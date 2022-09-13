Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины
В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября
Гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины.
Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект: соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией, присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление, "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".
Однако, из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.
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