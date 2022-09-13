https://ukraina.ru/20220913/1038692422.html

С такими друзьями враги не нужны. Как США, используя Украину, пытаются разорить европейских союзников

С такими друзьями враги не нужны. Как США, используя Украину, пытаются разорить европейских союзников - 13.09.2022 Украина.ру

С такими друзьями враги не нужны. Как США, используя Украину, пытаются разорить европейских союзников

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T15:11

2022-09-13T15:11

2022-09-13T15:11

эксклюзив

россия

украина

сша

европа

германия

энергоресурсы

протесты

италия

выборы

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Соединённые Штаты оказывают Украине беспрецедентную поддержку в противостоянии с Россией, а предоставляя разведывательные данные, которые впоследствии помогают наводить цели для ударов по критически важным объектам, де-факто уже стали стороной конфликта, хотя заявляют, что всячески стараются избежать прямой конфронтации с Москвой. Такая помощь обходится американской казне недёшево, вызывает недовольство населения, антироссийские санкции опосредованно наносят ущерб самому Вашингтону, но президент США Джо Байден и не думает сворачивать программу поддержки, а, наоборот, только расширяет её.Чем продиктованы действия Белого дома, в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten объяснил профессор экономики Кристиан Крайс. По его мнению, США заинтересованы в обострении ситуации на Украине до такой степени, чтобы театр боевых действий расширился, вплоть до вступления в боевые действия НАТО, в результате эскалации конфликта большая часть производственных мощностей в Центральной Европе будет уничтожена, тогда американские производители укрепят свои позиции на европейском рынке, и проблемы Штатов с перепроизводством и долгами будут решены.То есть иными словами, Вашингтону выгода, согласно рассуждениям Кристиана Крайса, не просто ослабление России в российско-украинском конфликте, а в результате этого конфликта, падение экономики всего Европейского союза.Задача №1 в этом проекте для Вашингтона, пишет Крайс, - разорить Германию, чтобы помешать её сотрудничеству с Россией. И уже сейчас, отмечает профессор, экономические прогнозы для федеративной республики с каждым днём звучат всё мрачнее и мрачнее, над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, в самом сложном положении оказались малый и средний бизнес.Москва и Берлин продолжали взаимодействие даже в условиях санкций, введённых Западом в 2014 году после референдума в Крыму, даже реализовывали такие крупные проекты, как строительство "Северного потока-2", и это раздражало Вашингтон. Дональд Трамп, будучи президентом США, оказывал давление на Ангелу Меркель, бывшей тогда канцлером ФРГ, чтобы она отказалась от 2-й нитки газопровода из России в пользу строительства СПГ-терминалов для принятия сжиженного американского газа, но все попытки были тщетны. Всё изменилось только со сменой немецкого правительства: когда газопровод был полностью готов к эксплуатации, оставалось только перерезать ленточку и нажать на символическую кнопку запуска, Берлин остановил процесс сертификации, без которой "Северный поток – 2" запустить невозможно. К этой цели США шли давно.Ещё в феврале аналитик шведского интернет-телеканала SwebbTV Ларс Берн говорил, что группа западных государств стремилась развязать конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы сорвать успешную торговлю энергоносителями ФРГ с Россией, им нужно было ослабить Германию, что в конечном итоге и произошло."США, Великобритания и НАТО лихорадочно работали над тем, чтобы начать этот конфликт. Они любой ценой хотят предотвратить сближение Германии и России, которое шло полным ходом с "Северным потоком — 2". Американцы всегда были против такого сотрудничества. Германия получит гораздо больше от сближения с Россией, чем от полной зависимости от США. Победителем от этого будут США, они-то и хотели войны", — заявил он 24 февраля, в день начала военной спецоперации РФ на Украине.Несмотря на то, что Германия оказалась в числе стран, с которыми у России с начала военной спецоперации на Украине больше всего сократились объёмы экспорта и импорта, она по-прежнему входит в первую 5-ку торговых партнёров РФ, а именно занимает 4-ю строчку, сообщил заместитель главы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин. Среди государств ЕС выше только Нидерланды, но 2-ю позицию они занимают за счёт того, что выполняют роль хаба для торговли российскими энергоносителями.Именно дешёвые российские ресурсы сыграли не последнюю роль в процветании немецкой промышленности, а теперь Германия испытывает острый дефицит в топливе (особенно на фоне полной остановки "Северного потока" и простаивающего пустым "Северного потока-2"), который компенсировать не получается, к тому же стоимость у другим поставщиков гораздо выше. Британский журнал The Economist предупреждает, что из-за жёсткого энергетического кризиса ФРГ рискует потерять всю промышленную систему. По словам главы Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрида Руссвурма, производство в стране оказалось под угрозой исчезновения, главная проблема – в стоимости энергии: на следующий год цена на электричество уже выросла в 15 раз, на газ — в 10. В свою очередь, немецкое издание Der Spiegel предрекает национальной экономике "трагедию в пяти актах" из-за энергетического кризиса:1. первые предприятия прекращают работу, потребление падает, экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну;2. предприятия, наиболее зависящие от электроэнергии и газа (производители бумаги, удобрений, стали), "транслируют" рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса;3. фирмам не остаётся другого выхода, кроме как переложить возросшие цены на потребителей, которые сейчас вынуждены экономить ради оплаты огромных счетов за электричество и газ;4. проявляются признаки экономической катастрофы - за всю историю ФРГ потребительский настрой ещё никогда не был таким плохим;5. в результате сокращается потребление, предприятия прекращают работу, что ведёт к росту безработицы."И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи – "рецессия". И похоже на то, что в ближайшее время страна в неё погрузится полностью", - пишет Der Spiegel.Эта ситуация как нельзя лучше демонстрирует, кто на самом деле использует энергоресурсы как оружие, - не Россия, как утверждают западные политики, готовая продолжать поставки своим клиентам и продолжающая транзитные прокачки через территорию Украины, а США, инициировавшие те самые новые ограничительные меры против РФ в энергетической сфере, от которых теперь страдают прежде всего американские союзники в ЕС.Forbes и вовсе предрекает откат в Средневековье без российского газа всей Европы. Проблемы одного члена союза, естественно, затрагивают и остальных, в большей или меньшей степени, а тем более, в энергетической системе, связывающей все государства ЕС. Недовольные резким ростом тарифов на отопление и освещение, подорожанием товаров и услуг, жители разных европейских стран в отчаянии выходят на акции протестов."Протесты в Праге и Германии - это только начало. Цены на газ и, соответственно, на электричество из-за гнева сводят европейских граждан с ума, и ситуация будет ухудшаться. Люди прекрасно понимают, что решение прекратить импорт российского газа и нефти было европейским решением, принятым Брюсселем. В Европейской комиссии работают настоящие идиоты! Политических лидеров следует оценивать по их способности управлять в долгосрочной перспективе, как это было с Шарлем Де Голлем, Жоржем Помпиду или Валери Жискар д'Эстеном во Франции, но за последние 15 лет наши европейские лидеры впали в климатическое помешательство, продвигая в качестве решения проблемы волшебные зеркала и ветряные мельницы. Это не работает. Эти решения требуют таких же мощностей, как и у газовых электростанций. Неспособность наших правительств руководить становится очевидной для всех", - заявил основатель французского телеканала TV Libertés Шарль Гав.Эксперты считают, что общественный гнев перерастёт в массовые беспорядки, способные обрушить правительства многих государств Европы, отмечает обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок.Смениться власти могут не только революционным путём, но и в результате голосования, результаты которого кардинально поменяют политическую ориентацию государства. Издание American Thinker даже назвало страну, способную запустить мощнейший сдвиг всего Евросоюза – это Италия. На парламентских выборах, назначенных на 25 сентября, победу вполне может одержать правоцентристская коалиция, а это ещё сильнее нарушит баланс сил в Европе. Бывший глава МВД республики, лидер правоцентристской партии "Лига Севера" Маттео Сальвинив ходе предвыборной кампании предложил пересмотреть подход к антироссийским санкциям, поскольку они не просто неэффективны, а вредят Италии. Лидер правоцентристской коалиции Джорджа Мелони пообещала в случае прихода к власти изменить одобренный ЕС план национального восстановления страны и направить деньги на сокращение счетов за электроэнергию, однако Брюссель уже дал понять, что ничего менять не собирается."Сколь бы сильно народ ни злился на Владимира Путина, это не поможет им ни согреться, ни поддержать работоспособность заводов. Такой прагматичный подход станет, вероятно, весьма популярен по всей Европе. Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света", - подытоживает American Thinker.Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то не далек тот час, когда Европа смягчит свою риторику в отношении России, а этого более всего и опасается руководство США, рассказали телеканалу CNN американские чиновники. По их словам, приоритет для Байдена заключается в недопущении общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Однако какими бы блестящими ни были стратегии политиков, многое зависит от погодных условий: если зима выдастся тёплой, то запасов газа может будет достаточно, следует из сведений западной разведки, а в случае суровой зимы "Европе будет больно".В общем зима решит всё. Либо ЕС останется верным союзником США по антироссийской коалиции на политической арене, несмотря на колоссальные экономические потери, либо поставит в приоритет собственные интересы и начнёт отходить от принципа трансатлантического единства настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Обольщаться, что Европа в таком случае снимет с РФ все ограничения и перейдёт к всестороннему сотрудничеству, было бы, конечно, наивно.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, европа, германия, энергоресурсы, протесты, италия, выборы