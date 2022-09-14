Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка СердючкаАндрей Данилко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка Сердючка
Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к украинским артистам, предупредив их о лишении наград за неправильную позицию. Текст опубликован в его телеграм-канале 13 сентября
Он сообщил о работе министерства над поправками, позволяющими лишать званий народных и заслуженных артистов.
Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже не являются такими из-за молчания или поддержки "российской агрессии", скоро будут лишены этих званий.
По информации некоторых украинских СМИ, заявление Ткаченко связано с недавними словами артиста Андрея Данилко (сценический образ – Верка Сердючка), который прокомментировал то, что некоторые украинские звезды продолжают жить в России.
В частности, он упомянул певиц Ани Лорак и Наташу Королеву и телеведущую Регину Тодоренко. Данилко высказался, что у всех есть право сделать свой выбор, и что он "не осуждает коллег".