ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября
ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует гарантий безопасности от Запада
Обстрелы освобожденных территорий и приграничных населенных пунктов
- —ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области. Населенный пункт Журавлевка, неподалеку от приграничного КПП "Нехотеевка" подверглось серьезной атаке, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!
Накануне украинская армия также атаковала Логачёвку Белгородской области, снаряды попали по пункту приема беженцев, погибла одна женщина, гражданка Украины.
Кроме того, четыре человека пострадали, были госпитализированы с ранениями средней тяжести. В населенном пункте были повреждены хозяйственные постройки, частные дома и автомобили, пострадала линия электропередачи.
- —В ЛНР также сообщили об обстреле украинской армией города Брянка. ВСУ выпустили по нему четыре ракеты HIMARS, информации о жертвах или пострадавших нет.
- —Корреспондент РИА Новости во вторник сообщил о минимум десяти взрывах в небе над Херсоном. По информации агентства работало ПВО, официальной информации от местных властей нет. Ночью и утром российские системы противовоздушной обороны работали и в Новой Каховке Херсонской области.
- —Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Докучаевск.
Глава республики Денис Пушилин отдельно отметил артиллерийскую атаку на Красный Лиман (Лиман).
Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами.
Заявления Пескова
Во вторник 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений.
- —На данный момент в Кремле не планируют объявлять мобилизацию.
На эту тему также высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвав к мобилизации. Ближе к вечеру, однако, в партии объяснили, что все поняли его неверно.
Говоря о мобилизации, Зюганов имел в виду в первую очередь экономику, политическую систему и ресурсы, а не людей.
- —Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.
- —Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их возмутительными.
По данным Минобороны России, ВСУ обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ, за что простым мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов.
В это же время вице-премьер Украины Ирина Верещук прямым текстом объявляет о "фильтрациях" и "зачистках" от "пророссийским и нелояльных" в Купянске, Изюме, Великой Камышевахе, Казачьей Лопани, Волчанске.
Слова Верещук подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, посоветовавший уезжать "в свою любимую Россию" всем, кто хотя бы косвенно сотрудничал с российскими военными.
Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тёти и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание.
- —Москва совпадает с Пекином в оценках относительно того, что дальнейшее существование однополярного мира и претензий "золотого миллиарда" на навязывание своей воли другим невозможно.
- —·Вопросы о контрнаступлении ВСУ и других изменениях в зоне боевых действий нужно адресовать в Министерство обороны.
В Офисе президента Украины написали проект договора по гарантиям безопасности для Украины
В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября.
Гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины.
Глава ОП Андрей Ермак объяснил, что предложенный проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян" и не является заменой вступления Украины в НАТО.
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что данный проект является прологом к Третьей мировой войне.
Никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.
По словам Дмитрия Кулебы, смысл договора в "заполнении вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности". Имеется в виду членство в НАТО или "что-то уже созданное вокруг Украины".
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что договор подразумевает опасности для России.
Даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение.