Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму - 14.09.2022 Украина.ру
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Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму - 14.09.2022 Украина.ру
Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
Шесть человек привлекли к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за того, что на свадьбе в кафе крымского Бахчисарая звучала украинская националистическая песня. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда
2022-09-14T10:46
2022-09-14T10:50
националист
новости
крым
свадьба
суд
арест
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"Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста", - говорится в материале.По данным суда, на прошлой неделе во время проведения свадьбы в банкетном зале "Арпат" в Бахчисарае была включена песня на украинском языке "Червона калина". Согласно заключению специалиста она является боевой песней - то есть, атрибутикой - организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, в тексте содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.Решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток ареста; мать невесты оштрафована на 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – на 50 тысяч.Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.
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националист, новости, крым, свадьба, суд, арест
националист, Новости, Крым, свадьба, суд, арест

Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму

10:46 14.09.2022 (обновлено: 10:50 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма
Оглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Шесть человек привлекли к административной ответственности в виде арестов и штрафов из-за того, что на свадьбе в кафе крымского Бахчисарая звучала украинская националистическая песня. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда
"Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста", - говорится в материале.
По данным суда, на прошлой неделе во время проведения свадьбы в банкетном зале "Арпат" в Бахчисарае была включена песня на украинском языке "Червона калина".
Согласно заключению специалиста она является боевой песней - то есть, атрибутикой - организации украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Кроме того, в тексте содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.
Решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток ареста; мать невесты оштрафована на 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – на 50 тысяч.

Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.
 
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