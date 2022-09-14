Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена - 14.09.2022 Украина.ру
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Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена - 14.09.2022 Украина.ру
Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне
2022-09-14T09:46
2022-09-14T09:46
джо байден
сша
новости
запад
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Американский лидер произнес речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидера.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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джо байден, сша, новости, запад
Джо Байден, США, Новости, Запад

Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена

09:46 14.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне
Американский лидер произнес речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.
Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидера.

"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!", "Этот человек не знает, приходит он или уходит", "Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написали они в комментариях.

Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
 
Джо БайденСШАНовостиЗапад
 
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