https://ukraina.ru/20220913/1038688036.html

Песков сделал заявление о мобилизации

Песков сделал заявление о мобилизации - 13.09.2022 Украина.ру

Песков сделал заявление о мобилизации

В Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября

2022-09-13T13:36

2022-09-13T13:36

2022-09-13T13:36

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При этом во вторник депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвал к мобилизации российского общества.Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их "возмутительными".Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.

https://ukraina.ru/20220912/1038645784.html

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новости, кремль, песков, владимир путин, мобилизация, россия, украина, спецоперация