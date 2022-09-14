Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД - 14.09.2022 Украина.ру
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Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД - 14.09.2022 Украина.ру
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
В среду 14 сентября СМИ появилась информация, что МИД Франции готов обсуждать проект договора по безопасности для Украины, предложенный накануне Офисом президента Украины
2022-09-14T15:07
2022-09-14T15:07
новости
гарантии
гарантии безопасности
нато
франция
украина
офис президента
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По информации журналистов, Париж расценивает некоторые положения договора "полезными для дальнейшего размышления".Накануне в ОП опубликовали проект договора, который предполагает всесторонние гарантии для Украины со стороны европейских государств, США, Канады и Великобритании.Гарантии охватывают все сферы – от военной до гуманитарной, однако, не уточняют, должны ли будут страны-гаранты открыто вступить в военный конфликт на стороне Киева.Также проект подразумевает дальнейшее санкционное давление на Россию и неограниченные поставки оружия.Глава ОП Андрей Ермак, комментируя документ, отметил, что он не является альтернативой вступления Украины в НАТО и лишь необходим на тот период, пока страна еще не стала членом Альянса.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ "прологом к Третьей мировой войне".
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новости, гарантии, гарантии безопасности, нато, франция, украина, офис президента
Новости, гарантии, гарантии безопасности, НАТО, Франция, Украина, Офис президента

Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД

15:07 14.09.2022
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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В среду 14 сентября СМИ появилась информация, что МИД Франции готов обсуждать проект договора по безопасности для Украины, предложенный накануне Офисом президента Украины
Франция готова к обсуждению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине вместе с партнерами. Приверженность Франции Украине, выражающаяся в том числе в поставках вооружений и подготовке кадров в оборонной сфере, имеет долгосрочную перспективу.
По информации журналистов, Париж расценивает некоторые положения договора "полезными для дальнейшего размышления".
Накануне в ОП опубликовали проект договора, который предполагает всесторонние гарантии для Украины со стороны европейских государств, США, Канады и Великобритании.
Гарантии охватывают все сферы – от военной до гуманитарной, однако, не уточняют, должны ли будут страны-гаранты открыто вступить в военный конфликт на стороне Киева.
Также проект подразумевает дальнейшее санкционное давление на Россию и неограниченные поставки оружия.
Глава ОП Андрей Ермак, комментируя документ, отметил, что он не является альтернативой вступления Украины в НАТО и лишь необходим на тот период, пока страна еще не стала членом Альянса.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ "прологом к Третьей мировой войне".
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 14:29
Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для УкраиныВ проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября
 
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