Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР - 14.09.2022 Украина.ру
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Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР - 14.09.2022 Украина.ру
Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК
2022-09-14T12:15
2022-09-14T12:15
новости
луганск
лнр
колледж
обстрелы
всу
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Украинские войска обстреляли город Перевальск в ЛНР. По колледжу нанесен удар из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела здание колледжа разрушено, спасатели вытаскивали пострадавших из окна, искали пострадавших в завалах. Учащиеся проживали в общежитии. В результате удара обрушились стены, рухнули перекрытия, на местах комнат остались только завалы из кирпича, штукатурки, бетона и арматуры. Погиб 15-летний подросток, пострадали шесть учащихся в возрасте 15-17 лет и один преподаватель.Видеозапись последствий удара опубликовали сотрудники Луганского информцентра. "Вику не можем найти", - сказала босоногая девушка у здания колледжа. Преподаватели укутывали ее платком. "Тут ее комната была. Это моя комната, коменданта, а это - ее", - сказала женщина за кадром. Спасатели развели руками - нужно разбирать завалы. Пострадавшего ученика вытаскивали через окно. Парень был в одном нижнем белье, на левом боку запеклась кровь. Спасатели не разрешили ему спрыгивать с подоконника, и вынесли на руках.
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новости, луганск, лнр, колледж, обстрелы, всу
Новости, Луганск, ЛНР, колледж, обстрелы, ВСУ

Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

12:15 14.09.2022
 
© скриншотСпасатели вытаскивают пострадавшего при обстреле Перевальского колледжа в ЛНР
Спасатели вытаскивают пострадавшего при обстреле Перевальского колледжа в ЛНР
© скриншот
Читать в
В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК
Украинские войска обстреляли город Перевальск в ЛНР. По колледжу нанесен удар из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела здание колледжа разрушено, спасатели вытаскивали пострадавших из окна, искали пострадавших в завалах.
Учащиеся проживали в общежитии. В результате удара обрушились стены, рухнули перекрытия, на местах комнат остались только завалы из кирпича, штукатурки, бетона и арматуры. Погиб 15-летний подросток, пострадали шесть учащихся в возрасте 15-17 лет и один преподаватель.
"Вчера в результате обстрелов городов Стаханов и Лисичанск погибли два мирных жителя, повреждена Стахановская средняя школа №2, а сегодня в 8 утра нацисты подло обстреляли Перевальск, повредив Перевальский колледж. Обстрел целенаправленно осуществлен утром, когда сотрудники идут на работу, а дети — на учебу", - прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Видеозапись последствий удара опубликовали сотрудники Луганского информцентра. "Вику не можем найти", - сказала босоногая девушка у здания колледжа. Преподаватели укутывали ее платком. "Тут ее комната была. Это моя комната, коменданта, а это - ее", - сказала женщина за кадром. Спасатели развели руками - нужно разбирать завалы.
Пострадавшего ученика вытаскивали через окно. Парень был в одном нижнем белье, на левом боку запеклась кровь. Спасатели не разрешили ему спрыгивать с подоконника, и вынесли на руках.
Дом культуры в Светлодарске после обстрела со стороны ВСУ 14 сентября
11:27
ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске14 сентября украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР. По городу выпустили пакет снарядов из американской РСЗО HIMARS, ранена женщина. Об этом в среду рассказал глава администрации Светлодарска Максим Козловский
 
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