Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео - 14.09.2022 Украина.ру
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Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео
Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео - 14.09.2022 Украина.ру
Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео
Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру оценил план Киева по "гарантиям безопасности", а также рассказал, как не повторить харьковского Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T15:37
2022-09-14T15:37
видео
олег царев
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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру оценил план Киева по "гарантиям безопасности", а также рассказал, как не повторить харьковского сценария и спасти граждан России, оставшихся в регионе:00:55 - Почти половину бюджета Украины в 2023 году направят на войну. О чем это говорит?01:42 – Почему ЕС снял санкции с Януковича?03:34 - Проект Киева о гарантиях безопасности Украины: главное;05:00 – Что действительно произошло в Стамбуле?16:10 – Как спасти граждан России в Харьковской области?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Видео, Олег Царев

Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео

15:37 14.09.2022
 
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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру оценил план Киева по "гарантиям безопасности", а также рассказал, как не повторить харьковского сценария и спасти граждан России, оставшихся в регионе:
00:55 - Почти половину бюджета Украины в 2023 году направят на войну. О чем это говорит?
01:42 – Почему ЕС снял санкции с Януковича?
03:34 - Проект Киева о гарантиях безопасности Украины: главное;
05:00 – Что действительно произошло в Стамбуле?
16:10 – Как спасти граждан России в Харьковской области?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоОлег Царев
 
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