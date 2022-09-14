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Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане

Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане - 14.09.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане

Обстановка в Красном Лимане (Лимане)стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала

2022-09-14T14:37

2022-09-14T14:37

2022-09-14T14:37

красный лиман

денис пушилин

всу

новости

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Пушилин пояснил, что украинская армия хочет создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска и других населенных пунктов Луганской Народной Республики.Он добавил, что подразделения союзных войск в состоянии контролировать ситуацию на этом участке.Красный Лиман - город на севере ДНР с населением более 20 тысяч человек. Он входит в Краматорскую агломерацию и является крупным железнодорожным узлом. В Минобороны РФ 28 мая сообщили, что союзные силы освободили Красный Лиман от киевских силовиков. В последние дни подразделения украинской армии несколько раз безуспешно пытались войти в город.

https://ukraina.ru/20220911/1038617409.html

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красный лиман, денис пушилин, всу, новости