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Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом

Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом - 13.09.2022 Украина.ру

Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом

Экс-президент Бразилии и фаворит на предстоящих в октябре президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что решение ЕС оказывать военную помощь Киеву было ошибкой. Об этом он сказал 12 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:52

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Лидер бразильской Партии Трудящихся указал, что Евросоюз является очень важной демократической структурой, которая, однако, совершила ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы предпринять усилия для его предотвращения в прошлом или способствовать его урегулированию сейчас.Он напомнил о действиях, которые предпринимала Бразилия под его руководством в прошлом для урегулирования напряжённости в других странах, в частности, при организации "круглого стола" для урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле в 2003 году.Лула добавил, что под его руководством Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене, а будет проводить "политику обширных инвестиций в дипломатию". Бразилия должна быть в хороших отношениях и с США, и с Латинской Америкой, и с Африкой, отметил он.Президентские выборы в Бразилии должны состояться 2 октября. Согласно последним опросам, Лула имеет наибольшие шансы на победу. В первом туре за него намерены голосовать 46% избирателей, в то время, как за действующего президента Жаира Болсонару – 31%.

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