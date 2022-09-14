https://ukraina.ru/20220914/1038728760.html

Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД

Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД - 14.09.2022 Украина.ру

Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД

В среду 14 сентября СМИ появилась информация, что МИД Франции готов обсуждать проект договора по безопасности для Украины, предложенный накануне Офисом президента Украины

2022-09-14T15:07

2022-09-14T15:07

2022-09-14T15:07

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гарантии

гарантии безопасности

нато

франция

украина

офис президента

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По информации журналистов, Париж расценивает некоторые положения договора "полезными для дальнейшего размышления".Накануне в ОП опубликовали проект договора, который предполагает всесторонние гарантии для Украины со стороны европейских государств, США, Канады и Великобритании.Гарантии охватывают все сферы – от военной до гуманитарной, однако, не уточняют, должны ли будут страны-гаранты открыто вступить в военный конфликт на стороне Киева.Также проект подразумевает дальнейшее санкционное давление на Россию и неограниченные поставки оружия.Глава ОП Андрей Ермак, комментируя документ, отметил, что он не является альтернативой вступления Украины в НАТО и лишь необходим на тот период, пока страна еще не стала членом Альянса.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ "прологом к Третьей мировой войне".

https://ukraina.ru/20220913/1038690645.html

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