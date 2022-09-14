https://ukraina.ru/20220914/1038705050.html

"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах

"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах - 14.09.2022 Украина.ру

"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах

Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia

2022-09-14T07:34

2022-09-14T07:34

2022-09-14T07:34

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Отмечается, что перед властями Европы стоит сложная задача: сделать так, чтобы существующих запасов газа хватило на всю зиму.Эксперты, которых опросила газета, не уверены в том, что европейцы смогут снизить потребление газа. Более того, Европа вряд ли располагает инфраструктурой для "справедливого распределения" газа, а если это не будет реализовано, основы ЕС могут пошатнуться.Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.

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