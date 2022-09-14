https://ukraina.ru/20220914/1038722944.html

Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО

Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО - 14.09.2022 Украина.ру

Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября опроверг сообщение агентства Reuters о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина отказалась бы от вступления в НАТО

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:54

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спецоперация

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Агентство выпустило материал, в котором утверждается, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное.Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.Россия начала военную операцию на Украине в феврале. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, песков, новости, козак, нато, украина, спецоперация