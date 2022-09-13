Песков сделал заявление о мобилизации - 13.09.2022 Украина.ру
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Песков сделал заявление о мобилизации
Песков сделал заявление о мобилизации - 13.09.2022 Украина.ру
Песков сделал заявление о мобилизации
В Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября
2022-09-13T13:36
2022-09-13T13:36
новости
кремль
песков
владимир путин
мобилизация
россия
украина
спецоперация
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При этом во вторник депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвал к мобилизации российского общества.Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их "возмутительными".Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.
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новости, кремль, песков, владимир путин, мобилизация, россия, украина, спецоперация
Новости, Кремль, Песков, Владимир Путин, мобилизация, Россия, Украина, Спецоперация

Песков сделал заявление о мобилизации

13:36 13.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
В Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября
При этом во вторник депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвал к мобилизации российского общества.
Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их "возмутительными".
Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 13:50
Кремль оценил перспективы переговоров Путина и ЗеленскогоПерспективы к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовостиКремльПесковВладимир ПутинмобилизацияРоссияУкраинаСпецоперация
 
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