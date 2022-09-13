https://ukraina.ru/20220913/1038691345.html

"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности

"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности - 13.09.2022 Украина.ру

"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности

Предложенный Офисом президента Украины проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян". Об этом 13 сентября заявил глава ОП Андрей Ермак

2022-09-13T14:38

2022-09-13T14:38

2022-09-13T14:38

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офис президента

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безопасность

гарантии безопасности

гарантии

ермак

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Странами-гарантами, по проекту Офиса президента должны стать США, Великобритания, практически все государства Евросоюза и Канада.Проект подразумевает "превентивные меры" по всесторонней военной, финансовой, инфраструктурной и гуманитарной помощи Украине.Кроме того, его действие, по задумке команды президента Владимира Зеленского, должно распространяться "на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ", то есть, территорию Украины 1991 года.Ермак также подчеркнул, что проект по гарантиям не является альтернативой вступления Украины в НАТО, он необходим для безопасности страны до вступления в альянс.

https://ukraina.ru/20220913/1038690645.html

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новости, офис президента, проект, безопасность, гарантии безопасности, гарантии, ермак