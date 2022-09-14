ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске - 14.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске - 14.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
14 сентября украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР. По городу выпустили пакет снарядов из американской РСЗО HIMARS, ранена женщина. Об этом в среду рассказал глава администрации Светлодарска Максим Козловский
2022-09-14T11:27
2022-09-14T11:27
новости
днр
светлодарск
обстрелы
дом культуры
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Около 6 часов утра украинские войска обстреляли город Светлодарск на берегу Углегорского водохранилища у границы ДНР с ЛНР. В результате обстрела частично разрушен Дворец культуры, пострадала работница. Комментарий главы администрации Светлодарска Максима Козловского опубликовала пресс-служба Общественной палаты ДНР.Угол и флигель здания дворца культуры обрушились, выбило стекла и входные двери. В стене с торца зияют дыры от попаданий. Рухнули бетонные перекрытия над концертным залом. Повреждена кровля.Работница Дома культуры оказалась под завалами. Спасатели демонтировали решетку с окно первого этажа, попали в разрушенное помещение и вытащили пострадавшую. Женщину увезли в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
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новости, днр, светлодарск, обстрелы, дом культуры
Новости, ДНР, Светлодарск, обстрелы, Дом культуры

ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске

11:27 14.09.2022
 
© скриншотДом культуры в Светлодарске после обстрела со стороны ВСУ 14 сентября
Дом культуры в Светлодарске после обстрела со стороны ВСУ 14 сентября
© скриншот
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14 сентября украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР. По городу выпустили пакет снарядов из американской РСЗО HIMARS, ранена женщина. Об этом в среду рассказал глава администрации Светлодарска Максим Козловский
Около 6 часов утра украинские войска обстреляли город Светлодарск на берегу Углегорского водохранилища у границы ДНР с ЛНР. В результате обстрела частично разрушен Дворец культуры, пострадала работница. Комментарий главы администрации Светлодарска Максима Козловского опубликовала пресс-служба Общественной палаты ДНР.
"Тактика [ВСУ] не меняется. Объекты социальной сферы, полный пакет HIMARS - все, как обычно", - прокомментировал Козловский.
Угол и флигель здания дворца культуры обрушились, выбило стекла и входные двери. В стене с торца зияют дыры от попаданий. Рухнули бетонные перекрытия над концертным залом. Повреждена кровля.
Работница Дома культуры оказалась под завалами. Спасатели демонтировали решетку с окно первого этажа, попали в разрушенное помещение и вытащили пострадавшую. Женщину увезли в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
31 августа, 04:45
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