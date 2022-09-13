https://ukraina.ru/20220913/1038692988.html
В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам
В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам - 13.09.2022 Украина.ру
В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам
На сайте Верховной Рад на днях опубликован законопроект, по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование ПЦУ (Православной церкви Украины)
2022-09-13T14:59
2022-09-13T14:59
2022-09-13T14:59
новости
почаевская лавра
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тернопольская область
церковь
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Автор законопроекта – депутат украинского парламента от "Слуги народа" Андрей Богданец. В пояснительной записке названа следующая цель проекта:Автор отмечает, что в украинском обществе, якобы, остро стоит вопрос недоверия к УПЦ МП и митрополиту Онуфрию, а принятие Постановления "снизит напряжение в обществе, так как монополия Московского патриархата на богослужения в лаврах категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским народом".ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.Почаевская лавра была основана в середине XIII века во время Монгольского нашествия на Русь. Русской Православной Церкви лавра была передана указом Николая І в 1831 году после подавления польского восстания.
https://ukraina.ru/20220819/1037839940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, почаевская лавра, почаев, тернопольская область, церковь, пцу
Новости, Почаевская Лавра, Почаев, Тернопольская область, Церковь, ПЦУ
В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам
На сайте Верховной Рад на днях опубликован законопроект, по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование ПЦУ (Православной церкви Украины)
Автор законопроекта – депутат украинского парламента от "Слуги народа" Андрей Богданец. В пояснительной записке названа следующая цель проекта:
Защита национальной безопасности и предотвращения проявлений информационной пропаганды представителями Украинской Православной церкви Московского патриархата. Задачей проекта Постановления является на законодательном уровне урегулировать вопрос передачи в бесплатное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Автор отмечает, что в украинском обществе, якобы, остро стоит вопрос недоверия к УПЦ МП и митрополиту Онуфрию, а принятие Постановления "снизит напряжение в обществе, так как монополия Московского патриархата на богослужения в лаврах категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским народом".
ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.
Почаевская лавра была основана в середине XIII века во время Монгольского нашествия на Русь. Русской Православной Церкви лавра была передана указом Николая І в 1831 году после подавления польского восстания.