СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения - 13.09.2022 Украина.ру
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СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения - 13.09.2022 Украина.ру
СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения
Ректор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти
2022-09-13T11:07
2022-09-13T11:07
новости
херсон
университет
ректор
покушение
состояние
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Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о покушении на Томилину. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома, в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.При киевском режиме Томилину отстраняли от должности за "пророссийские взгляды" и не раз задерживали по подозрению в госизмене.В интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что на освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. В Херсоне и области был совершен ряд покушений, в том числе, на главу региона Владимира Сальдо. В середине лета он был отравлен украинскими диверсантами, сейчас вышел из комы и проходит лечение в больнице им. Склифосовского в Москве.Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что с террором возможно бороться только ответным террором. "Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие", - считает он.
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новости, херсон, университет, ректор, покушение, состояние
Новости, Херсон, университет, ректор, покушение, состояние

СМИ выяснили состояние ректора Херсонского университета после покушения

11:07 13.09.2022
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Ректор Херсонского университета (ХГУ) Татьяна Томилина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает 13 сентября телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местные власти
Ректор Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, на которую вчера совершили покушение, находится в местной больнице. В ходе нападения террористов она получила легкие повреждения.
Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о покушении на Томилину. Взрывное устройство сработало в подъезде ее дома, в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.
При киевском режиме Томилину отстраняли от должности за "пророссийские взгляды" и не раз задерживали по подозрению в госизмене.
В интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что на освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. В Херсоне и области был совершен ряд покушений, в том числе, на главу региона Владимира Сальдо. В середине лета он был отравлен украинскими диверсантами, сейчас вышел из комы и проходит лечение в больнице им. Склифосовского в Москве.
Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что с террором возможно бороться только ответным террором. "Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие", - считает он.
26 июля, 07:37
Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
 
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