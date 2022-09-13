https://ukraina.ru/20220913/1038690645.html

Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины

Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины - 13.09.2022 Украина.ру

Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины

В проекте гарантий безопасности для Украины подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства. Проект опубликован Офисом президента 13 сентября

2022-09-13T14:29

2022-09-13T14:29

2022-09-13T14:29

новости

гарантии

гарантии безопасности

договор

проект

офис президента

владимир зеленский

украина

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Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект: соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией, присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление, "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".Однако, из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.

https://ukraina.ru/20220829/1038233652.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, гарантии, гарантии безопасности, договор, проект, офис президента, владимир зеленский, украина