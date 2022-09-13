https://ukraina.ru/20220913/1038692988.html

В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам

В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам - 13.09.2022 Украина.ру

В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам

На сайте Верховной Рад на днях опубликован законопроект, по которому Почаевскую лавру (Тернопольская область) необходимо передать в пользование ПЦУ (Православной церкви Украины)

2022-09-13T14:59

2022-09-13T14:59

2022-09-13T14:59

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почаевская лавра

почаев

тернопольская область

церковь

пцу

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Автор законопроекта – депутат украинского парламента от "Слуги народа" Андрей Богданец. В пояснительной записке названа следующая цель проекта:Автор отмечает, что в украинском обществе, якобы, остро стоит вопрос недоверия к УПЦ МП и митрополиту Онуфрию, а принятие Постановления "снизит напряжение в обществе, так как монополия Московского патриархата на богослужения в лаврах категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским народом".ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.Почаевская лавра была основана в середине XIII века во время Монгольского нашествия на Русь. Русской Православной Церкви лавра была передана указом Николая І в 1831 году после подавления польского восстания.

https://ukraina.ru/20220819/1037839940.html

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новости, почаевская лавра, почаев, тернопольская область, церковь, пцу