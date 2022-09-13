https://ukraina.ru/20220913/1038696827.html

От Зеленского потребовали принять меры против "пророссийского" мэра Одессы Труханова

От Зеленского потребовали принять меры против "пророссийского" мэра Одессы Труханова - 13.09.2022 Украина.ру

От Зеленского потребовали принять меры против "пророссийского" мэра Одессы Труханова

На сайте украинского президента зарегистрирована петиция, в которой ее автор просит Владимира Зеленского обратить пристальное внимание на деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова

2022-09-13T16:18

2022-09-13T16:18

2022-09-13T16:18

новости

геннадий труханов

одесса

владимир зеленский

украина

петиция

россия

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Автор обращения пишет, что Труханов якобы продвигает нарративы, "очень напоминающие тезисы российской пропаганды". В тексте перечисляются "пророссийские" действия Труханова на посту одесского градоначальника. Среди них: "саботирование" демонтажа памятников Суворову и Екатерине II, тезисы об "общей истории" Украины и России, недостаточное рвение в вопросах так называемой декоммунизации, выступления за компромисс с РФ и так далее. "Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру Одессы, города, в котором я живу", - пишет автор. По состоянию на настоящий момент петицию подписали более 7 тыс. человек. Для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тыс. сторонников в последующие 90 дней. Ранее в итальянском издании Corriere della Sera вышло интервью Труханова, в котором он высказал мнение о том, что Киев должен искать компромиссы с Москвой, избегать конфронтации и перейти к переговорам. Там же он посетовал, что центральная власть не дает украинским регионам должную степень автономии.После разразившегося скандала, одесский мэр заявил, что данные цитаты ему не принадлежат, все это будто бы является фейком российских СМИ.На днях председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру заявил, что крымчане ждут освобождения Одессы и Николаева от власти киевского режима. По его словам, только тогда "Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит" с украинской стороны.

https://ukraina.ru/20220912/1038643456.html

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новости, геннадий труханов, одесса, владимир зеленский, украина, петиция, россия