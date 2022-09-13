По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти - 13.09.2022 Украина.ру
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По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти
По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти - 13.09.2022 Украина.ру
По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти
Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T12:56
2022-09-13T12:56
новости
украина
репрессии
всу
боевики
нацизм
европа
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Киевские власти устраивают расправу над соотечественниками, лояльными России. В убийствах мирных жителей в Буче, Ирпени, Краматорске и других городах Киев обвинял российских солдат. Сейчас украинские боевики и чиновники подтверждают в интервью иностранным изданиям начало репрессий.Купянск, Волчанск и ИзюмУкраинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В Волчанске неизвестные помечают двери квартир жителей, сотрудничавших с российской администрацией, буквой Z. Причем под сотрудничеством якобы считают даже получение гуманитарной помощи, сообщил блогер Сергей Колесников в телеграм-канале Zergulio. По его словам, под репрессии могут попасть учителя, которые готовили школьную программу по российским учебникам.Жители Изюма рассказывают о мародерстве со стороны ВСУ, арестах и угрозах. Всех, кто будет расплачиваться в магазинах рублями, якобы пообещали сразу "ставить к стенке". Однако гривен в городе нет, и где их взять - неизвестно. Так называемые "дружинники", которые ждали прихода ВСУ, сводят счеты с теми, кто им не нравится. Тех, кого обвиняют в сотрудничестве с русскими, увозят "скорее всего на расстрел", рассказал автор телеграм-канала "Рамзай".Военнослужащие ВСУ проводят зачистку Изюма, разыскивают солдат по частным домам. После этого в городе проведут фильтрацию, заявил украинский мэр Изюма Валерий Марченко в интервью BBC. Изюм, по его словам, покинули две трети населения.В украинском сегменте соцсетей создали сообщество, в котором публикуют фотографии и персональные данные мирных жителей. Их обвиняют в предательстве и коллаборационизме, призывают подписчиков к расправе. Например, одного мужчину обвинили в том, что он 1 сентября находился на торжественной линейке в школе во время исполнения российского гимна. Другого мужчину - за то, что угостил российских военных шашлыком.БучаВ марте 2022 года киевские власти обвинили российскую армию в массовом убийстве жителей города Буча в 30 километрах от Киева. Российские войска оставили город, после них в Бучу зашли украинские боевики. Они сняли видеозаписи с телами людей с завязанными руками вдоль дорог, которые потом в западной прессе назвали доказательствами зверств. Однако на телах убитых были повязаны белые ленты, означающие лояльность России. Это восприняли однозначно: украинские боевики устроили "охоту на ведьм".В Минобороны России опровергли все обвинения. 30 марта войска покинули город, на следующий день мэр Федоров записал видеообращение, в котором не упомянул ни слова о якобы преступлениях. "Свидетельства" появились только на четвёртый день, когда в город приехали украинские журналисты и сотрудники СБУ.Краматорск8 апреля 2022 года по железнодорожному вокзалу в Краматорске (подконтрольная Украине часть ДНР) был нанесен ракетный удар. Украинские власти сообщили о 50 погибших и сотне пострадавших. Однако удар был нанесен "Точкой-У" с позиций ВСУ. Принадлежность ракеты украинской армии установили по сохранившемуся на обломках серийному номеру.В МИД России призвали страны Запада прекратить поощрять украинский нацизм и остановить поставки оружия Киеву.Мариуполь25 февраля начались бои за Мариуполь. Украинские военные применили тактику "живого щита" - занимали жилые дома, детские сады и школы, больницы, чтобы минимизировать ответные удары. Украинские власти обвинили Россию в якобы авиационном ударе 9 марта по родильному дому, расположенному в городской больнице. В подтверждение опубликовали фотографии беременной женщины с окровавленным лбом.Роженицей оказалась местная жительница Марианна Вышемирская. По ее словам, никакого авиаудара не было, а больницу заняли украинские военные.Украинский терроризм - это продолжение того, что было в преддверии нападения Гитлером на территорию бывшей Польши под контролем немецких спецслужб. Террор - это инструмент, который вытащили из глубины времен и отряхнули от нафталина хозяева Украины. Сегодня происходит то же самое, что происходило в начале XX столетия, прокомментировал изданию Украина.ру донецкий философ, эксперт Изборского клуба Андрей Коновалов.Не исключено, что новые старые технологии, которые Запад "откатал" на Украине, рано или поздно применят у себя, в Европе.Учились у фашистов. НеммерсдорфВ октябре 1944 года советская армия на несколько дней заняла город Неммерсдорф (сейчас поселок Маяковское, Калининградская область). После отступления в город приехали немецкие пропагандисты, а после их визита в нацистской газете "Фёлькишер Беобахтер" опубликовали статью о якобы зверствах советских солдат. Советский союз обвинили в убийствах и пытках мирного населения. В XXI веке в МИД ФРГ признали, что фальсификации были специально составлены лейтенантом тайной полевой полиции вермахта Пфайффером.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, репрессии, всу, боевики, нацизм, европа
Новости, Украина, репрессии, ВСУ, Боевики, нацизм, Европа

По фашистским лекалам. Краткая история провокаций и фейков украинской власти

12:56 13.09.2022
 
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© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Алексей Туманов
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Киевские власти устраивают расправу над соотечественниками, лояльными России. В убийствах мирных жителей в Буче, Ирпени, Краматорске и других городах Киев обвинял российских солдат. Сейчас украинские боевики и чиновники подтверждают в интервью иностранным изданиям начало репрессий.
Купянск, Волчанск и Изюм
Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В Волчанске неизвестные помечают двери квартир жителей, сотрудничавших с российской администрацией, буквой Z. Причем под сотрудничеством якобы считают даже получение гуманитарной помощи, сообщил блогер Сергей Колесников в телеграм-канале Zergulio. По его словам, под репрессии могут попасть учителя, которые готовили школьную программу по российским учебникам.
Жители Изюма рассказывают о мародерстве со стороны ВСУ, арестах и угрозах. Всех, кто будет расплачиваться в магазинах рублями, якобы пообещали сразу "ставить к стенке". Однако гривен в городе нет, и где их взять - неизвестно. Так называемые "дружинники", которые ждали прихода ВСУ, сводят счеты с теми, кто им не нравится. Тех, кого обвиняют в сотрудничестве с русскими, увозят "скорее всего на расстрел", рассказал автор телеграм-канала "Рамзай".
Военнослужащие ВСУ проводят зачистку Изюма, разыскивают солдат по частным домам. После этого в городе проведут фильтрацию, заявил украинский мэр Изюма Валерий Марченко в интервью BBC. Изюм, по его словам, покинули две трети населения.
"Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут возвращаться выехавшие жители", - подтвердил Марченко.
В украинском сегменте соцсетей создали сообщество, в котором публикуют фотографии и персональные данные мирных жителей. Их обвиняют в предательстве и коллаборационизме, призывают подписчиков к расправе. Например, одного мужчину обвинили в том, что он 1 сентября находился на торжественной линейке в школе во время исполнения российского гимна. Другого мужчину - за то, что угостил российских военных шашлыком.
Буча
В марте 2022 года киевские власти обвинили российскую армию в массовом убийстве жителей города Буча в 30 километрах от Киева. Российские войска оставили город, после них в Бучу зашли украинские боевики. Они сняли видеозаписи с телами людей с завязанными руками вдоль дорог, которые потом в западной прессе назвали доказательствами зверств. Однако на телах убитых были повязаны белые ленты, означающие лояльность России. Это восприняли однозначно: украинские боевики устроили "охоту на ведьм".
В Минобороны России опровергли все обвинения. 30 марта войска покинули город, на следующий день мэр Федоров записал видеообращение, в котором не упомянул ни слова о якобы преступлениях. "Свидетельства" появились только на четвёртый день, когда в город приехали украинские журналисты и сотрудники СБУ.
Краматорск
8 апреля 2022 года по железнодорожному вокзалу в Краматорске (подконтрольная Украине часть ДНР) был нанесен ракетный удар. Украинские власти сообщили о 50 погибших и сотне пострадавших. Однако удар был нанесен "Точкой-У" с позиций ВСУ. Принадлежность ракеты украинской армии установили по сохранившемуся на обломках серийному номеру.
В МИД России призвали страны Запада прекратить поощрять украинский нацизм и остановить поставки оружия Киеву.
Мариуполь
25 февраля начались бои за Мариуполь. Украинские военные применили тактику "живого щита" - занимали жилые дома, детские сады и школы, больницы, чтобы минимизировать ответные удары. Украинские власти обвинили Россию в якобы авиационном ударе 9 марта по родильному дому, расположенному в городской больнице. В подтверждение опубликовали фотографии беременной женщины с окровавленным лбом.
Роженицей оказалась местная жительница Марианна Вышемирская. По ее словам, никакого авиаудара не было, а больницу заняли украинские военные.
Украинский терроризм - это продолжение того, что было в преддверии нападения Гитлером на территорию бывшей Польши под контролем немецких спецслужб. Террор - это инструмент, который вытащили из глубины времен и отряхнули от нафталина хозяева Украины. Сегодня происходит то же самое, что происходило в начале XX столетия, прокомментировал изданию Украина.ру донецкий философ, эксперт Изборского клуба Андрей Коновалов.
"И тогда, и сегодня, чтобы вырулить ситуацию, в которой оказался Запад, они использовали нацизм: итальянский, испанский, германский. В принципе, это вся Европа, потому что Гитлер реализовал то, о чем на кухнях говорили практически везде. У меня здесь сомнений нет", - сказал Коновалов.
Не исключено, что новые старые технологии, которые Запад "откатал" на Украине, рано или поздно применят у себя, в Европе.
Учились у фашистов. Неммерсдорф
В октябре 1944 года советская армия на несколько дней заняла город Неммерсдорф (сейчас поселок Маяковское, Калининградская область). После отступления в город приехали немецкие пропагандисты, а после их визита в нацистской газете "Фёлькишер Беобахтер" опубликовали статью о якобы зверствах советских солдат. Советский союз обвинили в убийствах и пытках мирного населения. В XXI веке в МИД ФРГ признали, что фальсификации были специально составлены лейтенантом тайной полевой полиции вермахта Пфайффером.
"Судя по всему, об этой истории очень хорошо знали идеологи и пиарщики нынешней Украины. Потому что сходство методов – вплоть до сличения. Хочется надеяться, ждать 80 лет до раскрытия архивов в этот раз не придётся", - комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
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