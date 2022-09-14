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"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев - 14.09.2022 Украина.ру
"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
Украинская певица Ани Лорак опубликовала афишу своего предстоящего украинского тура, из-за чего поклонники уличили ее в лицемерии, сообщает "ГОРДОН" 14 сентября
2022-09-14T12:17
2022-09-14T12:17
2022-09-14T12:17
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ани лорак
украинская певица
певица
гастроли
европа
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На сайте тура, который пройдет в городах Германии и Чехии в октября-ноябре, Лорак названа "самой титулованной украинской певицей". Ее награды также перечислены.При этом, поклонники певицы осудили ее за "переменчивость позиции" и за то, что Лорак называет себя украинской артисткой, проживая в России.Ранее украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы Лорак внесли на Украине в черный список, также как и певицу Светлану Лободу и обоих братьев Меладзе.
https://ukraina.ru/20220914/1038717998.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ани лорак, украинская певица, певица, гастроли, европа
Новости, Ани Лорак, украинская певица, певица, гастроли, Европа
"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
Украинская певица Ани Лорак опубликовала афишу своего предстоящего украинского тура, из-за чего поклонники уличили ее в лицемерии, сообщает "ГОРДОН" 14 сентября