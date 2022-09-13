Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео - 13.09.2022 Украина.ру
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Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео
Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео - 13.09.2022 Украина.ру
Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также... Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T17:25
2022-09-13T17:25
видео
виталий третьяков
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Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также выдачу виз главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН и запрет на выдачу виз российским туристам:00:59 - Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины: насколько это актуально для возможных стран-гарантов?05:12 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?08:12 – Главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН: США готовы к конструктивному диалогу или это часть большой игры?11:55 - Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам: к чему приведёт ярая русофобия Запада?22:13 - Насколько эффективна такая мера Евросоюза?Напомним, С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.
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видео, виталий третьяков, видео
Видео, Виталий Третьяков

Чем ответит Россия на европейскую русофобию: Третьяков о визовых ограничениях. Видео

17:25 13.09.2022
 
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Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал жизнеспособность возможного проекта по гарантиям безопасности для Украины, а также выдачу виз главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН и запрет на выдачу виз российским туристам:
00:59 - Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины: насколько это актуально для возможных стран-гарантов?
05:12 - Удары по энергетическим объектам: возможно ли отключить Украину?
08:12 – Главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН: США готовы к конструктивному диалогу или это часть большой игры?
11:55 - Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам: к чему приведёт ярая русофобия Запада?
22:13 - Насколько эффективна такая мера Евросоюза?
Напомним, С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.
 
ВидеоВиталий Третьяков
 
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