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Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото

Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото - 14.09.2022 Украина.ру

Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото

Владимир Зеленский в среду, 14 сентября посетил город Изюм в Харьковской области, на одном из фото с этой поездки можно заметить вблизи украинского президента военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"

2022-09-14T14:04

2022-09-14T14:04

2022-09-14T14:04

новости

владимир зеленский

сс

дивизия

украина

нацизм

изюм

харьковская область

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На фото Зеленский делает фото с одним из военных, позади них спиной стоит охраняющий президента военный, на форме которого можно разглядеть шеврон "Мертвая голова".Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого был символ дивизии "Мертвая голова". Позднее он подкорректировал этот пост. После этого в Европе появились плакаты, где голову Зеленского изобразили на этой эмблеме.

https://ukraina.ru/20220511/1033943906.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, сс, дивизия, украина, нацизм, изюм, харьковская область