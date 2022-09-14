https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html
Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября - 14.09.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T16:02
2022-09-14T16:02
2022-09-14T17:00
эксклюзив
потери всу
лнр
красный лиман
владимир зеленский
харьковская область
анатолий шарий
песков
обстрелы
белгородская область
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038733000_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_dc5bd86a4e41c0ac48aedad7585f2e24.jpg
Сбит вертолёт Ми-8 с диверсантами ВСУ. Фронт приблизился к границам ЛНР. Зеленский в Изюме сфотографировался с «Мёртвой головой». В Минобороны России сообщили об уничтожении вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.Кинбурнская коса расположена в Херсонской области, на южной стороне Днепровского залива, напротив контролируемой киевским режимом Николаевской области.В Николаевской области ВКС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, добавил Конашенков.Также, по его словам, российскими средствами ПВО были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата киевского режима в Херсонской и Запорожской областях, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.В ходе «безуспешных попыток наступления» на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 150 человек, сообщил военный представитель.Кроме того, в результате ударов ВКС по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в недавно оставленных российской армией районах Харьковской области были выведены из строя до 150 военных киевского режима и уничтожены более 10 единиц техники.Угроза ЛНРБоевые действия вновь приблизились к границам ЛНР. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.При этом он подтвердил, что союзные войска полностью контролируют территорию республики, но натиск ВСУ «очень существенный», а обстрелы территории ЛНР за последнее время значительно усилились.Накануне посол республики в России Родион Мирошник опроверг распространяемую украинскими СМИ информацию о том, что силы республики покинули село Белогоровка Северодонецкого района.Территория ЛНР была полностью освобождена к началу июля после завершения операции по взятию Лисичанска, Северодонецка и прилегающих населённых пунктов.Между тем обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в город Изюм Харьковской области. На опубликованных украинскими СМИ снимках он позирует вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем.Среди сопровождающих — глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.Журналисты заметили, что на одной из фотографий, где Зеленский позирует с одним из военнослужащих, виден стоящий к ним спиной солдат ВСУ (вероятно, охраняющий мероприятие), на форме которого можно разглядеть шеврон, напоминающий эмблему танковой дивизии СС «Мёртвая голова».Украинский президент уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 Мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого также был символ этой дивизии СС. Позднее он подкорректировал эту фотографию.Репрессии в Харьковской областиМногие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона перед наступлением ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации контролируемой РФ части региона Виталий Ганчев. Он указал, что перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию о необходимости эвакуации.Он рассказал, что в тех населённых пунктах, которые заняли подразделения киевского режима, начались мародерство и расстрелы мирных жителей.Известный украинский блогер Анатолий Шарий привлёк внимание к «легальным» возможностям для киевского режима проводить репрессии на вновь попавших под его контроль территориях. Он напомнил о законе «О переходном периоде».Он напомнил, что если бы киевский режим восстановил контроль над территориями Донбасса, то по закону должны были бы преследоваться все учителя, все работники образовательной сферы, и все, даже самые низовые, работники администрации.По его словам, пророссийски настроенные люди, «брошенные» на территории Харьковской области, «попадают под пресс уголовного преследования».Песков: киевский режим не меняетсяПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам обнародованный ранее Украиной проект документа о гарантиях безопасности.По его словам, он не представляет из себя ничего нового.В представленном украинским правительством документе содержится призыв к созданию договора безопасности Украины, который объединил бы Киев и государства, которые он призывает стать «гарантами» своей безопасности. В этот список киевский режим включил США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также другие страны Северной, Центральной и Восточной Европы.Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.Песков отметил, что если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной.Обстрел Белгородской областиВСУ обстреляли приграничное село Красный Хутор Белгородской области, сообщил её губернатор Вячеслав Гладков.
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эксклюзив, потери всу, лнр, красный лиман, владимир зеленский, харьковская область, анатолий шарий, песков, обстрелы, белгородская область
Сбит вертолёт Ми-8 с диверсантами ВСУ. Фронт приблизился к границам ЛНР. Зеленский в Изюме сфотографировался с «Мёртвой головой».
В Минобороны России сообщили об уничтожении вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту».
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России
Кинбурнская коса расположена в Херсонской области, на южной стороне Днепровского залива, напротив контролируемой киевским режимом Николаевской области.
В Николаевской области ВКС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, добавил Конашенков.
Также, по его словам, российскими средствами ПВО были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата киевского режима в Херсонской и Запорожской областях, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.
В ходе «безуспешных попыток наступления» на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 150 человек, сообщил военный представитель.
Кроме того, в результате ударов ВКС по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в недавно оставленных российской армией районах Харьковской области были выведены из строя до 150 военных киевского режима и уничтожены более 10 единиц техники.
Боевые действия вновь приблизились к границам ЛНР. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Линия соприкосновения [воюющих сторон] подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах».
Андрей Марочко
Представитель Народной милиции ЛНР
При этом он подтвердил, что союзные войска полностью контролируют территорию республики, но натиск ВСУ «очень существенный», а обстрелы территории ЛНР за последнее время значительно усилились.
Накануне посол республики в России Родион Мирошник опроверг распространяемую украинскими СМИ информацию о том, что силы республики покинули село Белогоровка Северодонецкого района.
Территория ЛНР была полностью освобождена к началу июля после завершения операции по взятию Лисичанска, Северодонецка и прилегающих населённых пунктов.
Между тем обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана — ред.)».
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в город Изюм Харьковской области. На опубликованных украинскими СМИ снимках он позирует вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем.
Среди сопровождающих — глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.
Журналисты заметили, что на одной из фотографий, где Зеленский позирует с одним из военнослужащих, виден стоящий к ним спиной солдат ВСУ (вероятно, охраняющий мероприятие), на форме которого можно разглядеть шеврон, напоминающий эмблему танковой дивизии СС «Мёртвая голова».
Украинский президент уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 Мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого также был символ этой дивизии СС. Позднее он подкорректировал эту фотографию.
Репрессии в Харьковской области
Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона перед наступлением ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации контролируемой РФ части региона Виталий Ганчев. Он указал, что перебои со связью не позволили донести до всех жителей информацию о необходимости эвакуации.
«Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но, думаю, что ничего хорошего».
Виталий Ганчев
Глава ВГА Харьковской области
Он рассказал, что в тех населённых пунктах, которые заняли подразделения киевского режима, начались мародерство и расстрелы мирных жителей.
«Но показывается это в СМИ, что как будто это российские войска, отходя, убивали и грабили… Знаю точно, что иностранные наемники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются», — утверждал Ганчев.
Известный украинский блогер Анатолий Шарий привлёк
внимание к «легальным» возможностям для киевского режима проводить репрессии на вновь попавших под его контроль территориях. Он напомнил о законе «О переходном периоде».
«Этот закон предусматривал возврат неподконтрольных Киеву территорий… с последующим преследованием людей, которые называются коллаборантами».
Анатолий Шарий
Украинский блогер
Он напомнил, что если бы киевский режим восстановил контроль над территориями Донбасса, то по закону должны были бы преследоваться все учителя, все работники образовательной сферы, и все, даже самые низовые, работники администрации.
По его словам, пророссийски настроенные люди, «брошенные» на территории Харьковской области, «попадают под пресс уголовного преследования».
Песков: киевский режим не меняется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам обнародованный ранее Украиной проект документа о гарантиях безопасности.
По его словам, он не представляет из себя ничего нового.
«Ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается и главная угроза для нашей страны. И даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО».
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
В представленном украинским правительством документе содержится призыв к созданию договора безопасности Украины, который объединил бы Киев и государства, которые он призывает стать «гарантами» своей безопасности. В этот список киевский режим включил США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также другие страны Северной, Центральной и Восточной Европы.
Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.
Песков отметил, что если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной.
«Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — добавил он.
Обстрел Белгородской области
ВСУ обстреляли приграничное село Красный Хутор Белгородской области, сообщил её губернатор Вячеслав Гладков.
«Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние», — указал он.