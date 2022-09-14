https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html

Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?

Готов ли Донбасс к украинскому наступлению? - 14.09.2022 Украина.ру

Готов ли Донбасс к украинскому наступлению?

Многие военные аналитики предполагают, что после успеха харьковской операции ВСУ предпримут новую атаку на фронте еще до конца сентября. Где она будет? Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T15:11

2022-09-14T15:11

2022-09-14T16:44

спецоперация

днр

лднр

марьинка

пески

эксклюзив

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Многие военные аналитики предполагают, что после успеха харьковской операции ВСУ предпримут новую атаку на фронте еще до конца сентября. Где она будет?Угледарское направлениеВсе собеседники Украина.ру считают, что угледарский фронт является самым опасным местом, где, по всей вероятности, в течение ближайших двух недель может последовать удар ВСУ. Для этого украинцы, по данным российской разведки, перебрасывают туда резервы и технику.«Сейчас Республика готовится отразить в этом месте удар. Правда, мы понимаем, что он может быть как основным, так и отвлекающим. ВСУ, возможно, сейчас хотят нащупать, в каком месте на фронте у России будет слабина. И именно на том направлении и сосредоточат основной удар. Может, они начнут наступать на Белгород. А может, удар в направлении Белгорода станет отвлекающим ударом. Почему мы считаем, что удар может быть нанесен под Угледаром? Первое: украинцы уже начали разминирование на этом участке. Второе: их разведгруппы прощупывают нашу оборону. Правда, это заканчивается их гибелью, но они все равно продолжают их посылать.Против нас под Угледаром уже сосредоточено до 30 тысяч человек», — рассказал нам старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, чей отряд — 107 батальон 100 бригады НМ ДНР «Русский резерв» — сейчас не только держит позиции под Донецком в Марьинке, но и постоянно продвигается вглубь этого населенного пункта. В боях на этом участке фронта отряд участвует с 9 марта 2022 года.Украинцам под Угледаром противостоят мотивированные полки ДНР, ЧВК и морская пехота. Их меньше, но они обороняющаяся сторона. К тому же у союзных войск полное превосходство в воздухе. К этому стоит добавить, что сейчас ускоренными темпами возводится вторая линия обороны.План ВСУ на этом участке фронта может быть следующим: прорыв фронта и выход к Волновахе, которая находится в 15 км прямо по степи. Таким образом, перерезается трасса Донецк — Мариуполь. После этого украинцы могут ударить по Мариуполю и зайти в тыл к группировке ДНР, которая ведет бои под Донецком.Также ВСУ могут пойти не на Мариуполь, а ударить к Азовскому морю в тыл к херсонско-запорожской группировке.Что касается планов командования союзных войск, то в битве под Угледаром оно, по мнению Матюшина, может преследовать следующие цели:«Устроить ВСУ "Курскую дугу" — сначала измотать их в первой линии в обороны. Подпустить ко второй линии и добить, а потом перейти в контрнаступление. Например, на херсонском направлении мы частично такой план реализовали: у ВСУ 4 тысячи убитых и 9 тысяч раненых. Если все будет успешно, то выходим на Курахово и Крайсноармейск (украинцы переименовали город в Покровск. — Ред.), то есть на свои административные границы. Сил двинуть на Запорожье или вверх к Славянску и Краматорску у нас недостаточно».Будет ли «просачивание» ВСУ?В боях на Харьковщине, пользуясь малочисленностью союзной группировки, обороняющей территорию (примерно 1,5 тысячи человек против 20 тысяч), и неопытностью мобилизованных из ДНР, ВСУ применило натовскую тактику «просачивания».Её суть в следующем: в силу малочисленности фронт не состоит из сплошной линии обороны. Поэтому опорные пункты обороняющихся можно обойти, зайдя к ним в тыл и захватив врасплох.Сможет ли ВСУ на угледарском направлении повторить свой успех с «просачиванием» и есть ли против такой тактики какое-либо противодействие?«Да, есть противодействие. Это и минирование, и работа разведки, и работа авиации, и уничтожение ракетами — "Калибрами", "Кинжалами" и "Искандерами" врага», — считает Матюшин.Удар под Донецком?ВСУ могут попытаться нанести удар непосредственно по Донецку. Причем совсем недавно они попытались провести разведку боем под Песками.«Они силами роты пошли на Пески. Но мы их размотали. Только одних раненых пленных взяли 40 человек. А у них там был батальон в районе 400 человек. Так что их атака захлебнулась. Сейчас мы штурмуем Первомайское, но пока не взяли Невельское и Нетайлово, обстрелы наших позиций в Песках не прекратятся. К тому же во время нашего наступления на Первомайское они будут оттуда атаковать пехотой с левого фланга.Что касается Марьинки, то украинцев, засевших там осталось до 800 человек, хотя первоначально Марьинку защищала бригада в количестве 2000 человек», — рассказал о ситуации под Донецком Матюшин.

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https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

спецоперация, днр, лднр, марьинка, пески, эксклюзив