https://ukraina.ru/20220914/1038726503.html
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото - 14.09.2022 Украина.ру
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября посетил город Изюм в Харьковской области, на одном из фото с этой поездки можно заметить вблизи украинского президента военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"
2022-09-14T14:04
2022-09-14T14:04
2022-09-14T14:04
новости
владимир зеленский
сс
дивизия
украина
нацизм
изюм
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/77/1034097758_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_813b6cc8e12005e1c3dcf29e5ea8572a.jpg.webp
На фото Зеленский делает фото с одним из военных, позади них спиной стоит охраняющий президента военный, на форме которого можно разглядеть шеврон "Мертвая голова".Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал, связанный с этой разновидностью нацистской символики. На 9 мая он публиковал фото украинского военного, на форме которого был символ дивизии "Мертвая голова". Позднее он подкорректировал этот пост. После этого в Европе появились плакаты, где голову Зеленского изобразили на этой эмблеме.
https://ukraina.ru/20220511/1033943906.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/77/1034097758_64:0:991:695_1920x0_80_0_0_68ea170912419b93a22c3eef87901eac.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сс, дивизия, украина, нацизм, изюм, харьковская область
Новости, Владимир Зеленский, СС, дивизия, Украина, нацизм, Изюм, Харьковская область
Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
Владимир Зеленский в среду, 14 сентября посетил город Изюм в Харьковской области, на одном из фото с этой поездки можно заметить вблизи украинского президента военнослужащего с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"