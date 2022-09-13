"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности - 13.09.2022 Украина.ру
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"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности
"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности - 13.09.2022 Украина.ру
"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности
Предложенный Офисом президента Украины проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян". Об этом 13 сентября заявил глава ОП Андрей Ермак
2022-09-13T14:38
2022-09-13T14:38
новости
офис президента
проект
безопасность
гарантии безопасности
гарантии
ермак
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Странами-гарантами, по проекту Офиса президента должны стать США, Великобритания, практически все государства Евросоюза и Канада.Проект подразумевает "превентивные меры" по всесторонней военной, финансовой, инфраструктурной и гуманитарной помощи Украине.Кроме того, его действие, по задумке команды президента Владимира Зеленского, должно распространяться "на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ", то есть, территорию Украины 1991 года.Ермак также подчеркнул, что проект по гарантиям не является альтернативой вступления Украины в НАТО, он необходим для безопасности страны до вступления в альянс.
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Новости, Офис президента, проект, безопасность, гарантии безопасности, гарантии, Ермак

"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности

14:38 13.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Предложенный Офисом президента Украины проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян". Об этом 13 сентября заявил глава ОП Андрей Ермак
Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь.
Странами-гарантами, по проекту Офиса президента должны стать США, Великобритания, практически все государства Евросоюза и Канада.
Проект подразумевает "превентивные меры" по всесторонней военной, финансовой, инфраструктурной и гуманитарной помощи Украине.
Кроме того, его действие, по задумке команды президента Владимира Зеленского, должно распространяться "на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ", то есть, территорию Украины 1991 года.
Ермак также подчеркнул, что проект по гарантиям не является альтернативой вступления Украины в НАТО, он необходим для безопасности страны до вступления в альянс.
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
14:29
Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для УкраиныВ проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября
 
НовостиОфис президентапроектбезопасностьгарантии безопасностигарантииЕрмак
 
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