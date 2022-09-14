https://ukraina.ru/20220914/1038709390.html

Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье

Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье - 14.09.2022 Украина.ру

Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье

ВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости

2022-09-14T08:53

2022-09-14T08:53

2022-09-14T08:53

новости

всу

запорожская область

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Ранее он рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.

https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, запорожская область