https://ukraina.ru/20220914/1038725100.html

Визовая война. США снова нарушили свои международные обязательства в отношении России

Визовая война. США снова нарушили свои международные обязательства в отношении России - 14.09.2022 Украина.ру

Визовая война. США снова нарушили свои международные обязательства в отношении России

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T14:08

2022-09-14T14:08

2022-09-14T14:09

эксклюзив

россия

сша

генассамблея оон

визы

дипломаты

сергей лавров

захарова

оон

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77-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН ещё не успела начаться, но уже обросла скандалами. Американские власти до последнего не выдавали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам национальной делегации для участия в неделе высокого уровня, и только 13 сентября, ровно за неделю до мероприятия, документы получили глава ведомства и ещё несколько человек, однако не все.США оккупируют штаб-квартиру ООНПодробнее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik на следующий день: "Есть понятие "официальная делегация", такой небольшой список, который утверждается президентом. Сейчас министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию. Так вот из этого списка министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров визу вчера получил - она была проставлена в паспорте, а ряд остальных членов не получили. Второй блок - это сопровождающие лица: эксперты, дипломаты, эксперты тоже дипломаты, есть переводчики, специалисты по каким-то сферам, люди, которые занимаются техническим обеспечением работы делегации. Среди этого списка часть людей получила, а часть не получила. Значительная часть людей визы ещё не получила".Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по сношениям со страной пребывания, 12 сентября, за несколько часов до выдачи визы Лаврову, глава правовой референтуры постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко подчеркнул, что это беспрецедентная ситуация и очередное свидетельство того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год не только не решаются, но и нарастают, как снежный ком.Территория штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке международная и принадлежит всем странам-членам Организации, на неё не распространяется американская юрисдикция, согласно договору с правительством США, поэтому Вашингтон не имеет права препятствовать прибытию делегатов для участия в мероприятиях Организации. Однако Штаты раз за разом пренебрегают своими обязательствами."США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории Всемирную организацию, и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр, решая, какие делегации будут допущены на ООНовскую площадку, а какие - нет. Едва ли это соответствует целям и принципам устава Всемирной организации", - подчеркнул Леонидченко.С визовыми проблемами сталкивалась не только Россия (в 2019 году 10 членам делегации РФ отказали в визах, в 2015-м председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко получила визу с ограничениями, не позволяющими посетить все мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке), но и ряд неугодных американцам стран, в нынешней терминологии – недружественных, причём таких примеров немало: представители Венесуэлы и Кубы; президенту Ирана Хасану Роухани в 2019 году выдали разрешение в последний момент, а главе МИД исламской республики на следующий год Джаваду Зарифу отказали; в 1988 году США запретили лидеру Организации Освобождения Палестины Ясиру Арафату посещать Генеральную Ассамблею; без виз осталась часть делегации Ливии в 2009-м, когда лидер джамахирии Муаммар Каддафи произнёс свою знаменитую 1,5-часовую речь на Генассамблее.Помимо проблем с получением виз, перед делегацией РФ на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН стоит вопрос, как добраться до Соединённых Штатов."По инициативе американской стороны были запрещены, перекрыты, заблокированы прямые рейсы российской авиакомпании, а это был "Аэрофлот", который совмещал рейсы много лет, и американской "Дельты" - были такие соединённые рейсы, и эти рейсы были обожаемы, мне кажется, всеми, удобные: комфортабельные, прекрасно исполняемые. Американцы всё это свернули. У нас нет прямых рейсов регулярных, которые раньше были. Второй момент - компания "Россия" поставлена под санкции. Соответственно, тем самые спецборты, которые предоставляются российским делегациям под официальные визиты, тоже являются частью этой самой истории. И касается это всего: и совершения маршрутов, дозаправок и так далее. Ну, а дальше мы ждём от американской стороны решения вопросов по логистике, учитывая, что эти проблемы были созданы, опять же, американской стороной", - пояснила Захарова.Поддерживая после Второй мировой войны инициативу о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, председатель Совета Министров СССР Иосиф Сталин рассчитывал таким образом привязать США к ООН и через эту организацию воздействовать на поведение Вашингтона на международной арене. Однако спустя более 70 лет в действительности вышло с точностью да наоборот: это Штаты, пользуясь расположением штаб-квартиры, влияют на события на международной арене.Выход из сложившейся ситуации предложил Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания: "Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств – это незамедлительный запуск генеральным секретарём арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях. Всё остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации. Вашингтон не должен убеждаться в своей полной безнаказанности и возможности и дальше нарушать свои обязательства".Российские дипломаты стали заложниками СШАЕсли в отношении участников мероприятий ООН американские власти пожурят, напомнят об обязательствах перед всем мировым сообществом, то на своей территории они могут творить всё, что угодно.34 сотрудника постоянного представительства РФ при ООН и 43 члена их семей ожидают продления американских виз в среднем по 5 месяцев, а то и более, из-за чего они лишены возможности выезжать на родину, в том числе по серьёзным гуманитарным соображениям.С подобными ограничениями сталкивались сотрудники постоянного представительством Сирии при ООН: многие из них не могли выезжать за пределы Нью-Йорка, а некоторые – и вовсе покидать здание миссии. В случае нарушения им нужно заново проходить всю процедуру получения новой визы.По словам Леонидченко, распространяется практика визовой дискриминации граждан РФ, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН, не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Кроме того, на многие мероприятия под эгидой Всемирной организации не могут прилететь дипломаты из Москвы. В связи с невыдачей или несвоевременной выдачей виз делегации РРФ либо полностью отсутствовали, либо оказались недоукомплектованы в частности на 2-й регулярной сессии Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС (Программа развития ООН/Фонд ООН в области народонаселения/ Управление ООН по обслуживанию проектов), 2-й регулярной сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, 3-й сессии Спецкомитета по разработке международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, у истоков которого стояла Россия."Действия Вашингтона, выдавшего визу лишь одному делегату из Москвы, лишили нас поддержки узкоспециализированных специалистов, чьё содействие крайне важно и востребовано для успешной работы Спецкомитета. Наша делегация, таким образом, была сознательно поставлена в заведомо неблагоприятное положение по сравнению с другими участниками переговорного процесса. Ещё один пример – 3-й саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН. Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано", - заявил Леонидченко.Вот таким образом, нарушая нормы международного права и взятые на себя обязательства, власти США пытаются помешать российским дипломатам, включая Сергея Лаврова, в условиях проведения военной спецоперации на Украине донести до мировой общественности с площадки Генеральной Ассамблеи ООН, к которой будет приковано всеобщее внимание, позицию России, к которой прислушивается всё больше и больше государств, чему Вашингтон пытается всячески противодействовать, но получается так себе.

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, генассамблея оон, визы, дипломаты, сергей лавров, захарова, оон