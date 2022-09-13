https://ukraina.ru/20220913/1038629756.html
Снайпер ВСУ назвал зарплату украинских контрактников
Снайпер ВСУ назвал зарплату украинских контрактников
Снайпер ВСУ назвал зарплату украинских контрактников
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал в том числе и о зарплате украинских военных
2022-09-13T05:00
2022-09-13T05:00
2022-09-13T05:00
новости
всу
пленный
снайпер
зарплата
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Кучеров утверждает, что до начала спецоперации получал зарплату в размере 10 500 гривен (примерно 25 тысяч рублей), а при выезде в Донбасс к этой сумме плюсовались боевые - 6500-7000 гривен (18-21 тысяча рублей). Назвал пленный и конкретные точки, где воевал."Первая ротация была возле Волновахи, ПГТ Благодатное, три месяца - у нас всегда три через три. Потом следующая ротация начиналась с 8 февраля 2022 года, должна была закончиться 8 мая. Я поехал на ротацию в тыл на вторую линию в Пионерское, это возле Мариуполя. Там я пробыл две недели, началась российская спецоперация", - рассказал он.
https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, пленный, снайпер, зарплата
Новости, ВСУ, пленный, снайпер, зарплата
Снайпер ВСУ назвал зарплату украинских контрактников
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал в том числе и о зарплате украинских военных
Кучеров утверждает, что до начала спецоперации получал зарплату в размере 10 500 гривен (примерно 25 тысяч рублей), а при выезде в Донбасс к этой сумме плюсовались боевые - 6500-7000 гривен (18-21 тысяча рублей). Назвал пленный и конкретные точки, где воевал.
"Первая ротация была возле Волновахи, ПГТ Благодатное, три месяца - у нас всегда три через три. Потом следующая ротация начиналась с 8 февраля 2022 года, должна была закончиться 8 мая. Я поехал на ротацию в тыл на вторую линию в Пионерское, это возле Мариуполя. Там я пробыл две недели, началась российская спецоперация", - рассказал он.
До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.
Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.