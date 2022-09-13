https://ukraina.ru/20220913/1038700592.html
Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II
Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II - 13.09.2022 Украина.ру
Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II
На здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. Украинские дипломаты при этом допустили орфографическую ошибку, которая полностью изменила смысл написанного
2022-09-13T17:12
2022-09-13T17:12
2022-09-13T17:12
новости
украина
елизавета ii
посольство
королева
великобритания
оскорбление
скандал
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На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer).Термином "квир" на Западе обозначают людей, чья гендерная идентичность и сексуальность идет в разрез с общепринятой. До недавнего времени данное слово считалось оскорбительным. Несмотря на старания квир-активистов, это наименование до сих пор имеет негативный оттенок, против его использования выступают некоторые ЛГБТ-сообщества. Елизавета II скончалась на прошлой неделе, 8 сентября.Украинские власти решили почтить память королевы, Владимир Зеленский по этому случаю посетил резиденцию посла Великобритании в Киеве, где оставил запись в памятной книге. Это вызвало неоднозначную реакцию у украинцев, многие раскритиковали главу государства за неуместность данного шага в условиях продолжающихся в стране боевых действий.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, елизавета ii, посольство, королева, великобритания, оскорбление, скандал
Новости, Украина, Елизавета II, посольство, Королева, Великобритания, оскорбление, скандал
Подвел английский: украинское посольство в Британии оскорбило Елизавету II
На здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. Украинские дипломаты при этом допустили орфографическую ошибку, которая полностью изменила смысл написанного
На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer).
Термином "квир" на Западе обозначают людей, чья гендерная идентичность и сексуальность идет в разрез с общепринятой. До недавнего времени данное слово считалось оскорбительным.
Несмотря на старания квир-активистов, это наименование до сих пор имеет негативный оттенок, против его использования выступают некоторые ЛГБТ-сообщества.
Елизавета II скончалась на прошлой неделе, 8 сентября.
Украинские власти решили почтить память королевы, Владимир Зеленский по этому случаю посетил резиденцию посла Великобритании в Киеве, где оставил запись в памятной книге. Это вызвало неоднозначную реакцию у украинцев, многие раскритиковали главу государства за неуместность данного шага в условиях продолжающихся в стране боевых действий.