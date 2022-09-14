https://ukraina.ru/20220914/1038730341.html

Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео

Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео - 14.09.2022 Украина.ру

Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру оценил план Киева по "гарантиям безопасности", а также рассказал, как не повторить харьковского Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

видео

олег царев

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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру оценил план Киева по "гарантиям безопасности", а также рассказал, как не повторить харьковского сценария и спасти граждан России, оставшихся в регионе:00:55 - Почти половину бюджета Украины в 2023 году направят на войну. О чем это говорит?01:42 – Почему ЕС снял санкции с Януковича?03:34 - Проект Киева о гарантиях безопасности Украины: главное;05:00 – Что действительно произошло в Стамбуле?16:10 – Как спасти граждан России в Харьковской области?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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