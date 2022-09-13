https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

Украинский пленный Сергей Батынский: Не боится только сумасшедший. Страшно было, но есть приказы

Украинский пленный Сергей Батынский: Не боится только сумасшедший. Страшно было, но есть приказы - 13.09.2022 Украина.ру

Украинский пленный Сергей Батынский: Не боится только сумасшедший. Страшно было, но есть приказы

Сергею Батынскому 37 лет. Родился в Херсоне. До войны проживал в Николаеве. Там у него остались бывшая жена (он в разводе) и четырехлетний ребенок. Служил в... Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T07:30

2022-09-13T07:30

2022-09-13T09:45

интервью

пленные

днр

мариуполь

спецоперация

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Сергею Батынскому 37 лет. Родился в Херсоне. До войны проживал в Николаеве. Там у него остались бывшая жена (он в разводе) и четырехлетний ребенок. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады, которая защищала Мариуполь.Что интересно, он замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант. При этом абсолютно косноязычен, не может и не умеет четко, на хорошем языке выразить свою мысль. И тут не хитрость или незнание русского — тут косноязычие. Как этот человек был поставлен своим командованием проводить воспитательную работу среди бойцов, одному богу известно.Я принес в тюрьму книги. Предложил ему выбрать любые, чтобы он мог забрать — читать в камере. Выбрал две книги по психологии. Говорит, что любит Фрейда. Но когда я у него спросил название работ Фрейда, с которыми он знаком, он не смог назвать ни одной. Также он не смог хотя бы приблизительно изложить фрейдовское.Спрашиваю: что любите читать? Сразу сказал, что российского автора — Александра Бушкова. И сразу стал перечислять названия книг. Спрашиваю: а из украинских авторов? Долго думал. Мол, люблю их читать, но из-за контузии забыл имена. Я ему на это: но контузия же вам не помешала вспомнить Бушкова и названия его книг.Еще я заметил, что он боится однозначно о чем-то высказываться. Мало ли что.Например, спрашиваю: как к гомосексуализму относится? Отвечает: отрицательно. Но в то же время не смог ответить, как относится к гей-бракам, если их разрешат на Украине, как это принято в Европе. Он что-то промямлил косноязычное, из которого нельзя было понять, за он или против.В целом он напомнил мне опустившегося пролетария с какого-то завода в провинциальной глубинке, чем офицера.— Сергей, как попали на Донбасс? Где были на момент начала специальной военной операции?— До 24 февраля я находился на постоянном месте дислокации в городе Николаеве, где работал с военнослужащими срочной службы. Где-то 21 февраля меня поменял другой зам по воспитательной работе, я прибыл в Донецкую область в свой батальон. Через пару дней началась СВО.— В какой населенный пункт?— Село Павлов. После начала боевых действий мы начали отходить. Отошли в Мариуполь на меткомбинат им. Ильича.— Какого числа вас пленили?— 12 апреля, на завода Ильича, вместе со всеми остальными.— Сколько вы находились на заводе Ильича?— Месяца полтора.— Как часто вас обстреливали? Насколько было страшно?— Не боится только сумасшедший, страх это человеческий фактор, который имеет сдерживающие критерии. Страшно! Страшно было, но есть приказы.— Как вас бомбили? Круглосуточно?— Поначалу круглосуточно. Потом с утра, в обед и вечером.— Самолеты били по вам?— Да, били.— Какие самые страшные бомбардировки: самолет или РСЗО?— Для меня — с самолета. Били по нам минометы, гладкоствольная артиллерия, крупнокалиберная. Пуля-дура… В окопах сидел. Сначала один снаряд прилетел, потом второй. Рядом были разрывы. Из-за этого я потерялся сначала, ничего не слышал, какое-то помрачение наступило. Потом начал таблетки пить от головной боли, быстро закинулся и стал в строй. Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен. Поднимали руки, выходили, автобусом нас везли к центру сбора.— Вы до 2014 года, до того, как пошли в армию, кем были, или вы кадровый военный?— Я не кадровый военный, заканчивал Харьковский вуз. Харьковский МВД. Закончил в 2008 году. Был милиционером. Проработал 4,5 года. Увольнялся в звании капитана. Да.— В 2004 году вы голосовали за Ющенко или Януковича?— За Януковича.— Почему?— На тот момент нравилась программа.— А что в программе нравилось?— Ну, как бы вспомнить…— Он выступал за русский язык как за второй государственный, за федерально-земельное устройство Украины, за экономическую интеграцию с Россией…— Ну это неплохо, скажем так.— Федерально-земельное устройство?— Тоже не вижу плохого.— А Ющенко чем не нравился своей программой?— Она резкая была …— 2010 год, голосование Янукович — Тимошенко. За кого голосовали?— Я тогда не голосовал.— А кому симпатизировали?— Да они одинаково шли по политике.— В 2014 году голосовали? За Порошенко?— Нет, за него не голосовал.— А в 2019 году, когда был Порошенко и Зеленский, за кого голосовали?— Я за Зеленского.— Почему?— Молодежное направление, его команда нравилась. У них современное мировоззрение. Мне Зеленский был более симпатичен, чем Порошенко.— Почему пошли служить в украинскую армию и когда?— Пошел в 2018-м. Решение принял по комплексу причин: тут и зарплата, и соцобеспечение, и патриотизм.— Вы русскоязычный или украиноязычный?— В семье говорили на суржике.— Кто для вас украинский герой?— Украинский герой — это каждый, кто внес свой кирпичик в некую структуру той или иной исторической тенденции.— Богдан Хмельницкий герой?— Герой.— Иван Мазепа герой?— Герой.— Симон Петлюра герой?— Фу… Давайте двоих мы назвали, достаточные герои.— Семен Петлюра герой? Польский президент Анджей Дуда недавно в Варшаве перед памятником петлюровцам преклонил колено. Он считает их героями. А вы считаете петлюровцев героями?— Героические поступки определяются не там…— Вам что-то говорит такое имя как Павел Корчагин?— Нет.— Роман «Как закалялась сталь» Николая Островского читали? В нем рассказывается про петлюровцев во время Гражданской…— Только слышал.— А роман «Старая крепость» Владимира Беляева читали? Там тоже про петлюровцев.— Нет.— А Валентина Катаева «Волны Черного моря» читали?— Нет.— Бандера герой?— Это украинский деятель, который в те или иные временные промежутки делал какую-то активную деятельность по своему направлению.— Он для вас герой или нет? Говорите как есть, вам ничего не будет за это.— Я понимаю, что не будет, но я его как такового не знаю.— А Ковпак герой?— Мы говорим про историю. Мазепа — герой.— А Ковпак герой? Вы знаете, кто такой Ковпак?— Надо вспомнить.— Послушайте, вы же были заместителем командира по воспитательной работе, замполит по-советски. Вам же книги положено было читать.— Читали.— Но вы же не знаете, кто такой Ковпак… как-то странно.— Прочитал некоторую информацию, перешел на другую, это не то чтобы багаж знаний, который остается.— Вы были заместителем командира по воспитательной работе. Как вы воспитывали своих бойцов, как это происходило?— Ведение, учет личных служебных карточек, учет воспитательной работы, написание характеристик. Социальные паспорта их.По воспитанию — так это ежедневная работа, есть коллективная, есть индивидуальная. Если на коллективном уровне с ними работа ведется…— Вы проводили собрания на коллективном уровне, что вы бойцам говорили?— Ту информацию, которую из управления ВСУ могли нам предоставлять. Ежедневные сводки, графики, что и как происходит. Потом исторические значения, которые в те дни происходили, если сегодня какой-то праздник…— День рождения Бандеры, например? Что вы говорили своим бойцам в его день рождения?— Что у него день рождения.— А его значение для Украины?— В строчках про него краткое описание, правильно про человека рассказывается, что у него день рождения.— Как вы относитесь к Ленину и Сталину?— Это люди с великой буквы, которые оставили след за собой. Так же, как вы говорите, вы меня спрашиваете про Бандеру, так же люди…— Кто для вас Ленин? Вы понимаете, что без Ленина не состоялось бы никакой Украины? Он считал, что надо создать Украинскую Советскую Социалистическую Республику.— История пишется так, как ее пишут наши… Ленин — один из деятелей, который проводил ту же историю, которой мы сейчас и питаемся. Я помню, наши родители, кто постарше, учили ленинизм, марксизм… мы в школах уже не заставали эту информацию.— Город Херсон — это областной центр, который очень быстро был занят Российской армией. Вы находились где-то под Мариуполем. Когда вы узнали, что ваш родной город занят российской армией без боя, какие у вас мысли? Родственники остались у вас?— Да, у меня половина, большая часть родственников.— Связывались с ними? Что они говорили?— Нет, не связывался. Вы говорите, что он захвачен, для меня это новость.— А что, вы не в курсе дела, что Херсон сейчас под Россией?— Половина, а половина нет.— Почти 90% Херсонской области занято. Новая Каховка, Голая Пристань, Херсон, Скадовск.— Я не знаю, как будет на завтрашний день, потому что все мои родственники находятся в Херсоне.— Если бы вы получили бы возможность участвовать в референдуме о присоединении Херсонской области к России, вы приняли бы в нем участие? Если да, то как бы голосовали — за включение Херсона и Херсонской области в состав России или против?— Референдум — это добровольное.— Да, конечно, я же поэтому и спрашиваю.— Добровольное волеизъявление своих желаний, чтобы прийти и проголосовать. Если же референдум проводится на той или иной территории, он должен без военной администрации проходить или без какой-то силовой структуры. Тут сразу вопрос наводящий, почему же раньше он не произошел, до военной фазы?— А вы позволили бы проводить такой референдум?— Не в моих полномочиях.— Украинская власть позволила бы?— Если бы люди на той территории хотели бы проводить…— На территории Донбасса провели 11 мая 2014 года референдум — поддерживаете ли вы независимость Донецкой и Луганской Народных республик? Они проголосовали за, и не было никакой российской армии, никаких российских структур не было, даже ваших украинских не было, и Донбасс проголосовал за независимость. Вы не в курсе?— В курсе.— Как вы отнеслись к этому выбору, вы его приняли?— Я не могу негодовать. Это их решение.— Предположим, вам бы сказали голосовать. Херсонская область — за или против? Вы за включение в состав России или против?— Если до того момента, начиная с 2014 года до настоящего времени не было такого референдума, принятого по Херсону, в Херсоне, то по настоящее время я был против.— Предположим, Херсонская область проголосовала бы, как и Крым, за включение в состав России, и ее бы включили. А вы бы жили в Херсоне российском, или бы вы уехали на Украину?— Обрывать свои корни фактически получается. Тем не менее я живу в Николаеве, я бы остался в Николаеве.— То есть в Херсоне бы не жили? А если бы Николаев присоединили, тоже не жили бы в Николаеве?— Я не знаю.— Вы обращали внимание, если статистику посмотреть — Херсон и Николаев всегда голосовали за пророссийские партии, то ли за коммунистов, то ли за «Партию Регионов», население же пророссийское у вас.— Часть да, более специфическое мышление, контингент интересный. Люди смешаны, и налаживать некий ярлык, что там чисто русские, нельзя так тоже говорить.— Если бы сейчас произошел обмен пленными, вы бы вернулись снова в состав украинской армии?— Нет.— Почему нет?— Уже давно принято такое решение. Потому что здесь много уже передумал, переосмыслил, много потрачено времени, моих сил не туда, где бы мне хотелось. Хочу побыть ближе, больше с родственниками.

https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

https://ukraina.ru/20220804/1037257917.html

https://ukraina.ru/20220909/1038517505.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, пленные, днр, мариуполь, спецоперация