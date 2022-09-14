Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО - 14.09.2022 Украина.ру
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Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО
Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО - 14.09.2022 Украина.ру
Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября опроверг сообщение агентства Reuters о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина отказалась бы от вступления в НАТО
2022-09-14T12:49
2022-09-14T12:54
сво
песков
новости
козак
нато
украина
спецоперация
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Агентство выпустило материал, в котором утверждается, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное.Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.Россия начала военную операцию на Украине в феврале. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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сво, песков, новости, козак, нато, украина, спецоперация
СВО, Песков, Новости, Козак, НАТО, Украина, Спецоперация

Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО

12:49 14.09.2022 (обновлено: 12:54 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября опроверг сообщение агентства Reuters о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина отказалась бы от вступления в НАТО
Агентство выпустило материал, в котором утверждается, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное.
Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.

«Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было. Это абсолютно некорректная информация», — сказал Песков.

Россия начала военную операцию на Украине в феврале. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
 
СВОПесковНовостиКозакНАТОУкраинаСпецоперация
 
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