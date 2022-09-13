https://ukraina.ru/20220913/1038701257.html
Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео
Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео - 13.09.2022 Украина.ру
Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также... Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T17:25
2022-09-13T17:25
2022-09-13T17:25
видео
виталий третьяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038701138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaed42e6a7f1c42e856ee2c74d01ed71.jpg
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также выдачу виз главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН и запрет на выдачу виз российским туристам:00:59 - Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины: насколько это актуально для возможных стран-гарантов?05:12 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?08:12 – Главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН: США готовы к конструктивному диалогу или это часть большой игры?11:55 - Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам: к чему приведёт ярая русофобия Запада?22:13 - Насколько эффективна такая мера Евросоюза?Напомним, С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038701138_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a5db451e99665d76072bf9cf2b146fb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, виталий третьяков, видео
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также выдачу виз главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН и запрет на выдачу виз российским туристам:
00:59 - Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины: насколько это актуально для возможных стран-гарантов?
05:12 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?
08:12 – Главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН: США готовы к конструктивному диалогу или это часть большой игры?
11:55 - Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам: к чему приведёт ярая русофобия Запада?
22:13 - Насколько эффективна такая мера Евросоюза?
Напомним, С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.