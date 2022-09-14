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Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена

Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена - 14.09.2022 Украина.ру

Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена

Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне

2022-09-14T09:46

2022-09-14T09:46

2022-09-14T09:46

джо байден

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новости

запад

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Американский лидер произнес речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидера.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, новости, запад