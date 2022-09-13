Лула назвал ошибкой военную поддержку киевского режима Евросоюзом
12:50 13.09.2022 (обновлено: 12:52 13.09.2022)
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Экс-президент Бразилии и фаворит на предстоящих в октябре президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что решение ЕС оказывать военную помощь Киеву было ошибкой. Об этом он сказал 12 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil
Лидер бразильской Партии Трудящихся указал, что Евросоюз является очень важной демократической структурой, которая, однако, совершила ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, вместо того чтобы предпринять усилия для его предотвращения в прошлом или способствовать его урегулированию сейчас.
Нам было нужно больше переговоров, больше серьёзности. Однако я наблюдаю мало разговоров о мире, но много разговоров о продаже вооружений
Он напомнил о действиях, которые предпринимала Бразилия под его руководством в прошлом для урегулирования напряжённости в других странах, в частности, при организации "круглого стола" для урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле в 2003 году.
Лула добавил, что под его руководством Бразилия не станет присоединяться ни к одному из блоков на международной арене, а будет проводить "политику обширных инвестиций в дипломатию". Бразилия должна быть в хороших отношениях и с США, и с Латинской Америкой, и с Африкой, отметил он.
23 мая, 14:04«Аль-Джазира»: В Бразилии российскую спецоперацию поддерживают и левые, и правыеРоссийская спецоперация на Украине привела к «неожиданному сближению на политической арене» многих стран мира, когда левые политики этих стран так же, как и правые заявляют о её поддержке или, по крайней мере, о понимании вызвавших её причин. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 мая на англоязычном сайте катарского канала «Аль-Джазира»
Президентские выборы в Бразилии должны состояться 2 октября. Согласно последним опросам, Лула имеет наибольшие шансы на победу. В первом туре за него намерены голосовать 46% избирателей, в то время, как за действующего президента Жаира Болсонару – 31%.