https://ukraina.ru/20220913/1038681660.html

Кто платит, тот и заказывает Бучу. Как Зеленский и его режим готовят новые провокации на Харьковщине

Кто платит, тот и заказывает Бучу. Как Зеленский и его режим готовят новые провокации на Харьковщине - 13.09.2022 Украина.ру

Кто платит, тот и заказывает Бучу. Как Зеленский и его режим готовят новые провокации на Харьковщине

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

владимир скачко

эксклюзив

харьков

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буча

харьковская область

россия

запад

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Когда после захода ВСУ в Харьковскую область, ранее освобожденную силами спецвоенной операции (СВО), в селе Граково Чугуевского района сразу обнаружили два трупа со следами пыток, стало понятно, что кровавая русофобская фантасмагория а-ля киевская "Буча 2.0" будет продолжена на новом витке.А должно было бы быть все и живописно, и живодерски, и страшно. Кровь должна была бы застыть в жилах, а волосы потеребить бейсболки сначала у украинских, потом у западных журналистов, ну, а затем и у всей мировой дежурно сердобольной общественности, в очередной раз ошалевшей от "зверств российских оккупационных войск Путина".А апреле этого года так у украинских поставщиков политического хорора уже получилось под Киевом в поселках Буча и частично Ирпень, где телекамеры, дрожа и шатаясь, фиксировали трупы разбросанные по обочинам дорог трупы жертв, умученных и расстрелянных "оккупантами". С тех пор редкий западный визитер уже по нескольку раз не побывал в Буче и дежурно не посочувствовал украинскому горю у руин, которые вот уже полгода никто и не собирается восстанавливать, Чтобы, как вы понимает, не портить "нужную" картинку. Где-то ж надо всё это снимать...В селе Граково тоже работники Нацполиции Украины вместе с прокурорскими обнаружили захоронение двух трупов, которые при жизни типа зверски пытали. Под русские песни, разумеется. А потом прикопали. А местный мужичок, которого под страхом смерти заставили это делать, возьми да и выдай "освободителям из ВСУ" страшную тайну, покайся и расскажи, как все ужасно и по-оккупантски было.И то ли еще будет. Особенно когда пройдет какое-то время, нужное для постановщиков, чтобы красочно развернутся в обличении кошмара. Как в Буче. Там же сначала зашли войска, все засняли, никаких трупов на обочине не заметили, а потом мертвяки со следами пыток одумались, объявились и массово и почти по-голливудски убедительно буквально усыпали разбитый дорожный асфальт. Запад, повторюсь, был в шоке.В Харьковской области, скорее всего, будет то же самое. Украинские власти, с одной стороны, будут искать "российские зверства. Чтобы, с другой стороны, скрыть масштаб своих репрессий и преследований "коллаборационистов" и "компрадоров" -- то есть граждан Украины, которые пошли на сотрудничество с Россией или хотя бы проявили лояльность к российским войскам.По данным Минобороны России, с этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ, за что простым мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов. Подобные провокации готовятся в Конотопе и Тростянце, а также Бородянке и Катюжанке. При этом массово привозит в Харьковскую область иностранных журналистов для участия западных информагентств в освещении."В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также Бородянке и Катюжанке Киевской области. Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы в результате действий российской армии. …Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся преступлениях. Подобный бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес ВС России на этот раз не пройдет", — уверяет Минобороны.При этом Украина устами вице-премьера Ирины Верещук сама объявляет от "фильтрациях" и "зачистках" от "пророссийским и нелояльных" в Купянске, Изюме, Великой Камышевахе, Казачьей Лопани, Волчанске. Полиция обратилась с призывом: "Уважаемые граждане, если во время временной оккупации вашего населенного пункта, вы пострадали от преступления, или стали свидетелем каких-либо преступлений, прежде всего военных, обладаете информацией, которую считаете ценной и полезной для Национальной полиции, или имеете любые другие вопросы в сфере компетенции правоохранительных органов, сообщайте в полицию на линию 102 и в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области".И уж доходит до мелкотравчатого маразма. В Шевченковском районе схвачен мужик, который у своего подъезда не ответил на кричалку соседей "Слава Украине". Другого повязали прямо на останове в городе Люботин за то, что осмелился призывами поддерживать российскую армию. Обоим грозит до 15 лет тюрьмы.Задерживаются чиновники, которые приветствовали Россию и готовы были выполнять свои служебные обязанности и при ней. Уже есть информация о задержании мэра Купянска, бывшего главы отдела культуры и туризма Волчанского горсовета, главы администрации села Ивановка. В Харьковской области начали задерживать учителей за обучение русскому языку. Вся их вина заключается в том, что они обучали детей по российской программе, в том числе русскому языку и литературе. Как заявила упомянутая Верещук, русские учителя не будут рассматриваться, как пленные для обмена. Но им грозит до 12 лет лишения свободы по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Украинским учителям, которые согласились преподавать по российской программе, сказала Верещук, будут предъявлены обвинения по статье о коллаборационной деятельности, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.В Изюме и Волчанске в спецгруппах в соцсетях публикуются данные тех людей, которые были замечены в общении с российскими военными или получали гуманитарную помощь.Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. "Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру. …Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", -- сказал он.Неспокойно и там, куда ВСУ еще не добрались. В Херсоне пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства ректора тамошнего государственного университета Татьяну Томилину. При взрыве погиб мужчина, а сама она получила ранения. И тоже ее уничтожали как "проросссийскую".Вот эта национальная -- русофобская – акцентированность репрессий и террора в исполнении Украины, ее ВС и карателей у нее на службе позволили российской публицистке Анастасии Мироновой даже заговорить о геноциде русских по типу боснийской Сребреницы. "Украина попала в неловкое положение, она сейчас вошла в тотально пророссийские районы, где всех можно записывать в коллаборанты. Выхода у нее два: открыть сплошные репрессии или жить самой в страхе и ужасе среди людей, которые не хотят говорить на ее языке и носить в кармане ее паспорт. Что будет вместо новой Бучи? А будет, друзья, новая Сребреница. Трагифарс: весной украинцы хватали мировых журналистов за грудки и требовали, чтобы те сравнивали события в Буче со Сребреницей, но тогда крики о геноциде оказались пустыми, зато вот теперь-то мы и увидим настоящую Сребреницу. Это и есть Сребреница. Украина зашла в регионы, которые были настроены тотально пророссийски, причем не в последние полгода, а в течение 30 с лишним лет! Украина зашла в регионы, куда от нее на глазах всего мира бегут люди. Где города переходили на сторону России без боя, а власти открыто говорили, что ждали наших военных восемь лет!", -- написала Миронова.Но как бы там ни было, а уже очевидно, что-во-первых, Украина по-прежнему рассматривает русофобию как цементирующей элемент для своей идеологии и государственной практики при построении собственной страны. СВО ничему и никого в Киеве не научила, потому что как был, так и остается хорошо проплаченный извне, от коллективного Запада, заказ на Украину – АнтиРоссию.Во-вторых, агрессивные действия ВСУ доказывают, что война была и остается единственным действенным и продуктивным способом выполнения поставленных задач по превращению Украины в АнтиРоссию. Только военные действия сегодня позволяют киевскому режиму надеяться на западную помощь. Деньгами и оружием. Отсюда вот это оголтелое и кровавой "контрнаступление", которое захлебнется в украинской и российской крови. Но в основном – украинской…И, наконец, в-третьих, репрессии и террор как против чужих, так и против своих, запугивание населения, как на подконтрольных, так и на неподконтрольных или уже занятых силами СВО были и остаются единственных действенным средством убеждения. И, разумеется, единства и мобилизации сил на отпор "агрессору".Но именно за такой вариант развития Украины неонацистскому режиму в Киеве сегодня и платят. Остается только ждать, сколько Украина еще протянет в таком режиме. Те самые деньги, без которых режим Зеленского не протянул бы и дня. Платят за фейки и организацию провокаций в том числе.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220913/1038659781.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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