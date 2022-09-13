https://ukraina.ru/20220913/1038700592.html

Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II

Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II - 13.09.2022 Украина.ру

Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II

На здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. Украинские дипломаты при этом допустили орфографическую ошибку, которая полностью изменила смысл написанного

2022-09-13T17:12

2022-09-13T17:12

2022-09-13T17:12

новости

украина

елизавета ii

посольство

королева

великобритания

оскорбление

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/59/1024825951_0:156:3125:1914_1920x0_80_0_0_9e232dc1214129cea4558e75ebc9ef50.jpg

На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer).Термином "квир" на Западе обозначают людей, чья гендерная идентичность и сексуальность идет в разрез с общепринятой. До недавнего времени данное слово считалось оскорбительным. Несмотря на старания квир-активистов, это наименование до сих пор имеет негативный оттенок, против его использования выступают некоторые ЛГБТ-сообщества. Елизавета II скончалась на прошлой неделе, 8 сентября.Украинские власти решили почтить память королевы, Владимир Зеленский по этому случаю посетил резиденцию посла Великобритании в Киеве, где оставил запись в памятной книге. Это вызвало неоднозначную реакцию у украинцев, многие раскритиковали главу государства за неуместность данного шага в условиях продолжающихся в стране боевых действий.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, елизавета ii, посольство, королева, великобритания, оскорбление, скандал