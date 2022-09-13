Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины - 13.09.2022 Украина.ру
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Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины
Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины - 13.09.2022 Украина.ру
Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины
В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября
2022-09-13T14:29
2022-09-13T14:29
новости
гарантии
гарантии безопасности
договор
проект
офис президента
владимир зеленский
украина
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Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект: соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией, присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление, "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".Однако, из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.
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новости, гарантии, гарантии безопасности, договор, проект, офис президента, владимир зеленский, украина
Новости, гарантии, гарантии безопасности, договор, проект, Офис президента, Владимир Зеленский, Украина

Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины

14:29 13.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция с требованием отставки Зеленского в Киеве
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября
Гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины.
Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект: соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией, присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление, "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".
Однако, из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.
Зеленский
29 августа, 17:11
Зеленский предложил сделать Украину гарантом энергетической безопасности ЕвропыВладимир Зеленский предложил европейским политикам и бизнесменам Украину в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Об этом он 29 августа заявил на конференции "Нефть и газ шельфа северных морей", его выступление транслировалось в интернете
 
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