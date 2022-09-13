ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html
ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября
ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября
ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T19:00
2022-09-13T19:00
эксклюзив
хроники
песков
пво
обстрелы
гарантии безопасности
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/12/1032261210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fae18eec2d934f011aedf08d91781968.jpg
ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует гарантий безопасности от ЗападаОбстрелы освобожденных территорий и приграничных населенных пунктовНакануне украинская армия также атаковала Логачёвку Белгородской области, снаряды попали по пункту приема беженцев, погибла одна женщина, гражданка Украины.Кроме того, четыре человека пострадали, были госпитализированы с ранениями средней тяжести. В населенном пункте были повреждены хозяйственные постройки, частные дома и автомобили, пострадала линия электропередачи.Глава республики Денис Пушилин отдельно отметил артиллерийскую атаку на Красный Лиман (Лиман).Заявления ПесковаВо вторник 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений.На эту тему также высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвав к мобилизации. Ближе к вечеру, однако, в партии объяснили, что все поняли его неверно.По данным Минобороны России, ВСУ обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ, за что простым мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов.В это же время вице-премьер Украины Ирина Верещук прямым текстом объявляет о "фильтрациях" и "зачистках" от "пророссийским и нелояльных" в Купянске, Изюме, Великой Камышевахе, Казачьей Лопани, Волчанске.Слова Верещук подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, посоветовавший уезжать "в свою любимую Россию" всем, кто хотя бы косвенно сотрудничал с российскими военными.В Офисе президента Украины написали проект договора по гарантиям безопасности для УкраиныВ проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября.Глава ОП Андрей Ермак объяснил, что предложенный проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян" и не является заменой вступления Украины в НАТО.В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что данный проект является прологом к Третьей мировой войне.По словам Дмитрия Кулебы, смысл договора в "заполнении вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности". Имеется в виду членство в НАТО или "что-то уже созданное вокруг Украины". Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что договор подразумевает опасности для России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/12/1032261210_62:0:1670:1206_1920x0_80_0_0_0412b50b35a5dd0fedba24a141881399.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, песков, пво, обстрелы, гарантии безопасности, офис президента
Эксклюзив, Хроники, Песков, ПВО, обстрелы, гарантии безопасности, Офис президента

ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября

19:00 13.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit Система противовоздушной обороны "Железный купол"
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ несколько раз за день обстреляли Донбасс, Херсонскую область и приграничное село в Белгородской области, В Кремле сделали ряд важных заявлений, Киев требует гарантий безопасности от Запада
Обстрелы освобожденных территорий и приграничных населенных пунктов
  • ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области. Населенный пункт Журавлевка, неподалеку от приграничного КПП "Нехотеевка" подверглось серьезной атаке, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Журавлевку обстреляли. По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!
Накануне украинская армия также атаковала Логачёвку Белгородской области, снаряды попали по пункту приема беженцев, погибла одна женщина, гражданка Украины.
Кроме того, четыре человека пострадали, были госпитализированы с ранениями средней тяжести. В населенном пункте были повреждены хозяйственные постройки, частные дома и автомобили, пострадала линия электропередачи.
  • В ЛНР также сообщили об обстреле украинской армией города Брянка. ВСУ выпустили по нему четыре ракеты HIMARS, информации о жертвах или пострадавших нет.
  • Корреспондент РИА Новости во вторник сообщил о минимум десяти взрывах в небе над Херсоном. По информации агентства работало ПВО, официальной информации от местных властей нет. Ночью и утром российские системы противовоздушной обороны работали и в Новой Каховке Херсонской области.
  • Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Докучаевск.
Глава республики Денис Пушилин отдельно отметил артиллерийскую атаку на Красный Лиман (Лиман).
Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами.
Заявления Пескова
Во вторник 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений.
  • На данный момент в Кремле не планируют объявлять мобилизацию.
На эту тему также высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвав к мобилизации. Ближе к вечеру, однако, в партии объяснили, что все поняли его неверно.
Говоря о мобилизации, Зюганов имел в виду в первую очередь экономику, политическую систему и ресурсы, а не людей.
  • Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.
  • Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их возмутительными.
По данным Минобороны России, ВСУ обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ, за что простым мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов.
В это же время вице-премьер Украины Ирина Верещук прямым текстом объявляет о "фильтрациях" и "зачистках" от "пророссийским и нелояльных" в Купянске, Изюме, Великой Камышевахе, Казачьей Лопани, Волчанске.
Слова Верещук подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, посоветовавший уезжать "в свою любимую Россию" всем, кто хотя бы косвенно сотрудничал с российскими военными.
Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тёти и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание.
  • Москва совпадает с Пекином в оценках относительно того, что дальнейшее существование однополярного мира и претензий "золотого миллиарда" на навязывание своей воли другим невозможно.
  • ·Вопросы о контрнаступлении ВСУ и других изменениях в зоне боевых действий нужно адресовать в Министерство обороны.
В Офисе президента Украины написали проект договора по гарантиям безопасности для Украины
В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября.
Гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины.
Глава ОП Андрей Ермак объяснил, что предложенный проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян" и не является заменой вступления Украины в НАТО.
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что данный проект является прологом к Третьей мировой войне.
Никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.
По словам Дмитрия Кулебы, смысл договора в "заполнении вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности". Имеется в виду членство в НАТО или "что-то уже созданное вокруг Украины".
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что договор подразумевает опасности для России.
Даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение.
 
ЭксклюзивХроникиПесковПВОобстрелыгарантии безопасностиОфис президента
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00ПВО на юге, мобилизация не планируется. Итоги 13 сентября
17:35Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября
17:25Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео
17:12Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II
16:59Байден предложил называть себя Биденом
16:41Чем заполнить вакуум: украинская власть требует гарантий безопасности для себя в будущем. И денег
16:39"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс
16:24Участник "Кибер фронта Z" Максим Иванов о том, чем "Буча-2" будет отличаться от "Бучи-1"
16:18От Зеленского потребовали принять меры против "пророссийского" мэра Одессы Труханова
16:00Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября
15:47Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов
15:11С такими друзьями враги не нужны. Как США, используя Украину, пытаются разорить европейских союзников
15:06Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву
14:59В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам
14:38"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности
14:29Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины
14:13"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"
13:43Игорь Ашманов о секретах производства "картинок с ужасными преступлениями русских"
13:36Песков сделал заявление о мобилизации
13:29"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине
Лента новостейМолния