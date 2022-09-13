"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности
Предложенный Офисом президента Украины проект гарантий безопасности для Украины, участницами которого должны стать большинство стран Западного мира, должен "вызвать панику у россиян". Об этом 13 сентября заявил глава ОП Андрей Ермак
Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь.
Странами-гарантами, по проекту Офиса президента должны стать США, Великобритания, практически все государства Евросоюза и Канада.
Проект подразумевает "превентивные меры" по всесторонней военной, финансовой, инфраструктурной и гуманитарной помощи Украине.
Кроме того, его действие, по задумке команды президента Владимира Зеленского, должно распространяться "на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ", то есть, территорию Украины 1991 года.
Ермак также подчеркнул, что проект по гарантиям не является альтернативой вступления Украины в НАТО, он необходим для безопасности страны до вступления в альянс.
14:29Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для УкраиныВ проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября