https://ukraina.ru/20220914/1038719258.html

Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР - 14.09.2022 Украина.ру

Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

В среду, 14 сентября украинские войска обстреляли колледж в Перевальске (ЛНР). Здание частично разрушено, погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК

2022-09-14T12:15

2022-09-14T12:15

2022-09-14T12:15

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Украинские войска обстреляли город Перевальск в ЛНР. По колледжу нанесен удар из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела здание колледжа разрушено, спасатели вытаскивали пострадавших из окна, искали пострадавших в завалах. Учащиеся проживали в общежитии. В результате удара обрушились стены, рухнули перекрытия, на местах комнат остались только завалы из кирпича, штукатурки, бетона и арматуры. Погиб 15-летний подросток, пострадали шесть учащихся в возрасте 15-17 лет и один преподаватель.Видеозапись последствий удара опубликовали сотрудники Луганского информцентра. "Вику не можем найти", - сказала босоногая девушка у здания колледжа. Преподаватели укутывали ее платком. "Тут ее комната была. Это моя комната, коменданта, а это - ее", - сказала женщина за кадром. Спасатели развели руками - нужно разбирать завалы. Пострадавшего ученика вытаскивали через окно. Парень был в одном нижнем белье, на левом боку запеклась кровь. Спасатели не разрешили ему спрыгивать с подоконника, и вынесли на руках.

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