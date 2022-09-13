Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов - 13.09.2022 Украина.ру
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Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов
Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов - 13.09.2022 Украина.ру
Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов
Крымский диджей Ахтем Гемеджи принес публичное извинение за то, что поставил на свадьбе песню "Ой, у лузі червона калина" ("Ой, на лугу красная калина"). Видео появилось в сети 13 сентября
2022-09-13T15:47
2022-09-13T15:47
новости
крым
аксенов
песня
извинения
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Он извинился перед жителями Крыма и всеми гражданами России, объяснив, что не знал значения этой песни, когда ставил ее на крымско-татарской свадьбе."Ой, у лузі червона калина" - гимн сечевых стрельцов, который в первые дни СВО, вступая в киевскую тероборону, исполнил солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк совместно с австралийским битмейкером The Kiffness. Песня приобрела важное идеологическое значение для киевской пропаганды.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал этот инцидент на свадьбе, пригрозив крымчанам уголовными сроками за "бандеровские речевки" и украинские песни.
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новости, крым, аксенов, песня, извинения
Новости, Крым, Аксенов, песня, извинения

Крымский диджей извинился за гимн сечевых стрельцов

15:47 13.09.2022
 
© CC0, FreepikDJ аппаратура
DJ аппаратура
© CC0, Freepik
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Крымский диджей Ахтем Гемеджи принес публичное извинение за то, что поставил на свадьбе песню "Ой, у лузі червона калина" ("Ой, на лугу красная калина"). Видео появилось в сети 13 сентября
Он извинился перед жителями Крыма и всеми гражданами России, объяснив, что не знал значения этой песни, когда ставил ее на крымско-татарской свадьбе.
Хочу всем посоветовать, прежде чем ставить какие-нибудь композиции, убедиться, что они не призывают к войне. В Крыму все национальности должны жить в мире и согласии.
"Ой, у лузі червона калина" - гимн сечевых стрельцов, который в первые дни СВО, вступая в киевскую тероборону, исполнил солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк совместно с австралийским битмейкером The Kiffness. Песня приобрела важное идеологическое значение для киевской пропаганды.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал этот инцидент на свадьбе, пригрозив крымчанам уголовными сроками за "бандеровские речевки" и украинские песни.
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