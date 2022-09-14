https://ukraina.ru/20220914/1038716120.html

Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму

Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму - 14.09.2022 Украина.ру

Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму

Шесть человек привлекли к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за того, что на свадьбе в кафе крымского Бахчисарая звучала украинская националистическая песня. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда

2022-09-14T10:46

2022-09-14T10:46

2022-09-14T10:50

националист

новости

крым

свадьба

суд

арест

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"Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста", - говорится в материале.По данным суда, на прошлой неделе во время проведения свадьбы в банкетном зале "Арпат" в Бахчисарае была включена песня на украинском языке "Червона калина". Согласно заключению специалиста она является боевой песней - то есть, атрибутикой - организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, в тексте содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.Решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток ареста; мать невесты оштрафована на 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – на 50 тысяч.Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

националист, новости, крым, свадьба, суд, арест