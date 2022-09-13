https://ukraina.ru/20220913/1038679077.html

СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения

СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения - 13.09.2022 Украина.ру

СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения

Ректор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти

2022-09-13T11:07

2022-09-13T11:07

2022-09-13T11:07

новости

херсон

университет

ректор

покушение

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Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о покушении на Томилину. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома, в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.При киевском режиме Томилину отстраняли от должности за "пророссийские взгляды" и не раз задерживали по подозрению в госизмене.В интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что на освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. В Херсоне и области был совершен ряд покушений, в том числе, на главу региона Владимира Сальдо. В середине лета он был отравлен украинскими диверсантами, сейчас вышел из комы и проходит лечение в больнице им. Склифосовского в Москве.Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что с террором возможно бороться только ответным террором. "Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие", - считает он.

https://ukraina.ru/20220726/1036818742.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, университет, ректор, покушение, состояние