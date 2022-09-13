Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом - 13.09.2022 Украина.ру
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Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом
Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом - 13.09.2022 Украина.ру
Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом
Экс-президент Бразилии и фаворит на предстоящих в октябре президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что решение ЕС оказывать военную помощь Киеву было ошибкой. Об этом он сказал 12 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:52
новости
спецоперация
бразилия
ес
президент
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Лидер бразильской Партии Трудящихся указал, что Евросоюз является очень важной демократической структурой, которая, однако, совершила ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы предпринять усилия для его предотвращения в прошлом или способствовать его урегулированию сейчас.Он напомнил о действиях, которые предпринимала Бразилия под его руководством в прошлом для урегулирования напряжённости в других странах, в частности, при организации "круглого стола" для урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле в 2003 году.Лула добавил, что под его руководством Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене, а будет проводить "политику обширных инвестиций в дипломатию". Бразилия должна быть в хороших отношениях и с США, и с Латинской Америкой, и с Африкой, отметил он.Президентские выборы в Бразилии должны состояться 2 октября. Согласно последним опросам, Лула имеет наибольшие шансы на победу. В первом туре за него намерены голосовать 46% избирателей, в то время, как за действующего президента Жаира Болсонару – 31%.
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новости, спецоперация, бразилия, ес, президент
Новости, Спецоперация, Бразилия, ЕС, президент

Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом

12:50 13.09.2022 (обновлено: 12:52 13.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Экс-президент Бразилии и фаворит на предстоящих в октябре президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что решение ЕС оказывать военную помощь Киеву было ошибкой. Об этом он сказал 12 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil
Лидер бразильской Партии Трудящихся указал, что Евросоюз является очень важной демократической структурой, которая, однако, совершила ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы предпринять усилия для его предотвращения в прошлом или способствовать его урегулированию сейчас.

Нам было нужно больше переговоров, больше серьёзности. Однако я наблюдаю мало разговоров о мире, но много разговоров о продаже вооружений

Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии
Он напомнил о действиях, которые предпринимала Бразилия под его руководством в прошлом для урегулирования напряжённости в других странах, в частности, при организации "круглого стола" для урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле в 2003 году.
Лула добавил, что под его руководством Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене, а будет проводить "политику обширных инвестиций в дипломатию". Бразилия должна быть в хороших отношениях и с США, и с Латинской Америкой, и с Африкой, отметил он.
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:04
«Аль-Джазира»: В Бразилии российскую спецоперацию поддерживают и левые, и правыеРоссийская спецоперация на Украине привела к «неожиданному сближению на политической арене» многих стран мира, когда левые политики этих стран так же, как и правые заявляют о её поддержке или, по крайней мере, о понимании вызвавших её причин. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 мая на англоязычном сайте катарского канала «Аль-Джазира»
Президентские выборы в Бразилии должны состояться 2 октября. Согласно последним опросам, Лула имеет наибольшие шансы на победу. В первом туре за него намерены голосовать 46% избирателей, в то время, как за действующего президента Жаира Болсонару – 31%.
 
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