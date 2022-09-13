https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html

ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября

ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру

ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября

ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T19:00

2022-09-13T19:00

2022-09-13T19:00

эксклюзив

хроники

песков

пво

обстрелы

гарантии безопасности

офис президента

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ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует гарантий безопасности от ЗападаОбстрелы освобожденных территорий и приграничных населенных пунктовНакануне украинская армия также атаковала Логачёвку Белгородской области, снаряды попали по пункту приема беженцев, погибла одна женщина, гражданка Украины.Кроме того, четыре человека пострадали, были госпитализированы с ранениями средней тяжести. В населенном пункте были повреждены хозяйственные постройки, частные дома и автомобили, пострадала линия электропередачи.Глава республики Денис Пушилин отдельно отметил артиллерийскую атаку на Красный Лиман (Лиман).Заявления ПесковаВо вторник 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений.На эту тему также высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвав к мобилизации. Ближе к вечеру, однако, в партии объяснили, что все поняли его неверно.По данным Минобороны России, ВСУ обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ, за что простым мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов.В это же время вице-премьер Украины Ирина Верещук прямым текстом объявляет о "фильтрациях" и "зачистках" от "пророссийским и нелояльных" в Купянске, Изюме, Великой Камышевахе, Казачьей Лопани, Волчанске.Слова Верещук подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, посоветовавший уезжать "в свою любимую Россию" всем, кто хотя бы косвенно сотрудничал с российскими военными.В Офисе президента Украины написали проект договора по гарантиям безопасности для УкраиныВ проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября.Глава ОП Андрей Ермак объяснил, что предложенный проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян" и не является заменой вступления Украины в НАТО.В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что данный проект является прологом к Третьей мировой войне.По словам Дмитрия Кулебы, смысл договора в "заполнении вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности". Имеется в виду членство в НАТО или "что-то уже созданное вокруг Украины". Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что договор подразумевает опасности для России.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, песков, пво, обстрелы, гарантии безопасности, офис президента