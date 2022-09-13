https://ukraina.ru/20220913/1038687574.html

"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине

"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине - 13.09.2022 Украина.ру

"Если у нас нету дома": Митрахович об убийстве промышленности ЕС и отключении энергетики на Украине

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T13:29

2022-09-13T13:29

2022-09-13T13:29

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в украинской энергетике, а также о газовом потрясении в странах ЕС и о возможном введении предельной стоимости на российскую нефть:00:50 - Ситуация в украинской энергетике: к чему приведёт остановка Запорожской АЭС? 03:45 - Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры: реально ли вывести из строя всю Украину?05:45 – Какую электроэнергию Украина собирается продавать странам ЕС?11:28 - Энергетический кризис в Европе: каковы перспективы "Северного потока"? Вероятность угрозы деиндустриализации Германии; 13:52 - США и другие страны "Большой семерки" планируют ограничить предельную стоимость российской нефти: окажется ли это безрезультатным?15:58 - Пойдёт ли рецессия в Евросоюзе на пользу США?Напомним, лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на "черное золото". Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта "черного золота" из России.

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