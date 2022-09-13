https://ukraina.ru/20220913/1038688036.html
Песков сделал заявление о мобилизации
Песков сделал заявление о мобилизации - 13.09.2022 Украина.ру
Песков сделал заявление о мобилизации
В Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября
2022-09-13T13:36
2022-09-13T13:36
2022-09-13T13:36
новости
кремль
песков
владимир путин
мобилизация
россия
украина
спецоперация
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При этом во вторник депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, призвал к мобилизации российского общества.Кроме этого, Песков прокомментировал действия украинских карателей на Харьковщине, в населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ и назвал их "возмутительными".Также пресс-секретарь президента заявил, то граждане РФ консолидированы вокруг личности и решений главы государства Владимира Путина. Данный тезис, по его словам, подтверждают соцопросы и результаты выборов.
https://ukraina.ru/20220912/1038645784.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, песков, владимир путин, мобилизация, россия, украина, спецоперация
Новости, Кремль, Песков, Владимир Путин, мобилизация, Россия, Украина, Спецоперация
Песков сделал заявление о мобилизации
В Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября