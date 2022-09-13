"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс - 13.09.2022 Украина.ру
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"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс
"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс - 13.09.2022 Украина.ру
"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс
Российский певец и композитор Сергей Пенкин объяснил, что не едет выступать в Донбасс из-за противоречивых эмоций. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак 12 сентября в ее авторском YouTube-канале
2022-09-13T16:39
2022-09-13T16:39
новости
пенкин
певец
артист
ксения собчак
донбасс
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Журналистка спросила артиста, не привлекают ли его награды, которые получают некоторые российские исполнители, выступавшие в Донбассе, на что Пенкин ответил, что ни деньги, ни награды его не интересуют.Он объяснил, что не едет в Донбасс потому, что это было эмоционально тяжело для него, выступать среди разрушенных городов.На вопрос об уехавших из России артистов, Пенкин заметил, что "там, в Париже, мы, кажется, никому не нужны".Собчак предложила ему ответить, какая позиция ближе артисту – кажутся ли ему события, развивающиеся на Украине и в мире 1941-м, или 1917 годом. Пенкин не ответил, объяснив, что у него нет позиции, и он "в прострации", но уезжать из России точно не собирается.В 2015 СБУ снесла Пенкина в список запрещенных российских артистов, так как он выступал с концертами в Крыму. Выступления Пенкина в Харькова, Днепропетровске (ныне Днепр), Одессе и Киеве были отменены.
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новости, пенкин, певец, артист, ксения собчак, донбасс
Новости, Пенкин, певец, артист, Ксения Собчак, Донбасс

"Я в прострации": запрещенный на Украине Пенкин заявил, что не поедет выступать в Донбасс

16:39 13.09.2022
 
© Сергей Пенкин/ИнстаграмСергей Пенкин
Сергей Пенкин
© Сергей Пенкин/Инстаграм
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Российский певец и композитор Сергей Пенкин объяснил, что не едет выступать в Донбасс из-за противоречивых эмоций. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак 12 сентября в ее авторском YouTube-канале
Журналистка спросила артиста, не привлекают ли его награды, которые получают некоторые российские исполнители, выступавшие в Донбассе, на что Пенкин ответил, что ни деньги, ни награды его не интересуют.
Он объяснил, что не едет в Донбасс потому, что это было эмоционально тяжело для него, выступать среди разрушенных городов.
Мне тяжело там выступать будет. Потому что среди этих разрушений, среди этих людей… Ты приезжаешь петь… Это немного кощунство. Это будет очень больно.
На вопрос об уехавших из России артистов, Пенкин заметил, что "там, в Париже, мы, кажется, никому не нужны".
Собчак предложила ему ответить, какая позиция ближе артисту – кажутся ли ему события, развивающиеся на Украине и в мире 1941-м, или 1917 годом. Пенкин не ответил, объяснив, что у него нет позиции, и он "в прострации", но уезжать из России точно не собирается.
В 2015 СБУ снесла Пенкина в список запрещенных российских артистов, так как он выступал с концертами в Крыму. Выступления Пенкина в Харькова, Днепропетровске (ныне Днепр), Одессе и Киеве были отменены.
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