Готов ли Донбасс к украинскому наступлению? - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html
Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?
Готов ли Донбасс к украинскому наступлению? - 14.09.2022 Украина.ру
Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?
Многие военные аналитики предполагают, что после успеха харьковской операции ВСУ предпримут новую атаку на фронте еще до конца сентября. Где она будет? Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T15:11
2022-09-14T16:44
спецоперация
днр
лднр
марьинка
пески
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038729482_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_48b7043948d65056b992f9a82d194559.jpg
Многие военные аналитики предполагают, что после успеха харьковской операции ВСУ предпримут новую атаку на фронте еще до конца сентября. Где она будет?Угледарское направлениеВсе собеседники Украина.ру считают, что угледарский фронт является самым опасным местом, где, по всей вероятности, в течение ближайших двух недель может последовать удар ВСУ. Для этого украинцы, по данным российской разведки, перебрасывают туда резервы и технику.«Сейчас Республика готовится отразить в этом месте удар. Правда, мы понимаем, что он может быть как основным, так и отвлекающим. ВСУ, возможно, сейчас хотят нащупать, в каком месте на фронте у России будет слабина. И именно на том направлении и сосредоточат основной удар. Может, они начнут наступать на Белгород. А может, удар в направлении Белгорода станет отвлекающим ударом. Почему мы считаем, что удар может быть нанесен под Угледаром? Первое: украинцы уже начали разминирование на этом участке. Второе: их разведгруппы прощупывают нашу оборону. Правда, это заканчивается их гибелью, но они все равно продолжают их посылать.Против нас под Угледаром уже сосредоточено до 30 тысяч человек», — рассказал нам старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, чей отряд — 107 батальон 100 бригады НМ ДНР «Русский резерв» — сейчас не только держит позиции под Донецком в Марьинке, но и постоянно продвигается вглубь этого населенного пункта. В боях на этом участке фронта отряд участвует с 9 марта 2022 года.Украинцам под Угледаром противостоят мотивированные полки ДНР, ЧВК и морская пехота. Их меньше, но они обороняющаяся сторона. К тому же у союзных войск полное превосходство в воздухе. К этому стоит добавить, что сейчас ускоренными темпами возводится вторая линия обороны.План ВСУ на этом участке фронта может быть следующим: прорыв фронта и выход к Волновахе, которая находится в 15 км прямо по степи. Таким образом, перерезается трасса Донецк — Мариуполь. После этого украинцы могут ударить по Мариуполю и зайти в тыл к группировке ДНР, которая ведет бои под Донецком.Также ВСУ могут пойти не на Мариуполь, а ударить к Азовскому морю в тыл к херсонско-запорожской группировке.Что касается планов командования союзных войск, то в битве под Угледаром оно, по мнению Матюшина, может преследовать следующие цели:«Устроить ВСУ "Курскую дугу" — сначала измотать их в первой линии в обороны. Подпустить ко второй линии и добить, а потом перейти в контрнаступление. Например, на херсонском направлении мы частично такой план реализовали: у ВСУ 4 тысячи убитых и 9 тысяч раненых. Если все будет успешно, то выходим на Курахово и Крайсноармейск (украинцы переименовали город в Покровск. — Ред.), то есть на свои административные границы. Сил двинуть на Запорожье или вверх к Славянску и Краматорску у нас недостаточно».Будет ли «просачивание» ВСУ?В боях на Харьковщине, пользуясь малочисленностью союзной группировки, обороняющей территорию (примерно 1,5 тысячи человек против 20 тысяч), и неопытностью мобилизованных из ДНР, ВСУ применило натовскую тактику «просачивания».Её суть в следующем: в силу малочисленности фронт не состоит из сплошной линии обороны. Поэтому опорные пункты обороняющихся можно обойти, зайдя к ним в тыл и захватив врасплох.Сможет ли ВСУ на угледарском направлении повторить свой успех с «просачиванием» и есть ли против такой тактики какое-либо противодействие?«Да, есть противодействие. Это и минирование, и работа разведки, и работа авиации, и уничтожение ракетами — "Калибрами", "Кинжалами" и "Искандерами" врага», — считает Матюшин.Удар под Донецком?ВСУ могут попытаться нанести удар непосредственно по Донецку. Причем совсем недавно они попытались провести разведку боем под Песками.«Они силами роты пошли на Пески. Но мы их размотали. Только одних раненых пленных взяли 40 человек. А у них там был батальон в районе 400 человек. Так что их атака захлебнулась. Сейчас мы штурмуем Первомайское, но пока не взяли Невельское и Нетайлово, обстрелы наших позиций в Песках не прекратятся. К тому же во время нашего наступления на Первомайское они будут оттуда атаковать пехотой с левого фланга.Что касается Марьинки, то украинцев, засевших там осталось до 800 человек, хотя первоначально Марьинку защищала бригада в количестве 2000 человек», — рассказал о ситуации под Донецком Матюшин.
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html
https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038729482_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d6efac75ac07f621de04caf8efc3a473.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, днр, лднр, марьинка, пески, эксклюзив
Спецоперация, ДНР, ЛДНР, Марьинка, Пески, Эксклюзив

Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?

15:11 14.09.2022 (обновлено: 16:44 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Многие военные аналитики предполагают, что после успеха харьковской операции ВСУ предпримут новую атаку на фронте еще до конца сентября. Где она будет?
Угледарское направление
Все собеседники Украина.ру считают, что угледарский фронт является самым опасным местом, где, по всей вероятности, в течение ближайших двух недель может последовать удар ВСУ. Для этого украинцы, по данным российской разведки, перебрасывают туда резервы и технику.
«Сейчас Республика готовится отразить в этом месте удар. Правда, мы понимаем, что он может быть как основным, так и отвлекающим. ВСУ, возможно, сейчас хотят нащупать, в каком месте на фронте у России будет слабина. И именно на том направлении и сосредоточат основной удар. Может, они начнут наступать на Белгород. А может, удар в направлении Белгорода станет отвлекающим ударом. Почему мы считаем, что удар может быть нанесен под Угледаром? Первое: украинцы уже начали разминирование на этом участке. Второе: их разведгруппы прощупывают нашу оборону. Правда, это заканчивается их гибелью, но они все равно продолжают их посылать.
Сергей Прокурор Батынский интервью
Вчера, 07:30
Украинский пленный Сергей Батынский: Не боится только сумасшедший. Страшно было, но есть приказы
Против нас под Угледаром уже сосредоточено до 30 тысяч человек», — рассказал нам старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, чей отряд — 107 батальон 100 бригады НМ ДНР «Русский резерв» — сейчас не только держит позиции под Донецком в Марьинке, но и постоянно продвигается вглубь этого населенного пункта. В боях на этом участке фронта отряд участвует с 9 марта 2022 года.
Украинцам под Угледаром противостоят мотивированные полки ДНР, ЧВК и морская пехота. Их меньше, но они обороняющаяся сторона. К тому же у союзных войск полное превосходство в воздухе. К этому стоит добавить, что сейчас ускоренными темпами возводится вторая линия обороны.
План ВСУ на этом участке фронта может быть следующим: прорыв фронта и выход к Волновахе, которая находится в 15 км прямо по степи. Таким образом, перерезается трасса Донецк — Мариуполь. После этого украинцы могут ударить по Мариуполю и зайти в тыл к группировке ДНР, которая ведет бои под Донецком.
Также ВСУ могут пойти не на Мариуполь, а ударить к Азовскому морю в тыл к херсонско-запорожской группировке.
Что касается планов командования союзных войск, то в битве под Угледаром оно, по мнению Матюшина, может преследовать следующие цели:
«Устроить ВСУ "Курскую дугу" — сначала измотать их в первой линии в обороны. Подпустить ко второй линии и добить, а потом перейти в контрнаступление. Например, на херсонском направлении мы частично такой план реализовали: у ВСУ 4 тысячи убитых и 9 тысяч раненых. Если все будет успешно, то выходим на Курахово и Крайсноармейск (украинцы переименовали город в Покровск. — Ред.), то есть на свои административные границы. Сил двинуть на Запорожье или вверх к Славянску и Краматорску у нас недостаточно».
Атос
10 сентября, 11:59
Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
Будет ли «просачивание» ВСУ?
В боях на Харьковщине, пользуясь малочисленностью союзной группировки, обороняющей территорию (примерно 1,5 тысячи человек против 20 тысяч), и неопытностью мобилизованных из ДНР, ВСУ применило натовскую тактику «просачивания».
Её суть в следующем: в силу малочисленности фронт не состоит из сплошной линии обороны. Поэтому опорные пункты обороняющихся можно обойти, зайдя к ним в тыл и захватив врасплох.
Сможет ли ВСУ на угледарском направлении повторить свой успех с «просачиванием» и есть ли против такой тактики какое-либо противодействие?
«Да, есть противодействие. Это и минирование, и работа разведки, и работа авиации, и уничтожение ракетами — "Калибрами", "Кинжалами" и "Искандерами" врага», — считает Матюшин.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
09:00
"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
Удар под Донецком?
ВСУ могут попытаться нанести удар непосредственно по Донецку. Причем совсем недавно они попытались провести разведку боем под Песками.
«Они силами роты пошли на Пески. Но мы их размотали. Только одних раненых пленных взяли 40 человек. А у них там был батальон в районе 400 человек. Так что их атака захлебнулась. Сейчас мы штурмуем Первомайское, но пока не взяли Невельское и Нетайлово, обстрелы наших позиций в Песках не прекратятся. К тому же во время нашего наступления на Первомайское они будут оттуда атаковать пехотой с левого фланга.
Что касается Марьинки, то украинцев, засевших там осталось до 800 человек, хотя первоначально Марьинку защищала бригада в количестве 2000 человек», — рассказал о ситуации под Донецком Матюшин.
 
СпецоперацияДНРЛДНРМарьинкаПескиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
15:59ВСУ обстреляли детский сад в ДНР: пострадали дети
15:56Стало известно о предложении Запада Зеленскому создать правительство в изгнании
15:37Голосуйте за присоединение к России. Украины скоро не будет - Царёв. Видео
15:11Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?
15:07Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
14:37Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане
14:32Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
14:23Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
14:21Идет обстрел Белгородской области – СМИ
14:08Визовая война. США беспрецедентно нарушили международные обязательства в отношении России
14:04Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
13:54ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
13:44"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности
13:33Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
13:29Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
12:49Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО
12:47Зеленский объявился в Изюме
Лента новостейМолния