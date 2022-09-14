Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото - 14.09.2022 Украина.ру
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Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото - 14.09.2022 Украина.ру
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября посетил город Изюм в Харьковской области, на одном из фото с этой поездки можно заметить вблизи украинского президента военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"
2022-09-14T14:04
2022-09-14T14:04
новости
владимир зеленский
сс
дивизия
украина
нацизм
изюм
харьковская область
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На фото Зеленский делает фото с одним из военных, позади них спиной стоит охраняющий президента военный, на форме которого можно разглядеть шеврон "Мертвая голова".Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого был символ дивизии "Мертвая голова". Позднее он подкорректировал этот пост. После этого в Европе появились плакаты, где голову Зеленского изобразили на этой эмблеме.
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новости, владимир зеленский, сс, дивизия, украина, нацизм, изюм, харьковская область
Новости, Владимир Зеленский, СС, дивизия, Украина, нацизм, Изюм, Харьковская область

Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото

14:04 14.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Владимир
Зеленский Владимир - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в среду, 14 сентября посетил город Изюм в Харьковской области, на одном из фото с этой поездки можно заметить вблизи украинского президента военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"
На фото Зеленский делает фото с одним из военных, позади них спиной стоит охраняющий президента военный, на форме которого можно разглядеть шеврон "Мертвая голова".
Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого был символ дивизии "Мертвая голова". Позднее он подкорректировал этот пост.
После этого в Европе появились плакаты, где голову Зеленского изобразили на этой эмблеме.
Зеленский
11 мая, 17:29
Мертвая голова Зеленского покоряет Европу - фотоВ Германии неизвестные расклеили на улицах плакаты и стикеры с изображением Владимира Зеленского в эмблеме дивизии СС «Мёртвая голова»
 
НовостиВладимир ЗеленскийССдивизияУкраинанацизмИзюмХарьковская область
 
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