области.В Николаевской области ВКС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, добавил Конашенков.Также, по его словам, российскими средствами ПВО были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата киевского режима в Херсонской и Запорожской областях, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.В ходе «безуспешных попыток наступления» на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 150 человек, сообщил военный представитель.Кроме того, в результате ударов ВКС по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в недавно оставленных российской армией районах Харьковской области были выведены из строя до 150 военных киевского режима и уничтожены более 10 единиц техники.Угроза ЛНРБоевые действия вновь приблизились к границам ЛНР. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.При этом он подтвердил, что союзные войска полностью контролируют территорию республики, но натиск ВСУ «очень существенный», а обстрелы территории ЛНР за последнее время значительно усилились.Накануне посол республики в России Родион Мирошник опроверг распространяемую украинскими СМИ информацию о том, что силы республики покинули село Белогоровка Северодонецкого района.Территория ЛНР была полностью освобождена к началу июля после завершения операции по взятию Лисичанска, Северодонецка и прилегающих населённых пунктов.Между тем обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в город Изюм Харьковской области. На опубликованных украинскими СМИ снимках он позирует вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем.Среди сопровождающих — глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.Журналисты заметили, что на одной из фотографий, где Зеленский позирует с одним из военнослужащих, виден стоящий к ним спиной солдат ВСУ (вероятно, охраняющий мероприятие), на форме которого можно разглядеть шеврон, напоминающий эмблему танковой дивизии СС «Мёртвая голова».Украинский президент уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 Мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого также был символ этой дивизии СС. Позднее он подкорректировал эту фотографию.Репрессии в Харьковской областиМногие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона перед наступлением ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации контролируемой РФ части региона Виталий Ганчев. Он указал, что перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию о необходимости эвакуации.Он рассказал, что в тех населённых пунктах, которые заняли подразделения киевского режима, начались мародерство и расстрелы мирных жителей.Известный украинский блогер Анатолий Шарий привлёк внимание к «легальным» возможностям для киевского режима проводить репрессии на вновь попавших под его контроль территориях. Он напомнил о законе «О переходном периоде».Он напомнил, что если бы киевский режим восстановил контроль над территориями Донбасса, то по закону должны были бы преследоваться все учителя, все работники образовательной сферы, и все, даже самые низовые, работники администрации.По его словам, пророссийски настроенные люди, «брошенные» на территории Харьковской области, «попадают под пресс уголовного преследования».Песков: киевский режим не меняетсяПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам обнародованный ранее Украиной проект документа о гарантиях безопасности.По его словам, он не представляет из себя ничего нового.В представленном украинским правительством документе содержится призыв к созданию договора безопасности Украины, который объединил бы Киев и государства, которые он призывает стать «гарантами» своей безопасности. В этот список киевский режим включил США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также другие страны Северной, Центральной и Восточной Европы.Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.Песков отметил, что если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной.Обстрел Белгородской областиВСУ обстреляли приграничное село Красный Хутор Белгородской области, сообщил её губернатор Вячеслав Гладков.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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