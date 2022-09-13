https://ukraina.ru/20220913/1038697662.html

Чем заполнить вакуум: украинская власть требует гарантий безопасности для себя в будущем. И денег

Чем заполнить вакуум: украинская власть требует гарантий безопасности для себя в будущем. И денег - 13.09.2022 Украина.ру

Чем заполнить вакуум: украинская власть требует гарантий безопасности для себя в будущем. И денег

О создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, глава Офиса президента Андрей... Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T16:41

2022-09-13T16:41

2022-09-13T17:54

эксклюзив

украина

нато

гарантии безопасности

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О создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил ещё 24 мая. А 13 сентября был представлен пакет рекомендаций по формату «Киевского договора по безопасности», разработанные группой во главе с Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.По словам Дмитрия Кулебы, смысл договора в «заполнении вакуума между сейчас и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности». Имеется в виду членство в НАТО или «что-то уже созданное вокруг Украины». Разница между теми и другими гарантиями состоит в возможности использования механизмов коллективной обороны — «Киевским договором» они не предполагаются.В соответствии с рекомендациями, договор подпишут две группы союзников Украины.Первая из них возьмёт на себя "чёткие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины". К этой группе отнесены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.Вторая группа примет обязательства невоенного характера – гражданскую помощь и поддержку санкций против агрессора.Главное направление поддержки Украины – ресурсы на содержание мощных вооружённых сил, способных противостоять армии "и другим военизированным формированиям" (очевидно имеются в виду ЧВК) Российской Федерации. "Для этого нужны многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабируемая передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО".Что можно сказать об этом проекте?Прежде всего то, что по сравнению с маем он, в значительной степени стал уже неактуален. С тех пор появилась информация о том, что Украина может стать членом НАТО даже до завершения прямого военного противостояния с Россией (хотя по-прежнему немного непонятно как) и, главное, что война должна завершиться капитуляцией, демилитаризацией и "деимпериализацией" (территориальным разделением) России. В последнем случае Украине не потребуются никакие гарантии для безопасности от нападения со стороны России – только от "союзников". Пока такие заявления – удел экспертов и украинских чиновников, но они явно не сами это придумали.В то же время, нельзя считаьт этот проект только личной пиаровской площадкой Ермака.Во-первых, "Киевский договор" вполне может быть резервным вариантом, на случай если Украину не примут в НАТО или Россию не удастся уговорить капитулировать.Во-вторых, Владимир Зеленский ставит целью изменить геополитическое положение Украины в мире.К "Киевскому договору" планируется привлечь свыше двух десятков стран, что тянет на альтернативный Европейский союз или НАТО. Пусть сугубо специальный, посвящённый только одному частному вопросу – безопасности Украины… Зато он будет контролироваться Киевом. Об этом же говорил Кулеба в июльском заявлении.И не такой уж он частный – там ведь речь будет идти о "превентивных мерах военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины". Нас не должно смущать, что меры "превентивные", а приняты должны быть – "в случае нового посягательства". Украина хочет в постоянном режиме модерировать "отражение российской агрессии".Альтернативное НАТО, в котором ключевую роль будет играть Украина... А вы говорите – Нью-Васюки…В-третьих, и это возможно самое главное, похоже украинское руководство определилось, за чей счёт оно будет жить после окончательной деолигархизации – они и далее намерены жить за счёт оборонных инвестиций со стороны США и НАТО. Те должны финансировать украинскую армию и ВПК, а эти будут просто воровать. Вероятно, на Украине будет ещё какое-нибудь сельское хозяйство, но для предельно милитаризованного нацистского режима это не существенно.Кстати, на такой вариант США могут и пойти – чем плоха страна, которая сама предлагает себя в качестве, одновременно, ЧВК и террористической организации?

https://ukraina.ru/20220913/1038691345.html

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эксклюзив, украина, нато, гарантии безопасности