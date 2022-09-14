Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды - 14.09.2022 Украина.ру
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Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды - 14.09.2022 Украина.ру
Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к украинским артистам, предупредив их о лишении наград за неправильную позицию. Текст опубликован в его телеграм-канале 13 сентября
2022-09-14T11:26
2022-09-14T11:26
новости
культура
минкульт
верка сердючка
андрей данилко
наташа королева
ани лорак
регина тодоренко
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Он сообщил о работе министерства над поправками, позволяющими лишать званий народных и заслуженных артистов.По информации некоторых украинских СМИ, заявление Ткаченко связано с недавними словами артиста Андрея Данилко (сценический образ – Верка Сердючка), который прокомментировал то, что некоторые украинские звезды продолжают жить в России.В частности, он упомянул певиц Ани Лорак и Наташу Королеву и телеведущую Регину Тодоренко. Данилко высказался, что у всех есть право сделать свой выбор, и что он "не осуждает коллег".
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новости, культура, минкульт, верка сердючка, андрей данилко, наташа королева, ани лорак, регина тодоренко
Новости, культура, Минкульт, Верка Сердючка, Андрей Данилко, Наташа Королева, Ани Лорак, Регина Тодоренко

Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды

11:26 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿Андрей Данилко
Андрей Данилко - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к украинским артистам, предупредив их о лишении наград за неправильную позицию. Текст опубликован в его телеграм-канале 13 сентября
Он сообщил о работе министерства над поправками, позволяющими лишать званий народных и заслуженных артистов.
Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже не являются такими из-за молчания или поддержки "российской агрессии", скоро будут лишены этих званий.
По информации некоторых украинских СМИ, заявление Ткаченко связано с недавними словами артиста Андрея Данилко (сценический образ – Верка Сердючка), который прокомментировал то, что некоторые украинские звезды продолжают жить в России.
В частности, он упомянул певиц Ани Лорак и Наташу Королеву и телеведущую Регину Тодоренко. Данилко высказался, что у всех есть право сделать свой выбор, и что он "не осуждает коллег".
Алексей Арестович и Инна Белоконь
25 августа, 17:54
"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки СердючкиНа концерте посвященном Дню независимости Украины советник главы Офиса Президента Алексей Арестович флиртовал со сценической "мамой" Верки Сердючки (артист Андрей Данилко), сообщает 25 августа ТСН

 
НовостикультураМинкультВерка СердючкаАндрей ДанилкоНаташа КоролеваАни ЛоракРегина Тодоренко
 
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