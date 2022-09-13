https://ukraina.ru/20220913/1038636383.html

Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили

Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили

Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, как пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя и как был разоблачен

2022-09-13T06:30

2022-09-13T06:30

2022-09-13T06:30

новости

снайпер

всу

беженцы

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Снайпер, воевавший в Донбассе с 2020 года признался, что вскоре после начала СВО отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе, где гражданские попытались его отговорить дальше воевать и предложили выдать за своего племянника.Позже в город зашли бойцы ДНР и начали эвакуацию населения. Кучеров рассказал, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону."Мы приехали в село Безыменное, там проходила фильтрация. Там я, так получилось, прошел фильтрацию несмотря на то, что военный, и меня посадили в автобус на Ростов-на-Дону. Мы поехали. Думал, уже все нормально будет, но остановились на таможне с Россией, в Новоазовске, и там выяснилось то, что я военный.В телефоне фотографию нашли. Я предварительно специально почистил телефон, полностью удалил все фотографии военные, контакты, но не заметил одну фотографию – там фотография была командировочного листа на курс снайперов. Я по штатке снайпер, и меня командир отправлял прошлой осенью на курс снайперов. Я сфотографировал эту бумажку на память, и когда удалял, не заметил ее", - рассказал пленный.

https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

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новости, снайпер, всу, беженцы