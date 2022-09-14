"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах - 14.09.2022 Украина.ру
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"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах - 14.09.2022 Украина.ру
"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia
2022-09-14T07:34
2022-09-14T07:34
новости
газ
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Отмечается, что перед властями Европы стоит сложная задача: сделать так, чтобы существующих запасов газа хватило на всю зиму.Эксперты, которых опросила газета, не уверены в том, что европейцы смогут снизить потребление газа. Более того, Европа вряд ли располагает инфраструктурой для "справедливого распределения" газа, а если это не будет реализовано, основы ЕС могут пошатнуться.Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.
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Новости, газ, Европа, ЕС

"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах

07:34 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia
"Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС", - отмечается в публикации.
Отмечается, что перед властями Европы стоит сложная задача: сделать так, чтобы существующих запасов газа хватило на всю зиму.
"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме", - добавляет La Vanguardia.
Эксперты, которых опросила газета, не уверены в том, что европейцы смогут снизить потребление газа. Более того, Европа вряд ли располагает инфраструктурой для "справедливого распределения" газа, а если это не будет реализовано, основы ЕС могут пошатнуться.
Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.
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