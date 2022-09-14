https://ukraina.ru/20220914/1038709390.html
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье - 14.09.2022 Украина.ру
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
ВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-09-14T08:53
2022-09-14T08:53
2022-09-14T08:53
новости
всу
запорожская область
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Ранее он рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.
https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запорожская область
Новости, ВСУ, Запорожская область
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
ВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
"К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковель". РСЗО "HIMARS" (также - ред.) замечены...", - сказал Рогов.
Ранее он рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.