"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038687574.html
"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине
"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине - 13.09.2022 Украина.ру
"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T13:29
2022-09-13T13:29
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038687371_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6a4b3d05ca23b0a88cebbb61dea341f.jpg
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в украинской энергетике, а также о газовом потрясении в странах ЕС и о возможном введении предельной стоимости на российскую нефть:00:50 - Ситуация в украинской энергетике: к чему приведёт остановка Запорожской АЭС? 03:45 - Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры: реально ли вывести из строя всю Украину?05:45 – Какую электроэнергию Украина собирается продавать странам ЕС?11:28 - Энергетический кризис в Европе: каковы перспективы "Северного потока"? Вероятность угрозы деиндустриализации Германии; 13:52 - США и другие страны "Большой семерки" планируют ограничить предельную стоимость российской нефти: окажется ли это безрезультатным?15:58 - Пойдёт ли рецессия в Евросоюзе на пользу США?Напомним, лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на "черное золото". Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта "черного золота" из России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038687371_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48d2d426a42f4d8305bf9ba0d78bd9e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине

13:29 13.09.2022
 
https://rutube.ru/video/e9c9b2604e6770cf7ea3c23b31525435/
Читать в
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в украинской энергетике, а также о газовом потрясении в странах ЕС и о возможном введении предельной стоимости на российскую нефть:
00:50 - Ситуация в украинской энергетике: к чему приведёт остановка Запорожской АЭС?
03:45 - Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры: реально ли вывести из строя всю Украину?
05:45 – Какую электроэнергию Украина собирается продавать странам ЕС?
11:28 - Энергетический кризис в Европе: каковы перспективы "Северного потока"? Вероятность угрозы деиндустриализации Германии;
13:52 - США и другие страны "Большой семерки" планируют ограничить предельную стоимость российской нефти: окажется ли это безрезультатным?
15:58 - Пойдёт ли рецессия в Евросоюзе на пользу США?
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на "черное золото". Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта "черного золота" из России.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11С такими друзьями враги не нужны. Как США, используя Украину, пытаются разорить европейских союзников
15:06Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву
14:59В Верховной Раде предложили отдать Почаевскую лавру раскольникам
14:38"Не замена вступлению в НАТО" :Ермак объяснил, зачем Украине проект по гарантиям безопасности
14:29Команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины
14:13"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"
13:43Игорь Ашманов о секретах производства "картинок с ужасными преступлениями русских"
13:36Песков сделал заявление о мобилизации
13:29"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине
13:15Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев
13:10Потери ВСУ и иностранных наемников за сутки составили более 800 человек – Минобороны РФ
12:56По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти
12:50Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом
12:50Кто платит, тот и заказывает Бучу. Как Зеленский и его режим готовят новые провокации на Харьковщине
12:14Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона
12:01Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах Киева
12:00Обстрелы Донбасса, бои под Святогорском, фейк про учителей. Главное на Украине на 12:00 13 сентября
12:00"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам
11:21ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью
11:21"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения
Лента новостейМолния