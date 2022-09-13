https://ukraina.ru/20220913/1038679077.html
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения - 13.09.2022 Украина.ру
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
Ректор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти
2022-09-13T11:07
2022-09-13T11:07
2022-09-13T11:07
новости
херсон
университет
ректор
покушение
состояние
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Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о покушении на Томилину. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома, в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.При киевском режиме Томилину отстраняли от должности за "пророссийские взгляды" и не раз задерживали по подозрению в госизмене.В интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что на освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. В Херсоне и области был совершен ряд покушений, в том числе, на главу региона Владимира Сальдо. В середине лета он был отравлен украинскими диверсантами, сейчас вышел из комы и проходит лечение в больнице им. Склифосовского в Москве.Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что с террором возможно бороться только ответным террором. "Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие", - считает он.
https://ukraina.ru/20220726/1036818742.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036822016_184:0:1336:864_1920x0_80_0_0_fdfdebf0cdf9182c617a68e0541604c3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, университет, ректор, покушение, состояние
Новости, Херсон, университет, ректор, покушение, состояние
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
Ректор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти
Ректор Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, на которую вчера совершили покушение, находится в местной больнице. В ходе нападения террористов она получила легкие повреждения.
Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о покушении на Томилину. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома, в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.
При киевском режиме Томилину отстраняли от должности за "пророссийские взгляды" и не раз задерживали по подозрению в госизмене.
В интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что на освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. В Херсоне и области был совершен ряд покушений, в том числе, на главу региона Владимира Сальдо. В середине лета он был отравлен украинскими диверсантами, сейчас вышел из комы и проходит лечение в больнице им. Склифосовского в Москве.
Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что с террором возможно бороться только ответным террором. "Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие", - считает он.