https://ukraina.ru/20220913/1038701257.html

Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео

Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео - 13.09.2022 Украина.ру

Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео

Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также... Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T17:25

2022-09-13T17:25

2022-09-13T17:25

видео

виталий третьяков

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Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также выдачу виз главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН и запрет на выдачу виз российским туристам:00:59 - Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины: насколько это актуально для возможных стран-гарантов?05:12 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?08:12 – Главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН: США готовы к конструктивному диалогу или это часть большой игры?11:55 - Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам: к чему приведёт ярая русофобия Запада?22:13 - Насколько эффективна такая мера Евросоюза?Напомним, С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.

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