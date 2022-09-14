"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев - 14.09.2022 Украина.ру
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"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев - 14.09.2022 Украина.ру
"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
Украинская певица Ани Лорак опубликовала афишу своего предстоящего украинского тура, из-за чего поклонники уличили ее в лицемерии, сообщает "ГОРДОН" 14 сентября
2022-09-14T12:17
2022-09-14T12:17
новости
ани лорак
украинская певица
певица
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европа
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На сайте тура, который пройдет в городах Германии и Чехии в октября-ноябре, Лорак названа "самой титулованной украинской певицей". Ее награды также перечислены.При этом, поклонники певицы осудили ее за "переменчивость позиции" и за то, что Лорак называет себя украинской артисткой, проживая в России.Ранее украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы Лорак внесли на Украине в черный список, также как и певицу Светлану Лободу и обоих братьев Меладзе.
https://ukraina.ru/20220914/1038717998.html
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новости, ани лорак, украинская певица, певица, гастроли, европа
Новости, Ани Лорак, украинская певица, певица, гастроли, Европа

"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев

12:17 14.09.2022
 
© Ани Лорак
© Ани Лорак
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Украинская певица Ани Лорак опубликовала афишу своего предстоящего украинского тура, из-за чего поклонники уличили ее в лицемерии, сообщает "ГОРДОН" 14 сентября
На сайте тура, который пройдет в городах Германии и Чехии в октября-ноябре, Лорак названа "самой титулованной украинской певицей". Ее награды также перечислены.
При этом, поклонники певицы осудили ее за "переменчивость позиции" и за то, что Лорак называет себя украинской артисткой, проживая в России.
"Лицемерная мразь!"
"С древнегреческого "Ани Лорак" переводится как "та, кто быстро переобувается"
Ранее украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы Лорак внесли на Украине в черный список, также как и певицу Светлану Лободу и обоих братьев Меладзе.
Андрей Данилко - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
11:26
Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взглядыМинистр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к украинским артистам, предупредив их о лишении наград за неправильную позицию. Текст опубликован в его телеграм-канале 13 сентября
 
НовостиАни Лоракукраинская певицапевицагастролиЕвропа
 
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