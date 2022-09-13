https://ukraina.ru/20220913/1038696031.html

"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс

"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс - 13.09.2022 Украина.ру

"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс

Российский певец и композитор Сергей Пенкин объяснил, что не едет выступать в Донбасс из-за противоречивых эмоций. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак 12 сентября в ее авторском YouTube-канале

2022-09-13T16:39

2022-09-13T16:39

2022-09-13T16:39

новости

пенкин

певец

артист

ксения собчак

донбасс

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Журналистка спросила артиста, не привлекают ли его награды, которые получают некоторые российские исполнители, выступавшие в Донбассе, на что Пенкин ответил, что ни деньги, ни награды его не интересуют.Он объяснил, что не едет в Донбасс потому, что это было эмоционально тяжело для него, выступать среди разрушенных городов.На вопрос об уехавших из России артистов, Пенкин заметил, что "там, в Париже, мы, кажется, никому не нужны".Собчак предложила ему ответить, какая позиция ближе артисту – кажутся ли ему события, развивающиеся на Украине и в мире 1941-м, или 1917 годом. Пенкин не ответил, объяснив, что у него нет позиции, и он "в прострации", но уезжать из России точно не собирается.В 2015 СБУ снесла Пенкина в список запрещенных российских артистов, так как он выступал с концертами в Крыму. Выступления Пенкина в Харькова, Днепропетровске (ныне Днепр), Одессе и Киеве были отменены.

https://ukraina.ru/20210613/1031623012.html

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новости, пенкин, певец, артист, ксения собчак, донбасс