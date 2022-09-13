Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили
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Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили
Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили
Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, как пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя и как был разоблачен
2022-09-13T06:30
2022-09-13T06:30
новости
снайпер
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Снайпер, воевавший в Донбассе с 2020 года признался, что вскоре после начала СВО отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе, где гражданские попытались его отговорить дальше воевать и предложили выдать за своего племянника.Позже в город зашли бойцы ДНР и начали эвакуацию населения. Кучеров рассказал, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону."Мы приехали в село Безыменное, там проходила фильтрация. Там я, так получилось, прошел фильтрацию несмотря на то, что военный, и меня посадили в автобус на Ростов-на-Дону. Мы поехали. Думал, уже все нормально будет, но остановились на таможне с Россией, в Новоазовске, и там выяснилось то, что я военный.В телефоне фотографию нашли. Я предварительно специально почистил телефон, полностью удалил все фотографии военные, контакты, но не заметил одну фотографию – там фотография была командировочного листа на курс снайперов. Я по штатке снайпер, и меня командир отправлял прошлой осенью на курс снайперов. Я сфотографировал эту бумажку на память, и когда удалял, не заметил ее", - рассказал пленный.
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новости, снайпер, всу, беженцы
Новости, снайпер, ВСУ, беженцы

Ностальгия выдала: снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, как его разоблачили

06:30 13.09.2022
 
© Александр ЧаленкоАтос
Атос
© Александр Чаленко
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, как пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя и как был разоблачен
Снайпер, воевавший в Донбассе с 2020 года признался, что вскоре после начала СВО отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе, где гражданские попытались его отговорить дальше воевать и предложили выдать за своего племянника.
Позже в город зашли бойцы ДНР и начали эвакуацию населения. Кучеров рассказал, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону.
"Мы приехали в село Безыменное, там проходила фильтрация. Там я, так получилось, прошел фильтрацию несмотря на то, что военный, и меня посадили в автобус на Ростов-на-Дону. Мы поехали. Думал, уже все нормально будет, но остановились на таможне с Россией, в Новоазовске, и там выяснилось то, что я военный.
В телефоне фотографию нашли. Я предварительно специально почистил телефон, полностью удалил все фотографии военные, контакты, но не заметил одну фотографию – там фотография была командировочного листа на курс снайперов. Я по штатке снайпер, и меня командир отправлял прошлой осенью на курс снайперов. Я сфотографировал эту бумажку на память, и когда удалял, не заметил ее", - рассказал пленный.

До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.

Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.

Атос
10 сентября, 11:59
Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
 
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