Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане - 14.09.2022 Украина.ру
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Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане
Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане - 14.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане
Обстановка в Красном Лимане (Лимане)стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала
2022-09-14T14:37
2022-09-14T14:37
красный лиман
денис пушилин
всу
новости
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Пушилин пояснил, что украинская армия хочет создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска и других населенных пунктов Луганской Народной Республики.Он добавил, что подразделения союзных войск в состоянии контролировать ситуацию на этом участке.Красный Лиман - город на севере ДНР с населением более 20 тысяч человек. Он входит в Краматорскую агломерацию и является крупным железнодорожным узлом. В Минобороны РФ 28 мая сообщили, что союзные силы освободили Красный Лиман от киевских силовиков. В последние дни подразделения украинской армии несколько раз безуспешно пытались войти в город.
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красный лиман, денис пушилин, всу, новости
Красный Лиман, Денис Пушилин, ВСУ, Новости

Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане

14:37 14.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Обстановка в Красном Лимане (Лимане)стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала
По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана — ред.).
Пушилин пояснил, что украинская армия хочет создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска и других населенных пунктов Луганской Народной Республики.
Он добавил, что подразделения союзных войск в состоянии контролировать ситуацию на этом участке.
Красный Лиман - город на севере ДНР с населением более 20 тысяч человек. Он входит в Краматорскую агломерацию и является крупным железнодорожным узлом. В Минобороны РФ 28 мая сообщили, что союзные силы освободили Красный Лиман от киевских силовиков. В последние дни подразделения украинской армии несколько раз безуспешно пытались войти в город.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 09:04
Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНРЧасть жителей Купянска и Красного Лимана, в районе которых обострилась обстановка, эвакуируются из этих городов через Сватово (ЛНР). Об этом заявил журналистам 10 сентября официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко
 
Красный ЛиманДенис ПушилинВСУНовости
 
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