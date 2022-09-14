https://ukraina.ru/20220914/1038728760.html
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД - 14.09.2022 Украина.ру
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
В среду 14 сентября СМИ появилась информация, что МИД Франции готов обсуждать проект договора по безопасности для Украины, предложенный накануне Офисом президента Украины
2022-09-14T15:07
2022-09-14T15:07
2022-09-14T15:07
новости
гарантии
гарантии безопасности
нато
франция
украина
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_a7decde5d10b002ced64268c38055471.jpg
По информации журналистов, Париж расценивает некоторые положения договора "полезными для дальнейшего размышления".Накануне в ОП опубликовали проект договора, который предполагает всесторонние гарантии для Украины со стороны европейских государств, США, Канады и Великобритании.Гарантии охватывают все сферы – от военной до гуманитарной, однако, не уточняют, должны ли будут страны-гаранты открыто вступить в военный конфликт на стороне Киева.Также проект подразумевает дальнейшее санкционное давление на Россию и неограниченные поставки оружия.Глава ОП Андрей Ермак, комментируя документ, отметил, что он не является альтернативой вступления Украины в НАТО и лишь необходим на тот период, пока страна еще не стала членом Альянса.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ "прологом к Третьей мировой войне".
https://ukraina.ru/20220913/1038690645.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_178:0:1849:1253_1920x0_80_0_0_30f34d1cdae19de94e13354700269932.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гарантии, гарантии безопасности, нато, франция, украина, офис президента
Новости, гарантии, гарантии безопасности, НАТО, Франция, Украина, Офис президента
Франция готова обсуждать гарантии безопасности для Украины по проекту Зеленского – МИД
В среду 14 сентября СМИ появилась информация, что МИД Франции готов обсуждать проект договора по безопасности для Украины, предложенный накануне Офисом президента Украины
Франция готова к обсуждению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине вместе с партнерами. Приверженность Франции Украине, выражающаяся в том числе в поставках вооружений и подготовке кадров в оборонной сфере, имеет долгосрочную перспективу.
По информации журналистов, Париж расценивает некоторые положения договора "полезными для дальнейшего размышления".
Накануне в ОП опубликовали проект договора, который предполагает всесторонние гарантии для Украины со стороны европейских государств, США, Канады и Великобритании.
Гарантии охватывают все сферы – от военной до гуманитарной, однако, не уточняют, должны ли будут страны-гаранты открыто вступить в военный конфликт на стороне Киева.
Также проект подразумевает дальнейшее санкционное давление на Россию и неограниченные поставки оружия.
Глава ОП Андрей Ермак, комментируя документ, отметил, что он не является альтернативой вступления Украины в НАТО и лишь необходим на тот период, пока страна еще не стала членом Альянса.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ "прологом к Третьей мировой войне".