https://ukraina.ru/20220914/1038717998.html

Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды

Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды - 14.09.2022 Украина.ру

Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к украинским артистам, предупредив их о лишении наград за неправильную позицию. Текст опубликован в его телеграм-канале 13 сентября

2022-09-14T11:26

2022-09-14T11:26

2022-09-14T11:26

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Он сообщил о работе министерства над поправками, позволяющими лишать званий народных и заслуженных артистов.По информации некоторых украинских СМИ, заявление Ткаченко связано с недавними словами артиста Андрея Данилко (сценический образ – Верка Сердючка), который прокомментировал то, что некоторые украинские звезды продолжают жить в России.В частности, он упомянул певиц Ани Лорак и Наташу Королеву и телеведущую Регину Тодоренко. Данилко высказался, что у всех есть право сделать свой выбор, и что он "не осуждает коллег".

https://ukraina.ru/20220825/1038125964.html

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новости, культура, минкульт, верка сердючка, андрей данилко, наташа королева, ани лорак, регина тодоренко